Lidia Buble a uimit-o pe mama ei. Cum arată pantofii tip ”franzelă” pe care îi poartă cântăreața: ”Dubioși”

Încă din copilărie, visul Lidiei Buble era să aibă o garderobă vastă. Este o împătimită a fashionului, iar acum are numeroase ținute cu care se poate lăuda. Iar după ce și-a umplut dressingul, artista a dezvoltat o nouă pasiune: pantofii dubioși. Deține numeroase exemplare, însă recent și-a luat mama prin surprindere cu pantofii tip „franzelă”. Cum arată aceștia?

În ultimul timp, Lidia Buble a dezvoltat o adevărată obsesie pentru pantofii excentrici, iar adesea își uimește fanii din mediul online cu noile sale achiziții. În urmă cu ceva timp, pantofii săi chiar au alertat securitatea de pe aeroportul Otopeni (Vezi mai multe detalii AICI). Ei bine, acum artista a atras atenția cu o nouă pereche de pantofi inedită.

Cum arată pantofii tip „franzelă” pe care îi poartă Lidia Buble

Recent, Lidia Buble le-a prezentat fanilor săi o nouă pereche de pantofi atipică. Cântăreața se amuză copios când vede reacțiile oamenilor pe această temă, iar cea mai recentă „victimă” a fost mama ei. Femeia a înlemnit când a văzut ce poartă fiica ei.

Lida Buble a scos din dulap pantofii tip „franzelă”. I-a achiziționat în urmă cu doi ani, însă nu a apucat să îi poarte niciodată până acum. Știind reacțiile pe care o să le stârnească, vedeta și-a prezentat prima dată achiziția în fața mamei sale.

După ce și-a șocat mama, Lidia Buble le-a arătat și fanilor din mediul online pantofii. Ei bine, și reacția fanilor a fost pe măsură. Mulți au concluzionat că e nevoie de curaj pentru a purta o asemenea pereche de pantofi.

„Eu mor de râs. Așa îmi e de ciudă că nu am cum să fac screen la ecran în momentul în care îi arăt mamei mele încălțările pe care le am. Vorbeam acum cu ea și îi zic mami mă duc în oraș. Uite ce îmi pun în picioare, cum arată franzelele astea. Deci să vedeți reacția lui mami. Este ceva… Vouă vă plac? Deci îi am de doi ani și e prima dată când îi port. Mă duc să îi scot la plimbare, să sperii lumea. Eu am mai zis că sunt cea mai mare fană de pantofi dubioși. Când vedeți pantofi dubioși îmi trimiteți mie”, a spus Lidia Buble.

