Ce și-au spus Delia și Lidia Buble, departe de ochii lumii. Au dat nas în nas într-un magazin de lux

Întâlnire de gradul 0 în Floreasca. Delia și Lidia Buble s-au întâlnit la magazinul de lux, Madison. Au stat ca fetele la o „bârfă”, au testat mai multe parfumuri, iar apoi cele două dive au plecat pe drumuri separate, dar fiecare avea în mână o plasă. Sesiunea de shopping a fost un adevărat succes, iar CANCAN.RO a fost cu ochii pe cele două frumoase cântărețe.

Cartierul Floreasca a fost scena unei întâlniri neașteptate între două dintre cele mai îndrăgite artiste din România. Totul s-a petrecut după ce Delia și-a încheiat obișnuita tură de alergare prin zonă. Cântăreața este deja cunoscută pentru disciplina ei sportivă, stilul de viață activ și corpul de zeiță.

Îmbrăcată lejer, vizibil energică după antrenament, artista a făcut un popas la parfumeria de lux Madison Perfumery, unul dintre locurile preferate ale vedetelor pasionate de esențe rare.Cu toții știm că artista are o colecție uriașă de parfumuri de nișă și nu numai. Surpriza? Acolo a dat și peste Lidia Buble.

O oră de povești și confesiuni

Potrivit surselor CANCAN.RO, cele două au petrecut aproximativ o oră în magazin, timp în care au testat parfumuri și au discutat tot felul de lucruri. La un moment dat, discuția s-ar fi îndreptat către stilul de viață al Deliei, mai ales despre pasiunea acesteia pentru călătorii și sport. Se pare că Lidia i-ar fi mărturisit Deliei că își dorește să călătorească mai mult, să descopere lumea așa cum o face colega ei de breaslă, dar și să ajungă la condiția fizică pe care aceasta o are.Lidia s-ar fi destăinut și mai în glumă, mai în serios, ar fi recunoscut însă că nu reușește să alerge mai mult de un kilometru, deoarece i se face rău și este cuprinsă de o stare de anxietate. Nici experiențele la saună nu sunt mai ușoare pentru ea, după aproximativ 10 minute, starea de disconfort revine. Mai mult, medicul i-ar fi recomandat Lidiei să evite efortul fizic intens.

Ieșirea din magazin a fost una de catwalk

La finalul vizitei, cele două au părăsit magazinul cu câte o pungă de la parfumerie și cu câte un tricou inscripționat Madison.

Prima a ieșit Lidia, întâmpinată de șoferul său, care o aștepta la volanul unei dube cu numerele personalizate „BLE”. Lidia a vrut să treacă neobservată, dar nu a reușit. Părul roșcat și geanta Chanel argintie au fost cireașa de pe tort. Chiar dacă Lidia a purtat un outfit negru și a apărut complet nemachiată, cele două accesorii nu au lăsat-o să fie undercover. La scurt timp, Delia a ieșit și ea, însă nu s-a grăbit nicăieri, și-a continuat plimbarea relaxată pe străduțele cochete din Floreasca, semn că avea parte de o zi minunată.

