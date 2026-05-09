BANCUL ZILEI | „Domnule doctor, cum se simte soacra mea?”

– Nu ştii unde mi-e creionul?, îl întreabă un funcţionar pe colegul său. – Ba da, după ureche. – Omule, nu-mi complica viaţa. După care ureche?

– Şi acum, dacă aveţi cumva vreo întrebare despre firma noastră… – Păi… m-ar interesa să ştiu câţi oameni lucrează în firmă. – În general, cam un sfert…

-Îmi pare rău dar nu am vești foarte bune, trebuie să vă așteptați la ce este mai rău.

-Mă scuzați că vă deranjez, dar vreau să știu cum se simte soacra mea.

Patronul unei companii discută cu un tânăr care caută de lucru:

– În primul rând, firma noastră este foarte obsedată de curăţenie, zice patronul. V-aţi şters picioarele pe covoraş înainte de a intra aici?

– O, da! Bineînţeles….

– În al doilea rând, continuă patronul, cerem colaboratorilor noştri sinceritate. Sunteţi sincer?

– O, da! Bineînţeles….

– Bine, pentru că nu există niciun covoraş la intrare….

„Sunteți căsătorit?”

La interviul pentru angajare:

– Sunteţi căsătorit?

– Nu.

– Ne pare rău, noi avem nevoie de persoane care sunt obişnuite să se subordoneze.

Cine a îndrăznit să-mi răscolească biroul în halul ăsta

Cine a îndrăznit să-mi răscolească biroul în halul ăsta?, tună directorul după ce intră pe uşă.

– Băiatul dvs. cel mic, domnule!

– Talentat copil, nu-i aşa?

Bulă merge în cârje

Ce-ai pățit, Bulă, de mergi în cârje?

– Am avut un accident de automobil.

– Și nu poți să mergi fără cârje?

– Ba da. Doctorul zice că pot să merg, dar avocatul meu nu.

„De ce ai luat notă așa mică?”

Mama:

– Bulă, de ce ai luat o notă așa de mică în test?

Bulă:

– Din cauza absenței, mamă!

Mama:

– Nu pot să cred Bulă, ai lipsit în ziua testului!

Bulă:

– Nu mamă, băiatul care stătea lângă mine a absentat!

