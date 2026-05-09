Acasă » Știri » Andreea Bălan îl ține pe Victor Cornea în sala de dans, înainte de nuntă! Repetiții intense pentru valsul mirilor

Andreea Bălan îl ține pe Victor Cornea în sala de dans, înainte de nuntă! Repetiții intense pentru valsul mirilor

De: Alina Drăgan 09/05/2026 | 14:07
Andreea Bălan, repetiții intense pentru nuntă /Foto: Instagram
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Andreea Bălan este gata să facă, din nou, pasul cel mare. Mâine, 10 mai, artista și Victor Cornea vor ajunge în fața altarului. Nunta se anunță una spectaculoasă, cu o mulțime de invitați și surprize. Pentru marele eveniment, Andreea Bălan se pregătește intens și dă ultimele indicații. Pe sportiv îl ține în sala de dans, unde repetă valsul mirilor, iar fetițele sale fac și ele repetiții pentru drumul către altar.

Andreea Bălan și Victor Cornea sunt gata să facă pasul cel mare. În data de 20 aprilie, cei doi au făcut cununia civilă, iar în acest weekend va avea loc cununia religioasă și marea petrecere. Evenimentul se anunță unul grandios, iar Andreea Bălan s-a pregătit intens pentru el.

Andreea Bălan, repetiții intense pentru nuntă

Andreea Bălan este pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru nunta cu Victor Cornea. Evenimentul va avea loc pe 10 mai și se anunță unul spectaculos. Cântăreața a pus la punct toate detaliile și a organizat ca la carte totul.

Doar câteva ore o mai despart pe Andreea Bălan de evenimentul cel mare, iar blondina se pregătește intens și le-a arătat și fanilor din mediul online cum merg lucrurile. Pe Victor Cornea l-a blocat în sala de dans, acolo unde repetă valsul mirilor. Sportivul trebuie să se ridice la înălțimea ei, așa că se pare că repetă până în ultima clipă.

Andreea Bălan și Victor Cornea, repetiții pentru dansul mirilor /Foto: TikTok

Iar după ce a terminat repetițiile pentru valsul mirilor, Andreea Bălan s-a ocupat și de fetițele sale. Ele vor fi cele care vor deschide drumul către altar, așa că s-au ținut repetiții intense și aici. Artista le-a explicat micuțelor totul și a exersat de mai multe ori cu ele, pentru a le scăpa de emoții.

Andreea Bălan și Victor Cornea, nuntă spectaculoasă

Nunta Andreei Bălan și a lui Victor Cornea va avea loc mâine, 10 mai. Cununia religioasă și petrecerea se vor ține într-o locație de top, pe malul Lacului Buftea. Pentru marele eveniment au fost făcute pregătiri serioase, iar cei peste 250 de invitați o să aibă parte de numeroase surprize.

„Pe ponton, unde va avea loc cununia religioasă voi avea o arcadă imensă, de 4 metri, pentru care se vor folosi 10.000 de flori. Apoi, cu tot decorul cu toate florile din interior, de la mese, vor mai fi încă 20.000 de flori, de care s-a ocupat Paul Dichis. Vom avea foarte-foarte multe flori și decoruri, panoul de poze, foarte multe surprize pentru invitați.

Rochia principală, cu care voi face ședința foto și pe care o voi îmbrăca la ceremonia religioasă. Are o trenă de 4 metri și e făcută de Oui-Da Fee. După aceea am rochia de vals, făcută special pentru acest vals pentru că are o anumită crăpătură și lejeritate care îmi permite să dansez.

Continui cu două rochii scurte, dintre care una o voi purta afară, la artificii, apoi pe cealaltă o voi îmbrăca la momentul tortului, care va fi după miezul nopții. Toate cele 4 rochii sunt făcute special pentru ziua și seara nunții, de 3 designeri.”, a declarat Andreea Bălan, potrivit click.ro.

 

CITEȘTE ȘI:

Andreea Bălan, primele imagini cu rochia de mireasă! Cântăreața e gata să își dea pe spate invitații de la nuntă: „De la 3 designeri diferiți”

Aurelian Temișan a făcut anunțul, înainte de nunta Andreei Bălan. Motivul real pentru care cântăreața nu va mai fi cununată de el și Monica Davidescu

 

Foto: TikTok, Video: TikTok

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mesajul sfâșietor transmis de mama lui Alice, eleva de 18 ani ucisă la ferma unde făcea practică
Știri
Mesajul sfâșietor transmis de mama lui Alice, eleva de 18 ani ucisă la ferma unde făcea practică
Moment de răscruce pentru 4 zodii la sfârșit de mai. Au parte de câștiguri și oportunități profesionale
Știri
Moment de răscruce pentru 4 zodii la sfârșit de mai. Au parte de câștiguri și oportunități profesionale
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Mediafax
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima...
Surse: Nicușor Dan a stabilit calendarul oficial al consultării cu partidele. Abia de săptămâna viitoare, după 13 mai. Care e motivul tărăgănării
Gandul.ro
Surse: Nicușor Dan a stabilit calendarul oficial al consultării cu partidele. Abia de...
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul...
Cum îți treci casa pe numele copilului fără să îți pierzi dreptul de a locui în ea
Adevarul
Cum îți treci casa pe numele copilului fără să îți pierzi dreptul de...
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
Digi24
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul...
Un bărbat cu o macetă înfiptă în cap a mers singur la spital. A așteptat pe hol și s-a jucat la telefon
Mediafax
Un bărbat cu o macetă înfiptă în cap a mers singur la spital....
Parteneri
Cum arată acum Delia Panait din trupa HO-RA. Fosta colegă a Rocsanei Marcu s-a reinventat complet după ce a renunțat la viața publică
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Delia Panait din trupa HO-RA. Fosta colegă a Rocsanei Marcu s-a reinventat...
FOTO. A pozat în bikini pentru a-și promova noua colecție premium
Prosport.ro
FOTO. A pozat în bikini pentru a-și promova noua colecție premium
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
Click.ro
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de...
În discursul de Ziua Victoriei, Putin n-a uitat de NATO și de Ucraina. „Armata rusă avansează, în ciuda sprijinului acordat inamicului”
Digi 24
În discursul de Ziua Victoriei, Putin n-a uitat de NATO și de Ucraina. „Armata rusă...
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
Digi24
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în...
Ce trebuie să faci la semafor dacă ai o mașină automată?
Promotor.ro
Ce trebuie să faci la semafor dacă ai o mașină automată?
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Misterul cometei ajunse în sistemul nostru solar: Conține o „apă ciudată”
go4it.ro
Misterul cometei ajunse în sistemul nostru solar: Conține o „apă ciudată”
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Go4Games
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Surse: Nicușor Dan a stabilit calendarul oficial al consultării cu partidele. Abia de săptămâna viitoare, după 13 mai. Care e motivul tărăgănării
Gandul.ro
Surse: Nicușor Dan a stabilit calendarul oficial al consultării cu partidele. Abia de săptămâna viitoare,...
ULTIMA ORĂ
Mesajul sfâșietor transmis de mama lui Alice, eleva de 18 ani ucisă la ferma unde făcea practică
Mesajul sfâșietor transmis de mama lui Alice, eleva de 18 ani ucisă la ferma unde făcea practică
Moment de răscruce pentru 4 zodii la sfârșit de mai. Au parte de câștiguri și oportunități profesionale
Moment de răscruce pentru 4 zodii la sfârșit de mai. Au parte de câștiguri și oportunități profesionale
BANCUL ZILEI | „Domnule doctor, cum se simte soacra mea?”
BANCUL ZILEI | „Domnule doctor, cum se simte soacra mea?”
Ei sunt primii finaliști Românii au talent 2026. Publicul a decis!
Ei sunt primii finaliști Românii au talent 2026. Publicul a decis!
Actrița care și-a pierdut iubirea vieții din cauza prietenei. Credea că are mariajul perfect, dar ...
Actrița care și-a pierdut iubirea vieții din cauza prietenei. Credea că are mariajul perfect, dar a fost înșelată la filmări
Concurentul de la Survivor 2026 cu care Ramona Olaru s-a afișat, după despărțirea de Steve Ant: ”Mi-a ...
Concurentul de la Survivor 2026 cu care Ramona Olaru s-a afișat, după despărțirea de Steve Ant: ”Mi-a fost dor!”
Vezi toate știrile