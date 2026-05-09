Andreea Bălan îl ține pe Victor Cornea în sala de dans, înainte de nuntă! Repetiții intense pentru valsul mirilor

Andreea Bălan este gata să facă, din nou, pasul cel mare. Mâine, 10 mai, artista și Victor Cornea vor ajunge în fața altarului. Nunta se anunță una spectaculoasă, cu o mulțime de invitați și surprize. Pentru marele eveniment, Andreea Bălan se pregătește intens și dă ultimele indicații. Pe sportiv îl ține în sala de dans, unde repetă valsul mirilor, iar fetițele sale fac și ele repetiții pentru drumul către altar.

Andreea Bălan și Victor Cornea sunt gata să facă pasul cel mare. În data de 20 aprilie, cei doi au făcut cununia civilă, iar în acest weekend va avea loc cununia religioasă și marea petrecere. Evenimentul se anunță unul grandios, iar Andreea Bălan s-a pregătit intens pentru el.

Andreea Bălan, repetiții intense pentru nuntă

Andreea Bălan este pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru nunta cu Victor Cornea. Evenimentul va avea loc pe 10 mai și se anunță unul spectaculos. Cântăreața a pus la punct toate detaliile și a organizat ca la carte totul.

Doar câteva ore o mai despart pe Andreea Bălan de evenimentul cel mare, iar blondina se pregătește intens și le-a arătat și fanilor din mediul online cum merg lucrurile. Pe Victor Cornea l-a blocat în sala de dans, acolo unde repetă valsul mirilor. Sportivul trebuie să se ridice la înălțimea ei, așa că se pare că repetă până în ultima clipă.

Iar după ce a terminat repetițiile pentru valsul mirilor, Andreea Bălan s-a ocupat și de fetițele sale. Ele vor fi cele care vor deschide drumul către altar, așa că s-au ținut repetiții intense și aici. Artista le-a explicat micuțelor totul și a exersat de mai multe ori cu ele, pentru a le scăpa de emoții.

Andreea Bălan și Victor Cornea, nuntă spectaculoasă

Nunta Andreei Bălan și a lui Victor Cornea va avea loc mâine, 10 mai. Cununia religioasă și petrecerea se vor ține într-o locație de top, pe malul Lacului Buftea. Pentru marele eveniment au fost făcute pregătiri serioase, iar cei peste 250 de invitați o să aibă parte de numeroase surprize.

„Pe ponton, unde va avea loc cununia religioasă voi avea o arcadă imensă, de 4 metri, pentru care se vor folosi 10.000 de flori. Apoi, cu tot decorul cu toate florile din interior, de la mese, vor mai fi încă 20.000 de flori, de care s-a ocupat Paul Dichis. Vom avea foarte-foarte multe flori și decoruri, panoul de poze, foarte multe surprize pentru invitați. Rochia principală, cu care voi face ședința foto și pe care o voi îmbrăca la ceremonia religioasă. Are o trenă de 4 metri și e făcută de Oui-Da Fee. După aceea am rochia de vals, făcută special pentru acest vals pentru că are o anumită crăpătură și lejeritate care îmi permite să dansez. Continui cu două rochii scurte, dintre care una o voi purta afară, la artificii, apoi pe cealaltă o voi îmbrăca la momentul tortului, care va fi după miezul nopții. Toate cele 4 rochii sunt făcute special pentru ziua și seara nunții, de 3 designeri.”, a declarat Andreea Bălan, potrivit click.ro.

