Cum plănuia Irinel Columbeanu să facă bani după ce a ajuns în azil. Mihai Albu l-a dat de gol!

De: Simona Tudorache 05/02/2026 | 22:05
Irinel Columbeanu plănuia să câștige bani și după mutarea la azil, dar nu a mai dus la bun sfârșit inițiativa pe care o avea. Mihai Albu susține că stabilise anumite detalii cu fostul om de afaceri, care își punea o mare bază în acest proiect, care nu a mai avut loc.

În vara anului 2023, după câteva AVC-uri suferite, Irinel Columbeanu a renunțat din apartamentul în care locuia cu chirie și s-a mutat la un azil din Ghermănești. Aici a început o cu totul altă viață, una în care luxul de odinioară devenise doar o amintire. Cu o pensie infimă, Irinel Columbeanu a ajuns să trăiască la azil datorită ajutorul primit de la prieteni și cu banii trimiși de fiica sa. Ion Cassian, patronul azilului, nu l-a abandonat, de asemenea, la greu. Chiar și așa, Irinel Columbeanu avea planuri.

Ce plan avea Irinel Columbeanu

Mihai Albu a mărturisit că, după ce Irinel Columbeanu a ajuns în unitatea respectivă, au discutat mult la telefon. El a mărturisit că fostul milionar avea un plan prin care încerca să atragă ceva finanțe, dar totul s-a dus pe apa sâmbetei.

„O singură dată am mai vorbit cu dânsul la telefon. Ajunsese la azil și avea un program, încerca să facă reclamă unei platforme de brokeraj, probabil persoana care avea firma respectivă l-a contactat pentru notorietate şi atunci am vorbit, să ne sfătuim. Ideea era dacă merge treaba cu brokerajul, aceasta a fost discuția. Atât pot să vă spun, restul rămâne între noi”, a declarat Mihai Albu, în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”.

Mihai Albu nu îl vizitează pe Irinel Columbeanu la azil

Mihai Albu susține că nu îl caută pe Irinel Columbeanu la azil, deși cândva au avut o relație apropiată. Problemele lui Columbeanu de sănătate i-au îndepărtat. Acum există doar amintirile.

„Mi-a fost puțin peste mână să merg la azil. Am mai vorbit o singură dată la telefon, dar înainte de a ajunge la azil, împreună cu avocatul Cristi Sârbu, l-am invitat și am tot ieșit cu el.

Mă întâlneam cu Cristi și ziceam … ’hai să îl invităm și pe el’, mai ales că era într-o situație dificilă. Nu asta conta, căci nu de aceea l-am invitat, ci din prietenie. Dar într-adevăr, începuse declinul dânsului, era pe vremea când locuia într-un apartament de pe Calea Victoriei. L-am mai scos din casă, am ieşit cu toții și a fost bine. După aceea, a fost dânsul cu problemele de sănătate, apoi a ajuns la azil”, a mai dezvăluit Mihai Albu.

