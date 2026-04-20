Cel mai eficient truc în lupta cu kilogramele în plus, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: „Se slăbește mai ușor”

Sărbătorile pascale numai ce au trecut și pentru mulți au lăsat în urma lor și câteva kilograme în plus. Pentru cei care își doresc să scape rapid de ele, dar și pentru cei care se chinuie cu diete drastice, Mihaela Bilic a venit cu unele recomandări. Nutriționista a dezvăluit cel mai eficient truc în lupta cu kilogramele în plus.

Atunci când vine vorba de lupta cu kilogramele în plus, o alimentație echilibrată și mișcarea fizică sunt elemente esențiale. Însă pentru ca eforturile acestea să fie potențate și să funcționeze mai bine, Mihaela Bilic a venit cu unele trucuri care fac totul mai ușor și asigură un rezultat mai rapid.

Cel mai eficient truc în lupta cu kilogramele în plus

Pauzele lungi și dese sunt cheia marilor succes, iar această zicală se pare că se potrivește și în lupta cu kilogramele în plus. Mihaela Bilic spune că unul dintre cele mai eficiente trucuri pentru slăbit este reprezentat de pauzele lungi între mese.

Specialista spune că gustările ar trebui eliminate, asta pentru ca nu fac altceva decât să întrerupă procesul de digestie. Mihaela Bilic spune că atunci când mâncăm mai rar senzația de foame e mai ușor de ținut în control, glicemia rămâne constantă, nu există descărcări de insulină și se slăbește mai ușor.

„Metode inedite de slăbit. Însă slăbitul e un fel de luptă cu morile de vânt, pentru că natura ne vrea grași! Ce se întâmplă când vrem să slăbim? Organismul intră în panică și se opune acestei acțiuni care, după instinctele lui, ne pune în pericol viața. (…) Suntem programați pentru a ne îngrășa și avem nevoie de strategii inteligente ca să luptăm cu asta. Mâncați rar și faceți pauze lungi între mese. Când mănânci mai rar, senzația de foame e mai ușor de ținut în control, glicemia rămâne constantă, nu există descărcări de insulină și se slăbește mai ușor. Să mănânci rar e și sănătos: o pauză alimentară de 4-5 ore permite organismului să facă curățenie generală în tubul digestiv. Fără gustările dintre mese, procesele de digestie se desfășoară până la capăt, ca un ciclu complet de la mașina de spălat. Fenomenul se numește „complex motor migrant” și este o undă puternică de contracție ce mătură toate resturile de mâncare din stomac și intestin. Gândiți-vă la intestinul vostru ca la un maniac al curățeniei: la 2 ore după masă, el declanșează un program de auto-curățare, ce are rolul de a elimina reziduurile alimentare, bacteriile și mirosurile. Dacă noi ronțăim un covrigel, acest program se întrerupe și ciclurile de auto-curățare devin din ce în ce mai rare. Complexul motor migrant este un proces natural ce are loc de câteva ori pe zi și face parte din sistemul detox cu care este dotat organismul, cu condiția să-l lăsăm să-și facă treaba”, a spus Mihaela Bilic, în mediul online.

CITEȘTE ȘI:

