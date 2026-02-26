Acasă » Altceva Podcast » Ce și-au spus Delia și Lidia Buble, departe de ochii lumii. Au dat nas în nas într-un magazin de lux

Ce și-au spus Delia și Lidia Buble, departe de ochii lumii. Au dat nas în nas într-un magazin de lux

De: Luciana Popescu 26/02/2026 | 05:50
Ce și-au spus Delia și Lidia Buble, departe de ochii lumii. Au dat nas în nas într-un magazin de lux
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
20 poze
Vezi galeria foto

Întâlnire de gradul 0 în Floreasca. Delia și Lidia Buble s-au întâlnit la magazinul de lux, Madison. Au stat ca fetele la o „bârfă”, au testat mai multe parfumuri, iar apoi cele două dive au plecat pe drumuri separate, dar fiecare avea în mână o plasă. Sesiunea de shopping a fost un adevărat succes, iar CANCAN.RO a fost cu ochii pe cele două frumoase cântărețe.

Cartierul Floreasca a fost scena unei întâlniri neașteptate între două dintre cele mai îndrăgite artiste din România. Totul s-a petrecut după ce Delia și-a încheiat obișnuita tură de alergare prin zonă. Cântăreața este deja cunoscută pentru disciplina ei sportivă, stilul de viață activ și corpul de zeiță.

Îmbrăcată lejer, vizibil energică după antrenament, artista a făcut un popas la parfumeria de lux Madison Perfumery, unul dintre locurile preferate ale vedetelor pasionate de esențe rare.Cu toții știm că artista are o colecție uriașă de parfumuri de nișă și nu numai. Surpriza? Acolo a dat și peste Lidia Buble.

O oră de povești și confesiuni

Potrivit surselor CANCAN.RO, cele două au petrecut aproximativ o oră în magazin, timp în care au testat parfumuri și au discutat tot felul de lucruri. La un moment dat, discuția s-ar fi îndreptat către stilul de viață al Deliei, mai ales despre pasiunea acesteia pentru călătorii și sport. Se pare că Lidia i-ar fi mărturisit Deliei că își dorește să călătorească mai mult, să descopere lumea așa cum o face colega ei de breaslă, dar și să ajungă la condiția fizică pe care aceasta o are.Lidia s-ar fi destăinut și mai în glumă, mai în serios, ar fi recunoscut însă că nu reușește să alerge mai mult de un kilometru, deoarece i se face rău și este cuprinsă de o stare de anxietate. Nici experiențele la saună nu sunt mai ușoare pentru ea, după aproximativ 10 minute, starea de disconfort revine. Mai mult, medicul i-ar fi recomandat Lidiei să evite efortul fizic intens.

Delia a fost văzută cu Lidia Buble la o parfumerie

Ieșirea din magazin a fost una de catwalk

La finalul vizitei, cele două au părăsit magazinul cu câte o pungă de la parfumerie și cu câte un tricou inscripționat Madison.

Prima a ieșit Lidia, întâmpinată de șoferul său, care o aștepta la volanul unei dube cu numerele personalizate „BLE”. Lidia a vrut să treacă neobservată, dar nu a reușit. Părul roșcat și geanta Chanel argintie au fost cireașa de pe tort. Chiar dacă Lidia a purtat un outfit negru și a apărut complet nemachiată, cele două accesorii nu au lăsat-o să fie undercover. La scurt timp, Delia a ieșit și ea, însă nu s-a grăbit nicăieri, și-a continuat plimbarea relaxată pe străduțele cochete din Floreasca, semn că avea parte de o zi minunată.

Lidia Buble a plecat mulțumită de la shopping

CITEȘTE ȘI:

Lidia Buble, Antonia și Bianca Drăgușanu au fost prinse în flagrant. Top 30 de vedete care au sperat că vor trece neobservate

Delia și-a „potolit” viciul, de mână cu soțul. Plimbare romantică printre mașini

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Dan Bălan, apariție îngrijorătoare la ultimul concert. Fanii sunt în stare de șoc: ”Sper să nu sufere de vreo boală gravă!”
Știri
Dan Bălan, apariție îngrijorătoare la ultimul concert. Fanii sunt în stare de șoc: ”Sper să nu sufere de…
Hidroelectrica a făcut anunțul pe care îl așteptau clienții comerciali. Oferta pe care au anunțat-o
Știri
Hidroelectrica a făcut anunțul pe care îl așteptau clienții comerciali. Oferta pe care au anunțat-o
Tudorel Andrei, președintele INS, despre marile provocări ale societății actuale, cum se calculează PIB-ul și inflația. „De multe ori nu vedem, dar România a crescut enorm”
Mediafax
Tudorel Andrei, președintele INS, despre marile provocări ale societății actuale, cum se calculează...
Trump, supărat pe două politiciene democrate care i-au deranjat discursul: Au IQ scăzut. Ar trebui să se urce într-o barcă cu Robert De Niro
Gandul.ro
Trump, supărat pe două politiciene democrate care i-au deranjat discursul: Au IQ scăzut....
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost...
Stephen Hawking, în dosarele Epstein: imagini surprinzătoare cu fizicianul, alături de femei în bikini, relaxându-se pe șezlong și savurând cocktailuri
Adevarul
Stephen Hawking, în dosarele Epstein: imagini surprinzătoare cu fizicianul, alături de femei în...
O țară din Europa se pregăteşte să includă utilizarea banilor cash în Constituţie
Digi24
O țară din Europa se pregăteşte să includă utilizarea banilor cash în Constituţie
Ilie Bolojan se întâlnește joi, la Bruxelles, cu Ursula von der Leyen. Agenda discuțiilor
Mediafax
Ilie Bolojan se întâlnește joi, la Bruxelles, cu Ursula von der Leyen. Agenda...
Parteneri
Nu o mai recunoști! Cum arăta Ramona Olaru când a debutat în televiziune. Era brunetă și purta ochelari de vedere
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Nu o mai recunoști! Cum arăta Ramona Olaru când a debutat în televiziune. Era brunetă...
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
Click.ro
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general” al armelor nucleare din Coreea de Nord
Digi 24
Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general”...
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini
Digi24
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două...
Numar record de amenzi, în San Francisco, după ce Poliția a montat radare fixe: Peste 90.000 de abateri, în doar 5 luni
Promotor.ro
Numar record de amenzi, în San Francisco, după ce Poliția a montat radare fixe: Peste...
BANCUL ZILEI. Bulă: – Iubito, ce aș putea face să mă ierți că te-am înșelat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Iubito, ce aș putea face să mă ierți că te-am înșelat?
Galaxy S26 Hands-on: Primele impresii și prețurile în România
go4it.ro
Galaxy S26 Hands-on: Primele impresii și prețurile în România
Medicul gladiatorilor! Cine era omul care-i trata pe războinicii Romei?
Descopera.ro
Medicul gladiatorilor! Cine era omul care-i trata pe războinicii Romei?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Trump, supărat pe două politiciene democrate care i-au deranjat discursul: Au IQ scăzut. Ar trebui să se urce într-o barcă cu Robert De Niro
Gandul.ro
Trump, supărat pe două politiciene democrate care i-au deranjat discursul: Au IQ scăzut. Ar trebui...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Claudiu Petrila și Ana Nisioiu-povestea celei mai sensibile iubite din fotbalul românesc
Claudiu Petrila și Ana Nisioiu-povestea celei mai sensibile iubite din fotbalul românesc
Alertă la granița României: o dronă a intrat în spaţiul aerian! Armata Română a reacționat imediat
Alertă la granița României: o dronă a intrat în spaţiul aerian! Armata Română a reacționat imediat
Probleme pentru fratele lui Radu Vâlcan. Cristi și soția lui s-au mutat de trei ori în 7 zile: „L-am ...
Probleme pentru fratele lui Radu Vâlcan. Cristi și soția lui s-au mutat de trei ori în 7 zile: „L-am terorizat pe proprietar”
Nucșoara, condimentul din prăjituri care poate provoca halucinații. Ce se întâmplă dacă exagerezi ...
Nucșoara, condimentul din prăjituri care poate provoca halucinații. Ce se întâmplă dacă exagerezi cu această mirodenie
Zodiile al căror destin se schimbă radical. Vor domina următorii 20 de ani
Zodiile al căror destin se schimbă radical. Vor domina următorii 20 de ani
Una dintre cele mai vizitate destinații din Europa dublează taxa pentru turiști. Vacanțele se vor ...
Una dintre cele mai vizitate destinații din Europa dublează taxa pentru turiști. Vacanțele se vor scumpi considerabil
Vezi toate știrile
×