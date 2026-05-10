Gestul făcut de părinții lui Victor Cornea, înainte de nunta cu Andreea Bălan. I-au dat lacrimile instant!

De: Alina Drăgan 10/05/2026 | 14:01
Părinții lui Victor Cornea, gest emoționant înaitea nunții /Foto: Instagram
Astăzi, 10 mai, este o zi extrem de importantă pentru Andreea Bălan și Victor Cornea. Cei doi fac nunta. Evenimentul se anunță unul grandios, iar mirii deja au început pregătirile. Emoțiile au început să se instaureze încă de seara trecută, atunci când Andreea Bălan și Victor Cornea au primit un cadou special din partea părinților sportivului.

Nunta Andreei Bălan și a lui Victor Cornea va avea loc astăzi, 10 mai. Cununia religioasă și petrecerea se vor ține într-o locație de top, pe malul Lacului Buftea. Pentru marele eveniment au fost făcute pregătiri serioase, iar cei peste 250 de invitați o să aibă parte de numeroase surprize.

Părinții lui Victor Cornea, gest emoționant înaintea nunții

Însă, pentru cei doi miri surprizele au început să curgă încă de seara trecută, când sora lui Victor Cornea i-a vizitat. Aceasta nu a venit cu mâna goală, ci încărcată de cadouri. Multe dintre ele au fost pentru cele două fetițe ale artistei, dar și Andreea Bălan și Victor Cornea s-au bucurat de un cadou special.

Mai exact, aceștia au primit o scrisoare specială din partea părinților sportivului. Aceștia le-au transmis câteva gânduri și le-au urat o căsnicie frumoasă și de lungă durată. Ei bine, cadoul l-a emoționat până la lacrimi pe Victor Cornea.

„Felicitări, casă de granit! Sănătate, fericire și iubire infinită! Nu lăsați timpul să treacă pe lângă voi fără să dați sens fiecărei clipe petrecute împreună. Păstrați cu sfințenie sentimentele curate care v-au invadat sufletele precum și scoica poartă în carapacea dură comoara perlei sale pure! Vă iubim! Tata și Mama”, au fost rândurile scrise de mână de părinții lui Victor Cornea.

Andreea Bălan și Victor Cornea, nuntă spectaculoasă

Andreea Bălan și Victor Cornea sunt gata să facă pasul cel mare. În data de 20 aprilie, cei doi au făcut cununia civilă, iar astăzi va avea loc cununia religioasă și marea petrecere, care se vor ține într-o locație de top, pe malul Lacului Buftea. Pentru marele eveniment au fost făcute pregătiri serioase, iar cei peste 250 de invitați o să aibă parte de numeroase surprize.

„Pe ponton, unde va avea loc cununia religioasă voi avea o arcadă imensă, de 4 metri, pentru care se vor folosi 10.000 de flori. Apoi, cu tot decorul cu toate florile din interior, de la mese, vor mai fi încă 20.000 de flori, de care s-a ocupat Paul Dichis. Vom avea foarte-foarte multe flori și decoruri, panoul de poze, foarte multe surprize pentru invitați.

Rochia principală, cu care voi face ședința foto și pe care o voi îmbrăca la ceremonia religioasă. Are o trenă de 4 metri și e făcută de Oui-Da Fee. După aceea am rochia de vals, făcută special pentru acest vals pentru că are o anumită crăpătură și lejeritate care îmi permite să dansez.

Continui cu două rochii scurte, dintre care una o voi purta afară, la artificii, apoi pe cealaltă o voi îmbrăca la momentul tortului, care va fi după miezul nopții. Toate cele 4 rochii sunt făcute special pentru ziua și seara nunții, de 3 designeri”, declara Andreea Bălan, potrivit click.ro.

 

