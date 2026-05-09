BANCUL ZILEI | „Domnule doctor, cum se simte soacra mea?”

Este weekend, momentul perfect pentru câteva clipe de relaxare și voie bună. Așa cum și-a obișnuit cititorii, CANCAN.RO vine și de această dată cu un banc savuros, menit să aducă zâmbetul pe buze. În prim-plan se află o soacră ajunsă la spital, iar reacția ginerelui, după ce află detalii despre starea ei de sănătate, este de-a dreptul neașteptată.
-Să trăiți, domnule doctor!
-Mă scuzați că vă deranjez, dar vreau să știu cum se simte soacra mea.
-Îmi pare rău dar nu am vești foarte bune, trebuie să vă așteptați la ce este mai rău.
-Vai de mine, o externați?
-Mâine dimineață cel târziu.
Alte bancuri amuzante
La un interviu
– Şi acum, dacă aveţi cumva vreo întrebare despre firma noastră…
– Păi… m-ar interesa să ştiu câţi oameni lucrează în firmă.
– În general, cam un sfert…
„Nu știu unde îmi e creionul”
– Nu ştii unde mi-e creionul?, îl întreabă un funcţionar pe colegul său.
– Ba da, după ureche.
– Omule, nu-mi complica viaţa. După care ureche?
Patronul unei companii discută cu un tânăr care caută de lucru:
– În primul rând, firma noastră este foarte obsedată de curăţenie, zice patronul. V-aţi şters picioarele pe covoraş înainte de a intra aici?
– O, da! Bineînţeles….
– În al doilea rând, continuă patronul, cerem colaboratorilor noştri sinceritate. Sunteţi sincer?
– O, da! Bineînţeles….
– Bine, pentru că nu există niciun covoraş la intrare….
„Sunteți căsătorit?”
La interviul pentru angajare:
– Sunteţi căsătorit?
– Nu.
– Ne pare rău, noi avem nevoie de persoane care sunt obişnuite să se subordoneze.
Cine a îndrăznit să-mi răscolească biroul în halul ăsta
Cine a îndrăznit să-mi răscolească biroul în halul ăsta?, tună directorul după ce intră pe uşă.
– Băiatul dvs. cel mic, domnule!
– Talentat copil, nu-i aşa?
Bulă merge în cârje
Ce-ai pățit, Bulă, de mergi în cârje?
– Am avut un accident de automobil.
– Și nu poți să mergi fără cârje?
– Ba da. Doctorul zice că pot să merg, dar avocatul meu nu.
„De ce ai luat notă așa mică?”
Mama:
– Bulă, de ce ai luat o notă așa de mică în test?
Bulă:
– Din cauza absenței, mamă!
Mama:
– Nu pot să cred Bulă, ai lipsit în ziua testului!
Bulă:
– Nu mamă, băiatul care stătea lângă mine a absentat!