Cine a încurajat-o pe Gabriela Cristea să apeleze la un specialist pentru a scăpa de kilogramele în plus: ”M-a sunat și plângea isteric”

În ultima perioadă, Gabriela Cristea a trecut printr-o schimbare fizică radicală. Vedeta a slăbit aproximativ 35 de kilograme și este acum cât se poate de mândră de rezultate. Însă se pare că, înainte să înceapă acest proces de transformare, soția lui Tavi Clonda ajunsese într-o situație critică. Una dintre prietenele sale a dezvăluit că vedea ajunse într-un moment de disperare și nu știa ce să mai facă.

Camelia Enciu, una dintre apropiatele Gabrielei Cristea, a vorbit recent despre chinul prin care vedeta trecea. Se pare că aceasta ajunsese să trăiască o adevărată dramă din cauza kilogramelor în plus. Nu aspectul fizic o interesa, ci faptul că ajunsese să se simtă îngrozitor, iar problemele de sănătate se tot înmulțeau.

Gabriela Cristea și-a sunat prietena și, printre hohote de plâns, i-a mărturisit că nu mai suportă această situație. Camelia Enciu a încercat să o încurajeze, să îi ridice moralul și a sfătuit-o să apeleze la ajutorul unui specialist.

„M-a sunat la un moment dat, era un plâns isteric. Îmi spunea: «Nu mă mai suport, mor, nu mai pot efectiv». Atunci nu apăruse asta, nici eu nu mă apucasem încă. Și a trebuit să o liniștesc, să aplanez, să o încurajez: «Gabi, ai două fetițe, trebuie să lupți pentru ele»”, a povestit Camelia Enciu, în cadrul emisiunii Online Story by Cornelia Ionescu.

Gabriela Cristea s-a lăsat pe mâna specialistului

Salvarea a venit pentru Gabriela Cristea la doar câteva luni de la momentul în care și-a sunat în lacrimi prietena. Camelia Enciu a început atunci propriul proces de slăbire, urmând un tratament sub supravegherea unui medic specialist. Iar după ce a văzut că rezultatele au început să apară, nu a mai stat pe gânduri și a sfătuit-o pe vedetă să facă același lucru.

„După vreo lună, când am văzut că începe să funcționeze, i-am zis: «Eu îl cumpăr și ți-l aduc direct». Tratamentul se ia treptat, doză de acomodare, că asta e prima dată, o doză de acomodare a organismului cu medicamentul. Abia când mărești doza vezi și rezultate”, a mai povestit Camelia Enciu.

Cum deja se afla într-o situație disperată, Gabriela Cristea a urmat sfatul primit și a apelat la ajutorul unui medic specialist. Astfel, a început, la rândul ei, un tratament personalizat și rezultatele nu au întârziat să apară. Acum, vedeta a slăbit aproape 35 de kilograme și este mândră de forma ei fizică.

Totuși, Gabriela Cristea a recunoscut că procesul nu a fost deloc unul ușor. Vedeta a admis că a folosit un tratament cu injecții prescrise de medic, după ce a fost diagnosticată cu apnee în somn și prediabet. Aceasta a povestit că s-a confruntat și cu efecte secundare (greață, vărsături, diaree, balonare). Tratamentul folosit i-a tăiat pofta de mâncare, dar partea grea a fost să își reconstruiască obiceiuri alimentare sănătoase.

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