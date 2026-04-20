Cel mai eficient truc în lupta cu kilogramele în plus, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: „Se slăbește mai ușor”

De: Alina Drăgan 20/04/2026 | 19:42
Cel mai eficient truc în lupta cu kilogramele în plus /Foto: Social media

Sărbătorile pascale numai ce au trecut și pentru mulți au lăsat în urma lor și câteva kilograme în plus. Pentru cei care își doresc să scape rapid de ele, dar și pentru cei care se chinuie cu diete drastice, Mihaela Bilic a venit cu unele recomandări. Nutriționista a dezvăluit cel mai eficient truc în lupta cu kilogramele în plus. 

Atunci când vine vorba de lupta cu kilogramele în plus, o alimentație echilibrată și mișcarea fizică sunt elemente esențiale. Însă pentru ca eforturile acestea să fie potențate și să funcționeze mai bine, Mihaela Bilic a venit cu unele trucuri care fac totul mai ușor și asigură un rezultat mai rapid.

Pauzele lungi și dese sunt cheia marilor succes, iar această zicală se pare că se potrivește și în lupta cu kilogramele în plus. Mihaela Bilic spune că unul dintre cele mai eficiente trucuri pentru slăbit este reprezentat de pauzele lungi între mese.

Specialista spune că gustările ar trebui eliminate, asta pentru ca nu fac altceva decât să întrerupă procesul de digestie. Mihaela Bilic spune că atunci când mâncăm mai rar senzația de foame e mai ușor de ținut în control, glicemia rămâne constantă, nu există descărcări de insulină și se slăbește mai ușor.

„Metode inedite de slăbit. Însă slăbitul e un fel de luptă cu morile de vânt, pentru că natura ne vrea grași! Ce se întâmplă când vrem să slăbim? Organismul intră în panică și se opune acestei acțiuni care, după instinctele lui, ne pune în pericol viața. (…) Suntem programați pentru a ne îngrășa și avem nevoie de strategii inteligente ca să luptăm cu asta.

Mâncați rar și faceți pauze lungi între mese. Când mănânci mai rar, senzația de foame e mai ușor de ținut în control, glicemia rămâne constantă, nu există descărcări de insulină și se slăbește mai ușor. Să mănânci rar e și sănătos: o pauză alimentară de 4-5 ore permite organismului să facă curățenie generală în tubul digestiv. Fără gustările dintre mese, procesele de digestie se desfășoară până la capăt, ca un ciclu complet de la mașina de spălat.

Fenomenul se numește „complex motor migrant” și este o undă puternică de contracție ce mătură toate resturile de mâncare din stomac și intestin. Gândiți-vă la intestinul vostru ca la un maniac al curățeniei: la 2 ore după masă, el declanșează un program de auto-curățare, ce are rolul de a elimina reziduurile alimentare, bacteriile și mirosurile. Dacă noi ronțăim un covrigel, acest program se întrerupe și ciclurile de auto-curățare devin din ce în ce mai rare. Complexul motor migrant este un proces natural ce are loc de câteva ori pe zi și face parte din sistemul detox cu care este dotat organismul, cu condiția să-l lăsăm să-și facă treaba”, a spus Mihaela Bilic, în mediul online.

 

CITEȘTE ȘI:

Câte felii de salam ar trebui să mâncăm, cel mult, într-o zi. Verdictul dr. Mihaela Bilic

Sfaturile dr. Mihaela Bilic pentru menopauză: ce să mănânci ca să îți protejezi silueta și sănătatea după 50 de ani

