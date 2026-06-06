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Planurile Ellei Vișan, motiv de îngrijorare în familie. Mama ei a început să plângă

De: Elisa Tîrgovățu 06/06/2026 | 10:08
Planurile Ellei Vișan, motiv de îngrijorare în familie. Mama ei a început să plângă
Planurile Ellei Vișan, motiv de îngrijorare în familie. Mama ei a început să plângă / Sursa foto: Social media
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Ella Vișan, cunoscută pentru apariția sa controversată la „Insula Iubirii”, își dorește acum să facă pasul către un alt tip de provocare televizată și vizează participarea la „Survivor”, unul dintre cele mai dure reality-show-uri. Totuși, planurile sale nu sunt privite cu entuziasm de toată lumea.

Cea mai mare emoție a fost stârnită chiar în familie. Mai mult decât atât, mama ei ar fi reacționat extrem de sensibil la veste. În momentul în care a aflat de intenția fiicei sale, femeia nu și-a putut stăpâni lacrimile, îngrijorată de dificultățile și riscurile pe care le presupune o astfel de competiție.

Blondina a atras atenția publicului încă din perioada în care a apărut în „Insula Iubirii”. Apropierea ei de ispita Teo a devenit rapid unul dintre cele mai discutate subiecte ale sezonului.

Pe parcursul filmărilor din Thailanda, interacțiunea dintre cei doi a depășit zona flirtului, momentul culminant fiind o scenă petrecută în vila din paradis, care a stârnit numeroase reacții și controverse în rândul telespectatorilor și pe rețelele sociale.

Mama Ellei Vișan a plâns

Ella Vișan a publicat o fotografie în care apare alături de mama sa. Însă contextul din spatele imaginii nu era deloc evident pentru public la prima vedere. Situația a fost clarificată ulterior chiar de fosta concurentă de la „Insula Iubirii”. Ea a povestit ce se află, de fapt, în spatele momentului.

Potrivit acesteia, fotografia a venit într-un context emoțional, după ce Ella și-a exprimat dorința de a intra în competiția „Survivor”, unul dintre cele mai solicitante reality-show-uri. Reacția mamei sale nu a fost însă una de susținere, ci dimpotrivă, aceasta s-a arătat îngrijorată și nu a fost de acord cu decizia fiicei sale.

Cu toate acestea, Ella Vișan a clarificat că nu intenționează în prezent să plece în competiție. În schimb, a transmis că i-ar surâde ideea unei astfel de experiențe în junglă.

Fosta concurentă de la „Insula Iubirii”, care a atras atenția prin apropierea de ispita Teo, a ținut să transmită și un mesaj emoționant pentru mama ei, subliniind cât de mult o iubește și cât de importantă este pentru ea, în ciuda diferențelor de opinie legate de această posibilă aventură.

Sursa foto: Social media

„Povestea din spatele acestei poze: I-am spus că mi-aș dori foarte mult să particip la Survivor, iar ea a început să plângă, spunându-mi că nu poate să mă vadă cum îmi rup picioarele pe acolo și cum stau nemâncată. Repet… am spus că mi-aș dori să particip, nu că plec mâine la Survivor. O iubesc enorm!“, a scris Ella Vișan, pe Instagram.

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