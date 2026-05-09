Topul milionarilor din România care au ajuns săraci lipiți. De la averi colosale la faliment!

De: Andrei Iovan 09/05/2026 | 15:22
România anilor 2000 a produs un fenomen aproape irepetabil, am putea spune. Milionari apăruți peste noapte, personaje care transformaseră excesul în brand personal și care trăiau într-o lume de unde părea imposibil să cazi. Vile de milioane, petreceri monstru, mașini exotice, vacanțe opulente și public fascinat de fiecare gest. Au avut totul, dar au pierdut. CANCAN.RO vă pune la dispoziție topul celor care au ajuns de la lux extrem la prăbușire financiară.

Era perioada în care succesul nu se măsura în discreție, ci mai degrabă cât de tare puteai să epatezi. Iar când au venit crizele financiare, dosarele penale, executările și deciziile, căderile au fost la fel de spectaculoase ca ascensiunile.

Unii au pierdut nu doar afaceri, ci întregi imperii, dar toți au ajuns simbouri ale unei Românii care a confundat mult timp imaginea cu stabilitatea reală.

Topul milionarilor care au avut totul și au ajuns la prăbușire publică

Dacă există un simbol absolut al opulenței din anii 2000, acela este cu siguranța Irinel Columbeanu. În perioada de vârf, era imaginea milionarului excentric. Vă amintiți cu siguranță vila gigantică de la Izvorani, limuzine, elicoptere, apariții mondene permanente și relația intens mediatizată cu Monica Gabor. În jurul lui exista un cult al luxului aproape kitschos, dar hipnotizaant pentru România acelor ani. Averea lui provenea din afaceri industriale și imobiliare, iar în 2007 presa estima că avea zeci sau chiar peste o sută de milioane de euro. Totul părea imposibil de zdruncinat. Numai că exact în perioada în care imaginea lui atingea apogeul, începea și prăbușirea.

Una dintre cele mai mari lovituri a venit din proiectul „Columbeanitul”, o afacere cu ciment și materiale de construcții pentru care a contractat împrumuturi uriașe. Afacerea a eșuat, iar creditele garantate cu proprietățile personale s-au întors împoriva lui. În 2012 se vorbea deja despre datorii de peste 7 milioane de euro și executări silite. A urmat pierderea vilei de la Izvorani, dispariția mașinilor de lux și o retragere lentă din lumea pe care o domina cândva. În ultimii ani, imaginea lui a devenit aproape tragică. Fostul milionar locuiește într-un azil privat, trăind din ajutorul apropiaților.

Radu Mazăre nu a fost doar politician, pentru că în perioada de glorie a fost chiar un fenomen. În perioada sa de maximă influență, Constanța devenise practic „platoul de filmare” al propriului spectacol. Știți deja, carnavaluri, apariții extravagante, uniforme militare, petreceri fastuoase. Ce să mai, o imagine construită ca un soi de mix între lider politic și rockstar. A acumulat influență enormă și a fost asociat ani întregi cu afaceri imobiliare și rețele financiare uriașe. În jurul lui circulau constant povești despre milioane, terenuri și investiții exotice. Apoi a urmat greutatea dosarelor penale și a investigațiilor de corupție. Au urmat condamnări, fuga în Madagascar și ani întregi în care numele lui a stat pe buzele tuturor.

Cristian Boureanu a fost unul dintre personajele definitorii pentru combinația specific românească dintre politică, business și lifestyle glamuros. În anii 2000 și începutul anilor 2010, apărea constant în presa mondenă cu mașini scumpe, vacanțe exclusiviste și relații intens mediatizte. Ascensiunea lui a fost legată atât de cariera politică, cât și de zona de afaceri și influență. Numai că imaginea aceasta s-a fisurat treptat. Divorțurile, scandalurile publice și problemele juridice i-au afectat puternic atât reputația, cât și stabilitatea financiară. În timp, Boureanu a dispărut aproape complet din cercul oamenilor considerați „grei” ai epocii și de curând a reapărut pe micile ecrane prin participarea la Survivor.

Dumitru Bucșaru a fost unul dintre cei mai discreți, dar și misterioși milionari din fotbalul românesc. Bucșaru și-a făcut averea în imobiliare, construcții și afaceri cu terenuri în perioada boom-ului economic din anii 2000. În plină explozie a pieței imobiliare, era considerat unul dintre cei mai bogați oameni din zona Ialomița și Ilfov. A investit masiv în fotbal și a transformat Unirea Urziceni dintr-o echipă anonimă într-o campioană surpriză a României. Doar că succesul ascundea probleme financiare serioase. Investise enorm, iar în culise circulau informații despre datorii uriașe și împrumuturi. Aici apare conflictul cu Gigi Becali.

Relația dintre cei doi a devenit una dintre cele mai comentate din fotbalul românesc. Becali a recunoscut public că îl împrumutase pe Bucșaru cu milioane de euro. După performanța din Champions League, Bucșaru a început să dezmembreze echipa. Clubul a intrat într-o cădere violentă, jucătorii au fost vânduți, salariile nu mai erau plătite, iar proiectul s-a prăbușit aproape peste noapte. Pentru mulți suporteri, dispariția rapidă a Unirii Urziceni rămâne unul dintre cele mai bizare episoade din fotbalul românesc.

Ulterior, și afacerile lui Bucșaru au început să se destrame. Problemele imobiliare, insolvențele și anchetele penale l-au lovit puternic. În 2015, fostul patron al Unirii Urziceni a fost anchetat pentru fraudă într-un dosar legat de un proiect imobiliar finanțat cu zeci de milioane de euro.

Toate aceste personaje au ceva în comun, au reprezentat la vremea aceea România excesului. O Românie în care luxul era afișat agresiv, iar succesul trebuia văzut.

