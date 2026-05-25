Decizia Ellei Vișan a stârnit tensiuni în familie. Mama ei nu vrea să audă de noua emisiune

Ella Vișan a spus că ar lua în calcul să participe și la un alt show difuzat de Antena 1. Deși ideea o încântă și ar fi dispusă să accepte o nouă provocare televizată, mama ei nu este deloc încântată de această posibilitate.

Fosta concurentă de la „Insula iubirii” a dezvăluit că și-ar dori să apară din nou într-un proiect TV. Totuși, entuziasmul ei nu este împărtășit și de mama sa. Se pare că aceasta nu vede cu ochi buni o nouă participare la televizor, după cum a mărturisit chiar blondina.

Motivul pentru care mama Ellei Vișan nu își mai dorește să o vadă pe fiica sa la TV

Ella Vișan s-a afișat recent împreună cu mama sa, despre care spune că îi este una dintre cele mai apropiate persoane. Vedeta i-a mărturisit inclusiv dorința de a participa la Survivor România, însă reacția acesteia nu a fost tocmai cea așteptată.

Cu toate acestea, mama fostei concurente de la „Insula iubirii” nu este deloc încântată de ideea participării ei la Survivor România, deoarece spune că i-ar fi foarte greu să stea atât de mult timp fără să știe nimic despre fiica sa. Mai mult, aceasta i-ar fi mărturisit Ellei că, dacă ar vedea-o având un comportament nepotrivit în competiție, nu ar ezita să o certe chiar și din fața televizorului.

„I-am zis lui mami că vreau să merg la Survivor și m-a certat că ea nu stă fără să vorbească cu mine atât de mult timp. I-am zis că atunci nu mă va mai certa că sunt departe, dar a spus că va sta în fața televizorului și tot mă va certa, dacă nu mă comport așa cum trebuie”, a scris Ella Vișan, pe Instagram.

Ella Vișan a păstrat tăcerea după despărțirea de Răzvan Kovacs

Răzvan Kovacs și Ella Vișan au pus capăt relației după doar o lună, la scurt timp după ce au apărut împreună într-un podcast în care au vorbit deschis despre povestea lor de iubire.

Fosta concurentă de la „Insula iubirii” a ales să păstreze discreția în privința motivelor care au dus la despărțirea de Răzvan Kovacs. Blondina a explicat că preferă să vorbească doar despre subiectele pe care le consideră importante. Mai mult decât atât, ea își rezervă dreptul de a răspunde doar la întrebările la care dorește.

„Pentru că trăiesc într-o țară democratică și am dreptul să răspund la ce-mi doresc eu. Dacă aveți curiozități, că vouă vă place să… dar eu am răbdare, foarte multă răbdare, și dacă aveți curiozități, puteți întreba și alte persoane”, a explicat Ella Vișan în mediul online.

CITEȘTE ȘI: Cu ce își umple timpul liber Ella Vișan după despărțirea de Răzvan Kovacs. Ipostaza în care nu te așteptai să o vezi

Răzvan Kovacs, gest neașteptat cu Ema Oprișan, deși era împreună cu Ella Vișan. Toți au rămas surprinși