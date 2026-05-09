Mesajul sfâșietor transmis de mama lui Alice, eleva de 18 ani ucisă la ferma unde făcea practică

De: Alina Drăgan 09/05/2026 | 15:00
Mama lui Alice își strigă durere în mediul online
Alice, o tânără de 18 din Bihor, a fost ucisă cu sânge rece de către un bărbat în vârstă de 39 de ani, recidivist. Aceasta se afla în practică la o fermă, iar cel care a atacat-o lucra și el ca ajutor acolo. Criminalul a fost prins la câteva ore după ce a săvârșit teribila faptă. Acum, părinții lui Alice sunt distruși de durere. Mama tinerei își strigă revolta în mediul online și cere dreptate pentru fiica sa. Ce mesaj a transmis aceasta?

Vineri, 8 mai, o elevă de 18 ani din Bihor a fost găsită moartă pe un câmp din Parhida, comuna Tămășeu, la aproximativ 25 de kilometri de Oradea, în apropierea fermei unde își efectua stagiul de practică. Aceasta a fost ucisă de un bărbat de 39 de ani din Parhida, identificat de autorități ca Bóné Jozsef Zsolt.

Criminalul a dispărut imediat după comiterea faptei. De asemenea, avea antecedente și fusese eliberat condiționat în urmă cu un an, după ce ispășise o pedeapsă pentru tâlhărie urmată de crimă.

Mama lui Alice își strigă durerea în mediul online

Trupul neînsuflețit al lui Alice a fost găsit pe câmp, prezentând leziuni grave la nivelul gâtului, indicii ale unei agresiuni violente. Din păcate, pentru tânăra de 18 ani nu s-a mai putut face nimic. Părinții acesteia sunt sfâșiați de durere și nu pot încă accepta cele întâmplate.

Mama fetei își plânge cu lacrimi amare fiica și își strigă durerea în mediul online. Femeia promite că nu va lăsa lucrurile așa și că va lupta pentru ca fetei sale să i se facă dreptate și vinovații să fie aspru pedepsiți.

„Voi lupta pentru dreptatea copilului meu. Odihnește-te în pace, copilul meu!”, a scris mama lui Alice, în mediul online.

De asemenea, tatăl tinerei face acuzații grave și la adresa autorităților. Acesta spune că echipajele de salvare au intervenit cu întârziere. Ar fi ajuns la fața locului la o oră și jumătate după ce alarma a fost dată.

„Am sunat de 5 sau 6 ori la 112. Asta este justiţia şi salvarea în România! M-am rugat, m-am pus în genunchi: trimiteţi un echipaj SMURD, un elicopter din Oradea, ca să salveze fata. După o oră și jumătate a venit ambulanţa SMURD, domle’. După o oră jumătate, vă daţi seama?”, spune tatăl tinerei.

 

