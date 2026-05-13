Final fericit în Sibiu! Copilul de 5 ani, găsit după ce s-a rătăcit de tatăl său

De: David Ioan 13/05/2026 | 13:40
Băiatul de cinci ani, dispărut de aproape trei zile în județul Sibiu, a fost găsit miercuri. Într-o filmare realizată din elicopter în timpul operațiunilor de căutare, Alexandru poate fi văzut stând nemișcat în mijlocul pădurii, așteptând să fie descoperit.

Alexandru a fost căutat de un număr impresionant de oameni – voluntari, polițiști, salvamontiști și jandarmi – care au folosit drone, câini de urmă și un elicopter pentru a acoperi zona. Echipele au verificat fiecare gospodărie din apropiere, de la anexe și magazii, până la pivnițe și podurile caselor.

Băiețelul se afla împreună cu tatăl său la ferma de animale a familiei, într-o zonă din extravilanul localității Sebeșu de Jos, cunoscută sub numele de „Ruscă”. Copilul se juca în apropiere, în timp ce părintele lucra la un gard, înainte ca minorul să dispară.

Tatăl a alertat autoritățile și a sunat la numărul unic de urgență 112 luni, în jurul orei 18.00, anunțând dispariția fiului său.

Potrivit IPJ Sibiu, echipele de intervenție au verificat o suprafață de aproximativ 15 kilometri pătrați, desfășurând căutări atât în zone împădurite, cât și în zone greu accesibile din extravilan. Forțele din teren au beneficiat și de sprijin aerian din partea IGAv.

„Conform procedurii în astfel de situaţii, a fost efectuată cercetarea la faţa locului, atât la domiciliul persoanei care face obiectul dispariţiei, cât şi la locul în care a fost văzută ultima dată, fiind prelevate de către specialiştii criminalişti probe în interesul cauzei. La ora 22:00 a fost transmis cel de-al treilea mesaj RO-Alert cu privire la dispariţia copilului, mesajul conţine semnalmentele acestuia”, au transmis reprezentanții poliției.

Miercuri, operațiunile de căutare au fost reluate cu aceleași efective implicate în primele ore ale intervenției.

