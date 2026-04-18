Câte felii de salam ar trebui să mâncăm, cel mult, într-o zi. Verdictul dr. Mihaela Bilic

De: Denisa Crăciun 18/04/2026 | 16:37
Salamul este un produs care nu lipsește niciodată de pe masa românilor. De cele mai multe ori îl consumăm dimineața, la micul dejun. Cu toate acestea, este important de știut că nu ar trebui să mâncăm prea multe felii. Experta în nutriție, Mihaela Bilic oferă detalii esențiale.

Românii au câteva alimente de bază. Printre acestea se numără și salamul. Chiar dacă alegem un produs de calitate, acesta nu trebuie consumat în cantități prea mari și asta pentru că poate fi un pericol pentru sănătate. Mihaela Bilic, medic nutriționist, a vorbit pe pagina sa de socializare despre cum alegem corect salamul și câte felii ar trebui să mâncăm, de fapt, într-o zi.

Mezelul este cel mai adesea consumat la micul dejun, dar este preferat și pentru mesele festive, servit drept aperitiv, alături de alte produse. Are o gamă largă de sortimente, însă este important să fim atenți și la calitatea pe care o are salamul pe care alegem să îl cumpărăm. Există mezeluri fierte și cele crude, uscate. Cel mai potrivit pentru consum, conform medicului nutriționist Mihaela Bilic este cel crud, uscat. De cele mai multe ori regăsim pe rafturile magazinelor de la noi Salamul de Sibiu.

Experta spune că cel mai eficient mod de a alege produsul este să ne luăm puțin timp și să citim întotdeauna eticheta. Ne dăm seama că este un produs de calitate dacă primul ingredient este carnea și nu are mai mult de cinci condimente. De asemenea, ea a mai explicat că porția corectă este de 25 de grame. Asta înseamnă, nici mai mult, nici mai puțin de șase feliuțe de salam pe zi. Respectând această regulă, Mihaela Bilic a precizat că salamul poate fi introdus în alimentația noastră, păstrând un echilibru.

Care este porția corectă de mezeluri? 25 grame, adică 6 feliuțe de salam!
Mezelurile sunt o super-carne, în ele se concentrează proteinele și grăsimea din carne, au gust intens și de 2-3 ori mai multe calorii decât carnea proaspătă. Ca orice esență, se folosesc în doze mici… puțin și bun, a scris Mihaela Bilic pe pagina sa de Facebook.

