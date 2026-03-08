Acasă » Exclusiv » Lidia Buble, surprinsă de iubitul milionar în miezul zilei! Cum o răsfață Horațiu Nicolau pe artistă. Mai rar asa gentleman!

Lidia Buble, surprinsă de iubitul milionar în miezul zilei! Cum o răsfață Horațiu Nicolau pe artistă. Mai rar asa gentleman!

De: Luciana Popescu 08/03/2026 | 14:01
Lidia Buble, surprinsă de iubitul milionar în miezul zilei! Cum o răsfață Horațiu Nicolau pe artistă. Mai rar asa gentleman!
Lidia Buble și partenerul ei, Horațiu Nicolau, par mai îndrăgostiți pe zi ce trece. Cei doi au fost surprinși de CANCAN.RO într-o ipostază relaxată, în timp ce artista și partenerul său au ieșit la cumpărături. Horațiu Nicolau pare să o răsfețe pe Lidia cu o escapadă „romantică” de shopping. Avem toate detaliile din spatele ieșirii celebrului cuplu, iar imaginile vorbesc de la sine.

Orice doamnă iubește să facă „terapie” prin shopping, mai ales că de curând, Lidia a avut concert la Sala Palatului, în care a investit foarte mult timp și emoții. Deci, avea toate motivele să fie răsfățată de partenerul său de viață.

Lidia Buble și Horațiu Nicolau, cuplu desprins din revistele de modă

Fiecare apariție a celor doi ne surprinde. De Lidia Buble știm cu toții că este o fashionistă înrăită, dar nici Horațiu Nicolau nu se lasă mai prejos. Cei doi nu au reușit să stea departe de ochii curioșilor, iar ținuta lui Horațiu nu avea cum să scape neobservată. Afaceristul a optat pentru un look old money și a ales să poarte un sacou bleumarin, pe sub și-a pus o cămașă închisă la culoare, iar detaliul care a completat ținuta a fost vesta purtată peste blazer. Horațiu Nicolau a asortat totul cu un ceas și o pereche de pantaloni albi, imaculați, iar în picioare a purtat pantofi eleganți, de piele întoarsă cu șosete gri. Toată această ținută i-a completat perfect aerul misterios și a fost pregătit de sesiunea de shopping, alături de frumoasa lui iubită, Lidia Buble.

Horațiu Nicolau a făcut parada modei la sesiunea de shopping

Lidia Buble a ales un look mai lejer. Pe cântăreață, CANCAN.RO a surprins-o îmbrăcată de această dată lejer. Vedeta a optat pentru un blazer oversize, negru, pe sub sacou a ales să ia un tricou tot cu un croi mai larg și un mesaj inscripționat. Lidia a completat outfit-ul cu o pereche de blugi baggy, o pereche de ochelari ușor transparenți, iar la gât, ca accesoriu a avut un chocker.

Lidia Buble a ales un look mai lejer

Lidia Buble a fost așteptată de iubit în fața magazinului

În timp ce cântăreața își făcea de cap și proba haine, Horațiu, iubitul său a terminat cu shopping-ul mai repede. Nu a vrut să își grăbească partenera și a așteptat-o ca un gentleman pe Lidia, în mașina de lux, în fața magazinului. La ieșire, vedeta părea fericită și mulțumită de articolele vestimentare pe care și le-a cumpărat. Cei doi îndrăgostiți au avut parte de o ieșire reușită, iar afaceristul merge pe premisa „Happy wife, happy life”.

Minus la temperatură, însă plus la iubire! Lidia Buble și Horațiu Nicolau, plimbărică în cuplu

Ce și-au spus Delia și Lidia Buble, departe de ochii lumii. Au dat nas în nas într-un magazin de lux

