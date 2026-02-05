Prima Bebelușă s-a iubit cu un Vizir! Gaz pe foc a fost!

Avem de această dată două poze. Una de cover, mai așa, și cealaltă e ditamai iubirea. Că tot vine 14 februarie, luați exemplu! O fotografie de acum 20 de ani care ne face să ne pară rău că nu a fost să fie. Efectiv, privindu-i, încerci să îți imaginezi ce copii frumoși ar fi ieșit. Doar că ei înșiși erau niște copii. O relație începută în 1997, care a durat aproximativ șase ani. Cu mici despărțiri, împăcări, mutat împreună, planuri de căsătorie… apoi karma. Final. Sfârșit. The end. Pentru totdeauna. Noroc că avem pozele.

Bebelușa României și solistul care a pus Gaz pe Foc

Se iubeau și erau perfecți împreună. Solistul de la Gaz pe Foc și coregrafa trupei, Catrinel – cea care colabora inclusiv cu Opera Română. În prima poză sunt de noapte, în club. El, cu ochi albaștri. Ea, cu ochii negri de cafea. Pe atunci, ea deja era întâia bebelușă a României.

Ce vremuri! Urmărea toată populația masculină a țării emisiunea ca să vadă bebelușele. Bine, și umorul era bun, să nu fim răi. Dar, privind acum înapoi, ne-a lovit nostalgia ca o piesă veche dată prea tare în mașină.

Poza a doua? La lumina zilei. De manual. Manual de amor, de romanță, de poezie, de romantism, de iubire sinceră. După ani și ani, Catrinel a vorbit și a dat inclusiv motivul real al despărțirii. Dar până acolo, hai să scotocim puțin prin presa vremii, că prea erau frumoși și potriviți.

S-au văzut, s-au plăcut și s-au mutat împreună

După mai bine de un an în care mai nimeni nu a știut despre relația lor, Catrinel Sandu, balerina frumoasă de la Prima TV, a rupt tăcerea despre povestea cu Lucian Viziru, solistul Gaz pe Foc. Cei doi s-au cunoscut prin Mihai Pocorschi, omul care a pus pe picioare trupa. S-au văzut, s-au plăcut și, ca într-o telenovelă, s-au îndrăgostit. De altfel Catrinel, a fost coregrafa trupei Gaz pe Foc în care activa Lucian.

Au ajuns să locuiască împreună în apartamentul cu două camere al lui Lucian, din zona Televiziunii. Erau considerați unul dintre cele mai sensibile și solide cupluri din showbizul acelor ani.

Catrinel, delicată și ambițioasă, era genul de femeie care știa să își organizeze viața la milimetru și să nu lase emoțiile la vedere. Lucian, în schimb, era creativ, intuitiv, pasional și uneori imprevizibil, genul de artist care poate trece rapid de la zâmbet la introspecție. Pe scurt, chimie cât să alimenteze mai multe hituri.

Pauze, împăcări și planuri de nuntă

Ca orice poveste mare, au existat și sincope. Stresul, oboseala, filmările continue și lipsa timpului împreună au pus presiune pe relație. Cei doi au decis la un moment dat să ia o pauză de câteva zile, ca să-și limpezească gândurile.

Catrinel povestea că au realizat rapid că nu pot unul fără celălalt. S-au împăcat, s-au mutat din nou împreună și au început să vorbească tot mai serios despre logodnă și căsătorie. Visau la o casă la curte, la familie și la un copil în maximum doi ani. Ba chiar plănuiau o nuntă în aer liber și o rochie de mireasă de la un designer celebru.

Ruptura care a stins focul

După ani în care au fost considerați unul dintre cele mai stabile cupluri din showbizul românesc, povestea lor s-a terminat. Nu din scandal, nu din trădări, ci din distanța care s-a instalat încet între ei. Așa spuneau ei atunci.

Lucian declara că, deși amândoi au sperat că lucrurile vor reveni la normal, ruptura se produsese cu mult timp înainte. Au încercat să repare relația mutându-se împreună, dar nu a mai funcționat. Au ales să rămână prieteni și să meargă mai departe separat.

Adevărul? Catrinel și-a făcut curaj și a spus partea ei de adevăr, iar aici a scris despre asta CANCAN.RO.

Ani mai târziu, Lucian Viziru a mai trecut printr-o despărțire după ce i-a mărturisit unui prieten că o regretă pe Catrinel. Practic, gazul Catrinel de pe focul Lucian nu s-a stins niciodată complet.

Astăzi, fiecare are viața lui, familia lui, liniștea lui. Dar povestea Bebelușei și a Vizirului rămâne una dintre cele mai romantice și nostalgice relații din showbizul românesc.

Și, sincer, privind pozele, parcă îți vine să dai rewind la anii 2000, când iubirile se scriau cu SMS-uri, emisiunile aveau farmec, iar Gaz pe Foc rupea topurile!

