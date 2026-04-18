Obiceiul banal care te ajută să slăbești după mesele copioase de Paște, potrivit dr. nutriționist Mihela Bilic: ”E și sănătos!”

De: Irina Vlad 18/04/2026 | 11:55
După fiecare ospăț de sărbători, una dintre cele mai dezbătute teme de discuție în rândul gurmanzilor este: ce cură de slăbire este mai eficientă pentru a scăpa de kilogramele în plus acumulate la meselor bogate și consistente. Mihaela Bilic, medic specialist în nutriție, dezvăluie câteva sfaturi practice și la îndemâna oricui în lupta cu kilogramele în plus după sărbătorile de Paște. 

În general, după fiecare sărbătoare, fie că este Crăciun sau Paște, interesul românilor pentru diete, cure de slăbire și alimentație echilibrată crește semnificativ. În acest an, Mihaela Bilic vine cu o serie de sfaturi simple și ușor de aplicat, menite să îi ajute pe oameni să scape de kilogramele acumulate la mesele bogate și consistente de Paște.

Mihaela Bilic: „Suntem programați pentru a ne îngrășa”

„Metode inedite de slăbit.

După fiecare ospăț de sărbători, iar vorbim de slăbit. Însă slăbitul e un fel de luptă cu morile de vânt, pentru că natura ne vrea grași! Ce se întâmplă când vrem să slăbim? Organismul intră în panică și se opune acestei acțiuni care, după instinctele lui, ne pune în pericol viața. Iar instinctul nu poate fi înfrânt cu voință și nici ultimii 50 de ani de abundență alimentară nu pot șterge cele 7 milioane de ani în care foamea ne-a asigurat supraviețuirea. Suntem programați pentru a ne îngrășa și avem nevoie de strategii inteligente ca să luptăm cu asta.”, se arată în mesajul Mihaelei Bilic.

Una dintre metodele eficiente de a sta departe de tentațiile culinare o reprezintă pauzele lungi între mese. Pauza alimentară de 4-5 ore, fără gustări între mese, astfel încât procesul de digestie să se desfășoare complet.

Mâncați rar și faceți pauze lungi între mese. Când mănânci mai rar, senzația de foame e mai ușor de ținut în control, glicemia rămâne constantă, nu există descărcări de insulină și se slăbește mai ușor. Să mănânci rar e și sănătos: o pauză alimentară de 4-5 ore permite organismului să facă curățenie generală în tubul digestiv. Fără gustările dintre mese, procesele de digestie se desfășoară până la capăt, ca un ciclu complet de la mașina de spălat, a mai spus medicul nutriționist.

Dacă vreți să mâncați mai puțin și să vă săturați mai repede, Mihaela Bilic recomandă să beți apă în timpul mesei. Mâncarea se va amesteca cu apa ceea ce va duce la umplerea mai rapidă a stomacului și la creșterea senzației de sățietate.

„Dacă vreți să mâncați mai puțin și să vă săturați mai repede, beți apă în timpul mesei. Nu vă fie teamă că apa diluează sucurile digestive, stomacul nu are rol de digestie. La nivelul lui se secretă suc gastric cu pH acid, care sterilizează alimentele, deci rolul lui este să omoare agenții patogeni introduși în stomac odată cu mâncarea. Abia în intestin are loc digestia și absorbția nutrienților și, culmea, alimentele sunt mai ușor de digerat atunci când sunt lichide!

Ce se întâmplă cu apa în stomac? Dacă e băută pe burta goală, în câteva minute părăsește stomacul, deci nu ține de foame. Dacă e băută în timpul mesei, se amestecă cu alimentele solide și creează un fel de >, care mărește senzația de sațietate, ajută la umplerea mai rapidă a stomacului și încetinește viteza lui de golire. Încercați să beți un pahar de apă în timpul mesei și veți constata că vă simțiți sătui cu mai puțină mâncare. Rețeta cea mai simplă pentru slăbit: 1 gură de mâncare, 2 guri de apă!”, a continuat Mihaela Bilic.

Metoda simplă de slăbit recomandată de Mihaela Bilic: lasă ”complexul motor migrant” să funcționeze

Medicul nutriționist Mihaela Bilic, despre riscurile consumului de drob, ”cozonacul” din carne, preparatul ce nu lipsește de la masa de Paște

