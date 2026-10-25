Îți mai aduci aminte de Camelia Enciu? Cum arată după ce a slăbit 72 de kilograme și poartă haine mulate

Camelia Enciu și-a lăsat vechea garderobă pentru haine mulate / Sursa foto: Colaj Cancan
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Camelia Enciu s-a confruntat cu probleme legate de greutate încă din primii ani de viață. Mama sa a însoțit-o la numeroase consultații medicale în speranța că va găsi un remediu. În timp, kilogramele s-au acumulat, iar aceasta a ajuns să cântărească aproape 160 de kilograme. Dincolo de dificultățile fizice, situația i-a provocat multă suferință emoțională, cu care s-a luptat ani la rând. Când starea sa a ajuns într-un punct critic, Camelia a decis că este momentul să facă schimbări importante în viața sa.

Make-up artista și-a construit o carieră de succes în acest domeniu, fiind apreciată de numeroase vedete din România. Munca sa presupune însă multă rezistență fizică, deoarece petrecea ore întregi în picioare, pregătind clientele pentru apariții publice, interviuri sau ședințe foto. În timp, greutatea ridicată a început să-i îngreuneze activitatea de zi cu zi, punând o presiune considerabilă asupra coloanei vertebrale și a articulațiilor.

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Într-un videoclip publicat de Gabriela Cristea, Camelia Enciu își etalează noua siluetă, după ce a reușit să slăbească 72 de kilograme. Cele două sunt prietene de ani buni, make-up artista ocupându-se de machiajul vedetei de-a lungul timpului. Gabriela i-a fost alături și a susținut-o în procesul de slăbire, bucurându-se acum de transformarea spectaculoasă a prietenei sale.

Cameliu Enciu a dat jos 72 de kilograme

Camelia Enciu a vorbit despre drumul dificil pe care l-a parcurs până la transformarea de astăzi. Make-up artista a reușit să slăbească 72 de kilograme și încearcă să se bucure de schimbările din viața sa.

Camelia Enciu a dus o luptă cu kilogramele / Sursa foto: Social media

Transformarea make-up artistei înseamnă mult mai mult decât o schimbare fizică. După ce a ajuns să cântărească aproape 160 de kilograme, ea se bucură acum de o viață mai ușoară, fără durerile care îi îngreunau odinioară activitățile zilnice. La 88 de kilograme, aceasta a redescoperit plăcerea de a-și alege hainele fără restricții și de a face lucruri care, în trecut, îi păreau greu de realizat. Chiar dacă a slăbit deja considerabil, Camelia are în continuare un obiectiv clar: să ajungă la aproximativ 80 de kilograme.

Pierderea celor 72 de kilograme a venit la pachet cu numeroase provocări, dincolo de transformarea vizibilă. Camelia Enciu a trecut prin intervenții chirurgicale, perioade dificile de recuperare și momente în care răbdarea a fost esențială. Acum, make-up artista se adaptează treptat noii sale înfățișări și descoperă, pas cu pas, cum este să trăiască într-un corp diferit de cel cu care s-a obișnuit ani la rând.

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Cel mai eficient truc în lupta cu kilogramele în plus, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: „Se slăbește mai ușor”

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