Ruxandra Luca și medicul nu au fost singurii „pofticioși”! Cele mai fierbinți episoade în care vedetele noastre s-au dezlănțuit în public

Lumea mondenă este plină de neprevăzut, astfel că episodul incendiar dintre Ruxandra Luca și chirurgul care „a operat-o” pe bancheta din spate pe vedeta de la Neatza nu este unul singular! (VEZI AICI IMAGINILE SURPRINSE DE CANCAN.RO). De-a lungul timpului numeroase vedete din showbizul autohton au trecut prin ipostaze asemănătoare sau chiar mai fierbinți. Nu au mai avut rădare până acasa sau la hotel și au dat frâu liber sentimentelor în public. CANCAN.RO a făcut un top al celor mai incendiare scene care s-au petrecut vreodată în România! De la escapade surprinse de paparazzii în mașini parcate discret, la întâlniri în toiul nopții la hotel, lista vedetelor care au fost prinse că se iubeau în public este una lungă și intensă. Așadar, vă sfătuim să luați un loc confortabil pe canapea, să aduceți popcorn și să savurați un material incendiar!

Fiecare episod a stârnit rumoare, a ținut prima pagină a tabloidelor și a fost intens mediatizat, așadar vă propunem să vă reîmprospătăm memoria cu cele mai pasionale scene de amor petrecute în public. Vedetele, fie că erau la începutul relației, fie că trăiau o poveste de iubire interzisă sau un amor pasional, nu au mai ținut cont de nimic și au dat frâu liber sentimentelor în public oferind scene care au făcut deliciul publicului!

Top vedete care s-au iubit în public

Începem acest top în forță cu unul dintre cele mai mediatizate amantlâcuri din showbiz! Romică Țociu, care este căsătorit de peste 30 de ani cu soția lui, Nicoleta, a fost protagonistul unor scene incendiare pe o plajă de pe litoral. Prezentatorul tv a fost luat de val (și nu de cel al mării) și a dat frâu liber sentimentelor alături de o domnișoară pe nume Ramona Gina Kraila, fiica unui milionar controversat, consilier la Primăria Braşov. Întâlnirea dintre ei a avut loc seara târziu, într-o zonă puțin frecventată, iar cei doi au eliberat pasiunea dintre ei pe un șezlong de pe plajă. Din păcate, paparazzii CANCAN.RO au fost pe fază și au surprins amantlâcul actorului.

Mergem mai departe, chiar în Pădurea Băneasa care a fost martora unor scene explozive de-a lungul timpului. Acum, vom vorbi despre cele dintre Bianca Drăgușanu și Cătălin Botezatu. Aflată la începutul carierei sale în showbiz și fiind dorincă să devină din ce în ce mai cunoscută, Bianca Drăgușanu nu se sfia să își exprime public sentimentele pe care le avea față de celebrul designer. Unul dintre episoadele care au ținut prima pagină a tabloidelor a fost cel în care Bianca Drăgușanu și-a manifestat bucuria de a-l revedea pe designer și l-a băgat pe Botezatu direct în pădurea Băneasa. Incomodați de spațiul restrâns din mașină, amorezii au deschis portiera din stânga și au oferit paparazzilor un material de senzație.

Pădurea Băneasa, scena unor momente fierbinți

Augustin Viziru a fost și el victimă a amantâlcului soției sale, moment care a și pus punct căsniciei sale. Fratele lui Lucian Viziru a avut o relație de iubire de 11 ani cu Oana Mareș. Cei doi păreau un cuplu solid, chiar de succes, însă dragostea dintre ei s-a stins odată cu episodul de infidelitate al fostei prezentatoare TV. Oana a fost prinsă-n fapt de paparazzii în reședința lor alături de Cosmin Natanticu. Mariajul dintre ei s-a spulberat după ce acest episod a ieșit la iveală. Augustin Viziru a vrut ca soția lui să plătească pentru infidelitate și a făcut-o în văzul tuturor într-un scandal mediatic care a ținut prima pagină a ziarelor.

„Alo, alo, siri?! Ce-i făcea Moni lui Iri când erau la separeu?!” , așa suna piesa unui cunoscut manelist de la noi. Mai mult ca sigur vă amintiți episodul celebru dintre Monica și Irinel Columbeanu de la un celebru restaurant frecventat de spuma showbizului din anii 2000. Pe vremea când Monica și Irinel abia ce se căsătoriseră și, ca doi porumbei, aflați la început de căsnicie, au decis să nu mai aștepte până acasă, ci să „rezolve treaba” în restaurant. Așadar, au mers la separeul din incinta restauranului au închis ușa și au cedat impulsului de moment. Separarea față de restul clienților nu a fost suficientă pentru a-i feri de curioși. Întregul episod a ajuns rapid în presă după ce câțiva curioși i-au filmat pe cei doi pe gaura cheii. Episodul a contribuit la imaginea lor de cuplu extravagant, obișnuit să-și trăiască relația fără inhibiții, chiar și în spațiul public.

Acesta nu a fost singurul episod controversat pe care Irinel Columbeanu l-a trăit în spațiul public. În toamna anului 2010, celebrul afacerist, care încă era căsătorit cu Monica Gabor, a fost surprins în timp ce se desfăta într-un jacuzzi din vila sa de la Izvorani, în compania a două blonde focoase: Flore Salalidis și Anca Chebac. Prima dintre ele, Flore, a devenit cunoscută în showbiz ca „blonda lui Iri”, iar aventura din jacuzzii a rămas unul dintre cele mai memorabile și comentate scandaluri din lumea mondenă.

Au renunțat la inhibiții și au dat frâu liber pasiunii

Alex Pițurcă și moldoveanca Elena Chișinău au fost și ei protagoniștii unor scene incendiare chiar la malul mării. Pe vremea când era un adevărat crai, cu deprinderile învățate de la tatăl său, Piți Jr. făcea ravagii printre femeile care își pierdeau mințile sau, în cazul Elenei, lenjeria. Tânăra i-a făcut lui Alex Pițurcă pe plajă un show incendiar după ce a renunțat la chiloței și i-a arătat cu ce a înzestrat-o Mama Natură. Ulterior, cei doi au dat drumul pasiunii pe mașina bărbatului.

Acolo unde apa mării mângâie nisipul fin al plajei din Mamaia s-a derulat filmul strict pentru adulți! Personajele principale sunt Romeo Dunca, vestitul fost președinte al Consiliului Județean Caraș-Severin, și bomba sexy, Valentina Dunca au oferit imagini de senzație pe care, cu siguranță, cititorii noștri le-au savurat. Focoasa blondină și partenerul ei nu au ținut cont că ar putea fi văzuți, și în cazul de față fotografiați, și au trecut la faptele incendiare care s-au petrecut pe un șezlong.

În topul nostru mai sunt și alți protagoniști precum Laurette, Daniel Neacșu și Beatrice Tican sau Cătălina Grama Jojo, așa că vă invităm să accesați galeria foto pe care v-am pus-o la dispoziție!

CITEȘTE ȘI: Conflicte și agresiuni ascunse ani la rând în casa vedetei de Neatza! Relația ”perfectă” a Ruxandrei Luca ardea pe interior + A intervenit și asistența socială

ACCESEAZĂ ȘI: Amantlâcurile care au făcut istorie în showbiz-ul românesc. „Spărgătoarele de case” au lăsat prăpăd în urmă

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.