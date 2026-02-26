Cât te costă să alimentezi azi în București și în țară. Prețul unui litru de motorină la pompă pe 26 februarie 2026

Prețurile la carburanți rămân un subiect sensibil pentru șoferii din România, mai ales în contextul fluctuațiilor de pe piețele internaționale. Benzina și motorina au înregistrat ușoare creșteri față de luna trecută, în timp ce GPL-ul continuă să fie alternativa cea mai accesibilă. Iată care sunt valorile actuale la pompă în București și în principalele orașe din țară, dar și cât scoți din buzunar pentru un plin.

Prețurile din București

În Capitală, valorile afișate la pompă diferă ușor de la o stație la alta, însă media zilei indică următoarele niveluri:

Benzina standard Euro 95 se situează între 7,62 și 7,73 lei pe litru.

Motorina are un preț cuprins între 7,93 și 8,03 lei pe litru.

GPL-ul rămâne semnificativ mai ieftin, la aproximativ 3,84 lei pe litru.

Diferențele între benzinării sunt, în general, de câțiva bani pe litru, în funcție de rețea și de zona orașului. Chiar și așa, pentru un rezervor plin, aceste variații pot conta.

Situația în marile orașe din țară

În Cluj-Napoca, benzina se vinde la aproximativ 7,65 lei pe litru, motorina ajunge la 7,99 lei, iar GPL-ul la 3,94 lei.

La Timișoara, benzina este în jur de 7,64 lei, motorina 7,95 lei, iar GPL-ul 3,84 lei.

În Iași, șoferii plătesc aproximativ 7,68 lei pentru benzină și 8,05 lei pentru motorină, în timp ce GPL-ul ajunge la 3,99 lei.

La Constanța, benzina este în jur de 7,65 lei, motorina 7,92 lei, iar GPL-ul aproximativ 3,97 lei.

Per ansamblu, diferențele regionale sunt reduse, România menținând o relativă uniformitate a prețurilor la nivel național.

Tendințe: de ce cresc benzina și motorina

În ultima perioadă, benzina și motorina au înregistrat ușoare majorări comparativ cu luna anterioară. Principalul factor este evoluția cotațiilor internaționale ale petrolului, dar și dinamica cererii sezoniere.

Chiar și în acest context, România se menține în zona de prețuri moderate la nivel european. În multe state din vestul continentului, costurile la pompă sunt considerabil mai ridicate.

GPL-ul continuă să fie cea mai avantajoasă variantă din punct de vedere financiar. Diferența de aproape 4 lei pe litru față de benzină sau motorină îl transformă într-o opțiune atractivă pentru cei care parcurg distanțe mari zilnic.

Cât costă un plin azi

Pentru un autoturism cu un rezervor standard de 50 de litri, costurile sunt ușor de estimat:

Un plin cu benzină, la un preț mediu de 7,7 lei pe litru, ajunge la aproximativ 385 de lei.

Un plin cu motorină, la 8,0 lei pe litru, costă în jur de 400 de lei.

În cazul GPL-ului, la un preț mediu de 3,9 lei pe litru, un plin ajunge la aproximativ 195 de lei.

Diferența este semnificativă: alimentarea cu GPL poate însemna aproape jumătate din costul unui plin cu benzină sau motorină.

Astăzi, benzina standard Euro 95 se situează în jur de 7,6–7,7 lei pe litru, motorina este ușor mai scumpă, la 7,9–8,0 lei pe litru, iar GPL-ul rămâne la 3,8–4,0 lei pe litru.

Deși se observă o tendință de creștere ușoară în cazul carburanților tradiționali, nivelul actual al prețurilor rămâne competitiv în comparație cu multe alte state europene. Pentru șoferi, diferența majoră de cost între GPL și ceilalți carburanți continuă să fie un argument puternic în alegerea tipului de alimentare.

