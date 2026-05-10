Ce meniu special au pregătit Andreea Bălan și Victor Cornea. Live cooking pentru cei 250 de invitați la nunta anului!

Andreea Bălan și Victor Cornea își unesc astăzi destinele în fața lui Dumnezeu. Ulterior, cei doi vor sărbători alături de familie și prieteni la o nuntă grandioasă organizată pe malul Lacului Buftea.

Cununia religioasă a celor doi îndrăgostiți va avea loc în prezența a aproximativ 250 de persoane, într-un decor impresionant dominat de mii de aranjamente florale.

Artista a pregătit pentru această zi patru rochii de mireasă distincte, gândite pentru momente diferite ale petrecerii. Aparițiile sale vor fi completate de bijuterii de lux, estimate la circa 200.000 de euro.

Atmosfera de la petrecere va fi asigurată de o serie de artiști cunoscuți din România. Printre cei care vor urca pe scenă se numără 3 Sud Est, Luis Gabriel, Viorica și Ioniță de la Clejani, trupa The Colours, precum și Nea Mărin, care va veni alături de ansamblul său de dansatori.

Meniu tradițional combinat cu preparate sofisticate

Meniul ales de miri îmbină preparatele tradiționale cu cele rafinate, oferind invitaților o experiență culinară variată. Aperitivul cuprinde o selecție bogată de preparate precum carpaccio de vită cu pesto, cracker cu ton nicoise, tartă cu vitello tonnato, foie gras cu chutney de ceapă, rulouri din foietaj cu brânză feta și creveți, curmale cu gorgonzola și nuci, burrata cu spumă de avocado și trufe negre, bruschete cu spanac și ou, unt cu ierburi aromatice, mini caprese și un mix de măsline, potrivit Click.

Felurile principale includ atât preparate rafinate, precum cod negru de Alaska cu sos miso și orez sălbatic condimentat cu togarashi, cât și mâncăruri tradiționale, printre care sarmalele servite cu mămăliguță, smântână și ardei iute.

Mai mult, organizatorii au pregătit și o zonă de live cooking. Invitații vor putea comanda burgeri de vită cu cheddar și bacon crocant.

La capitolul băuturi, open barul va consta într-o varietate de cocktailuri, mocktailuri, shoturi și long drinks, până la răcoritoare, vinuri și alte băuturi fine. Evenimentul este anunțat ca unul dintre cele mai spectaculoase din lumea mondenă românească a anului 2026.

CITEȘTE ȘI: Andreea Bălan îl ține pe Victor Cornea în sala de dans, înainte de nuntă! Repetiții intense pentru valsul mirilor

Andreea Bălan, primele imagini cu rochia de mireasă! Cântăreața e gata să își dea pe spate invitații de la nuntă: „De la 3 designeri diferiți”