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Un bărbat a câștigat la Loto, după ce a decedat. Ce se va întâmpla cu banii
Știri
Un bărbat a câștigat la Loto, după ce a decedat. Ce se va întâmpla cu banii
Codruța Filip, în compania unui bărbat căsătorit! Au plecat în Spania și s-au distrat pe cinste: „Un puternic impact emoțional”
Știri
Codruța Filip, în compania unui bărbat căsătorit! Au plecat în Spania și s-au distrat pe cinste: „Un puternic…
Experții în turism au ales paradisul numărul unu din lume. Nu e unde te aștepți
Mediafax
Experții în turism au ales paradisul numărul unu din lume. Nu e unde...
Cresc pensiile cu 500 lei pentru această categorie de pensionari, de la 1 ianuarie 2027
Gandul.ro
Cresc pensiile cu 500 lei pentru această categorie de pensionari, de la 1...
Milionarul și-a făcut cumpărăturile la LIDL. I-a lăsat mască pe angajați: cu ce și-a umplut căruciorul
Prosport.ro
Milionarul și-a făcut cumpărăturile la LIDL. I-a lăsat mască pe angajați: cu ce...
Înjurături și amenințări la un meci de fotbal. Mama unui jucător a dat buzna pe teren și a sărit la arbitri: „Poate îți f*t o sticlă în cap, nu știi cu cine te pui!”
Adevarul
Înjurături și amenințări la un meci de fotbal. Mama unui jucător a dat...
Prima reacție a Kremlinului după victoria lui Rumen Radev în alegerile din Bulgaria
Digi24
Prima reacție a Kremlinului după victoria lui Rumen Radev în alegerile din Bulgaria
Detalii șocante din Louisiana: tatăl și-a ucis propriii copii
Mediafax
Detalii șocante din Louisiana: tatăl și-a ucis propriii copii
Parteneri
Adelina Chivu arată bestial la 44 de ani. Fosta prezentatoare tv, transformare uluitoare! Operațiile estetice au întinerit-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Adelina Chivu arată bestial la 44 de ani. Fosta prezentatoare tv, transformare uluitoare! Operațiile estetice...
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Oana Roman și fiica ei au luat un virus: „Amândouă bolim de azi-noapte. E ceva prin aer”
Click.ro
Oana Roman și fiica ei au luat un virus: „Amândouă bolim de azi-noapte. E ceva...
Un soldat israelian lovește cu un ciocan o statuie a lui Iisus din sudul Libanului. Armata confirmă autenticitatea fotografiei
Digi 24
Un soldat israelian lovește cu un ciocan o statuie a lui Iisus din sudul Libanului....
„Vom folosi toate mijloacele”. Lukașenko avertizează Ucraina și alte patru țări europene
Digi24
„Vom folosi toate mijloacele”. Lukașenko avertizează Ucraina și alte patru țări europene
Nu BMW, nu Mercedes: Această marcă auto premium este lider în domeniul loialității clienților
Promotor.ro
Nu BMW, nu Mercedes: Această marcă auto premium este lider în domeniul loialității clienților
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Când și de ce ar trebui să eviți cablurile de internet plate
go4it.ro
Când și de ce ar trebui să eviți cablurile de internet plate
Ce spune știința despre bărbații foarte inteligenți?
Descopera.ro
Ce spune știința despre bărbații foarte inteligenți?
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Go4Games
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Cresc pensiile cu 500 lei pentru această categorie de pensionari, de la 1 ianuarie 2027
Gandul.ro
Cresc pensiile cu 500 lei pentru această categorie de pensionari, de la 1 ianuarie 2027
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Un bărbat a câștigat la Loto, după ce a decedat. Ce se va întâmpla cu banii
Un bărbat a câștigat la Loto, după ce a decedat. Ce se va întâmpla cu banii
Codruța Filip, în compania unui bărbat căsătorit! Au plecat în Spania și s-au distrat pe cinste: ...
Codruța Filip, în compania unui bărbat căsătorit! Au plecat în Spania și s-au distrat pe cinste: „Un puternic impact emoțional”
Locuințele din România care ar putea fi scutite de impozit. Ce prevede proiectul
Locuințele din România care ar putea fi scutite de impozit. Ce prevede proiectul
PSD a decis! Partidul retrage sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan
PSD a decis! Partidul retrage sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 21 aprilie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 21 aprilie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Crin Antonescu
Ce face Andreea Antonescu în America când nu este pe scenă? Artista a spus totul
Ce face Andreea Antonescu în America când nu este pe scenă? Artista a spus totul
Vezi toate știrile