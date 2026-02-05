Psihologul Mirela Dinică, dezvăluiri nebănuite despre Cristian Andrei. Ce s-a întâmplat în urmă cu 20 de ani: ”Nu te credea nimeni!”

Dezvăluiri-bombă în platoul „Dan Capatos Show”! Mirela Dinică, psiholog, a vorbit deschis despre un episod de acum aproximativ 20 de ani, când spune că ar fi fost victima unei tentative de abuz din partea doctorului Cristian Andrei. Totul s-ar fi petrecut într-un context profesional, pe vremea când lucrau la o revistă pentru adulți. Mirela susține că, după ce l-a refuzat, colaborarea s-a încheiat brusc, iar revista s-a închis. Ea a spus și de ce nu a mers la poliție la acel moment! CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate!

Mirela Dinică a povestit că, la momentul respectiv, era redactor-șef al unei reviste pentru adulți. Cristian Andrei colabora pe partea de subtitrare și editorial. Ea susține că relația era una profesională, până în momentul în care, după o ședință, ar fi rămas singuri în birou. Vezi emisiunea integrală aici!

„Ori eu eram redactor-șef, Cristian Andrei colaborator, el făcea subtitrări. Deci noi ambalam tot pachetul pentru a vinde un DVD pentru adulți. (…) Doctorul Cristian Andrei făcea asta și scria editorialul cover story. (…) Eram într-o relație profesională.”

Psihologul a spus că ar fi existat un moment în care acesta i-ar fi făcut avansuri. Spune că, la acea vreme, astfel de situații nu erau discutate public, iar noțiunile de hărțuire sau bullying nu erau tratate ca astăzi.

„La vremea aia nu se discuta despre bullying, despre hărțuire. (…) Îți făcea avansuri. Știi, nici nu puteai să spui sau nu prea te credea. Cred că și acum e la fel. Dacă mergi să spui cuiva că te hărțuiește cineva, te întreabă: ai făcut tu ceva? Te îmbrăcai inadecvat? Se pune vinovăția în victimă. Cert este că, la o lună-două, i-a spus lui Răzvan Dascălu că revista nu merge bine, eu nu fac bine treaba și, cumva, s-a închis revista. Adică, pe mine refuzul m-a costat. (…) El mi-a și spus că o să cad eu. (…) Noi am picat toți în lanț.”

Întrebată de ce nu a mers la poliție atunci, Mirela a explicat că, în urmă cu două decenii, lucrurile erau privite diferit. Atunci, o plângere ar fi fost tratată superficial. Ea a adus în discuție și o experiență recentă, când a depus o plângere într-un alt caz:

„Nu te credea absolut nimeni. Chiar dacă ai fi spus, poliția te-ar fi trimis acasă râzând, pentru că nici măcar nu era reglementat acest bullying cum e acum. (…) Risca efectiv să râdă lumea de tine. (…) Am avut recent o problemă de amenințare cu moartea. Am fost la secția de poliție să depun plângere. Polițiștii nu au vrut să îmi scrie ordinul de protecție pe motiv că haideți, doamnă, mai lăsați-mă, că ne ia o grămadă de ore să completăm formularele. Am insistat și am stat de la 18:00 până la 1:00 pentru a completa. (…) Nici măcar nu au fost profesioniști, pentru că au chemat persoana respectivă când eu eram acolo.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

Emisiunea Dan Capatos Show se difuzează în fiecare săptămână, de luni până joi, la ora 18:00, numai pe conturile oficiale de Facebook și YouTube CANCAN.RO.

CITEȘTE ȘI:

Una dintre susținătoarele lui Cristian Andrei, dezvăluiri neașteptate la Dan Capatos Show: ”Am spus direct că nu îmi permit financiar să continui”

Cum ar putea Cristian Andrei să scape de acuzații, de fapt. Avocatul Adrian Cucuclis: ”Singura dovadă clară!”