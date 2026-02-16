Irinel Columbeanu, mărturisiri despre moarte la câteva luni după ce și-a schimbat religia. Ce se întâmplă acum cu fostul milionar de la Izvorani

Fostul milionar, complet transformat: La doar câteva luni după ce a decis să-și schimbe religia și s-a botezat solemn, Irinel Columbeanu, în vârstă de 68 de ani, spune deschis că „nu îi este teamă de moarte”, spre surprinderea tuturor.

Sursa apropiată dezvăluie că decizia spirituală i-a schimbat complet atitudinea și starea de spirit. Potrivit apropiaților, decizia de a-și schimba religia nu a fost una impulsivă, ci rezultatul unor frământări interioase intense și al unor momente dificile trăite în ultimii ani.

Irinel Columbeanu, mărturisiri despre moarte la câteva luni după ce și-a schimbat religia

După problemele financiare și dificultățile de sănătate care i-au marcat existența, fostul afacerist pare că și-a găsit liniștea într-o credință nouă. Cei care l-au întâlnit recent spun că este mai calm, mai retras și mult mai împăcat cu sine.

“Nu mai este Irinel de altădată, preocupat de apariții și opulență. Acum vorbește despre spiritualitate și despre acceptare”, susțin surse din anturajul său.

Declarația sa despre moarte a fost interpretată de unii ca un semn de resemnare, însă el insistă că este vorba doar despre credință și despre faptul că a învățat să privească viața cu alți ochi.

„Când ești împăcat cu tine, nu mai ai de ce sa te temi”, ar fi spus acesta.

Surse mondene susțin că zvonurile despre sănătatea lui și chiar despre un posibil deces i-au făcut pe internauți să comenteze în tot felul. Columbeanu afirmă însă că “nu se teme de nimic” și că viața continuă într-un mod neașteptat pentru cineva care a trecut prin atâtea provocări. Și mai interesant? Persoanele din anturajul său povestesc că fostul afacerist acum pare mult mai calm și împăcat, preluând o perspectivă spirituală profundă asupra lucrurilor. Rămâne de văzut ce îi rezervă viitorul fostului milionar, însă un lucru este cert: Irinel Columbeanu nu mai este personajul extravagant de altădată, ci un om care caută liniștea și echilibrul, după o viață trăită la extreme. Departe de petrecerile exclusiviste, de vacanțele luxoase și de aparițiile extravagante care l-au consacrat ani la rând în lumea mondenă, el pare acum concentrat pe liniștea interioară.

