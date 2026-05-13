Răzvan Kovacs, gest neașteptat cu Ema Oprișan, deși era împreună cu Ella Vișan. Toți au rămas surprinși

Răzvan Kovacs a intrat din nou în centrul atenției. Chiar fosta soție l-a dat de gol pe DJ, dezvăluind ce a făcut acesta în timp ce era într-o relație cu fosta concurentă de la „Insula iubirii”, Ella Vișan. Declarația Emei Oprișan i-a șocat pe internauți.

În acest moment, Răzvan Kovacs se numără printre cei mai controversați concurenți de la „Insula iubirii”. DJ-ul a devenit cunoscut după participarea la show-ul tentației. Totodată, ultimele scandaluri în care a fost implicat i-au adus și mai multă notorietate.

Recent, Ema Oprișan l-a dat de gol pe Răzvan Kovacs, în timpul unui podcast. Bruneta a dezvăluit ce au făcut ea și fostul soț, în perioada în care el își asumase relația cu Ella Vișan.

Ce a făcut Răzvan Kovacs

Ema și Răzvan au luat decizia de a merge pe drumuri separate după patru ani de relație. Cei doi au împărtășit atât momente frumoase, cât și unele neplăcute. Totuși, situația tensionată dintre ei i-au adus în fața faptului împlinit și astfel au luat decizia de a divorța.

Imediat după ce au făcut marele anunț, Răzvan s-a afișat în brațele Ellei Vișan. DJ-ul și fosta concurentă de la „Insula iubirii” au format un cuplu pentru scurt timp, întrucât conexiunea dintre ei s-a spulberat mai repede decât ar fi crezut.

Pe de altă parte, internauții au fost surprinși să afle ce au făcut Răzvan cu Ema, în timp ce bărbatul se afla într-o relație cu Ella. DJ-ul a invitat-o pe brunetă la dans, în cadrul unui eveniment la care au participat amândoi.

„Știam că Ella a fost acolo (n.r. la podcastul la care a participat Răzvan Kovacs). Nu a fost neapărat ceva planificat, nu a fost nici surpriza care s-a dat. Am ajuns la ora 00:00 la eveniment, el era pe scenă, eu m-am așezat frumos la masă. Un eveniment unde erau foarte multe persoane din lumea influencerilor. El a venit la mine nonșalant și mi-a întins mâna. L-am întrebat: >. El zice: >. În creierul meu, au decurs mai multe secvențe: dacă mă apucă spumele, mă vede toată lumea; dacă îl refuz, mă ironizează; dacă nu-l refuz, oricum lumea filmează. Oricum, lumea știe că suntem niște cretini, un dans nu strică. M-am ridicat și am dansat cu el, am râs și m-am așezat înapoi la masă”, a spus Ema Oprișan, la podcastul Face to Face.

În același interviu, Ema Oprișan a susținut că nu îi pasă de ce crede Ella Vișan despre această situație. Mai mult decât atât, ea a adăugat că nu o interesează de nicio altă femeie din viața DJ-ului. Bruneta a mai precizat că nimeni nu îl cunoaște pe Răzvan mai bine decât îl cunoaște ea.

„Pe mine nu mă interesează ce vede Ella și celelalte. Ele îl cunosc pe Răzvan ca fragmente sau îl cunosc pe Răzvan din ceea ce am postat eu”, a declarat Ema Oprișan.

