De ce nu trebuie să pui geanta pe jos niciodată. Motivele pentru care trebuie să renunți la acest obicei

De: Simona Tudorache 06/02/2026 | 00:03
Dacă obișnuiai să își lași geanta pe podea atunci când mergeai într-un loc public, cum ar fi un restaurant sau un cinematograf, de azi înainte ar trebui să te gândești de două ori. Acest gest făcut din comoditate te poate costa mai mult decât crezi.

Dincolo de aspectele practice, în multe culturi există credința că lăsarea genții pe jos aduce ghinion și că poți ajunge să te confrunți cu pierderi financiare sau instabilitate. În popor se spune că banii „se duc” atunci când geanta este așezată jos, iar acest principiu pare că nu este unul greșit.

Dacă vrei să ai parte de abundență și noroc, conform principiilor Feng-Shui, evită să îți abandonezi geanta pe jos, chiar dacă ești în propria ta casă. Dacă vrei să respecți codul bunelor maniere, o poți agăța de spătarul scaunului. În plus, e indicat să nu uiți nici de portofel. Ca să atragi abundența, e bine ca banii să fie așezați în ordine. Culoarea contează, de asemenea, foarte mult. Dacă verdele, albastru sau galben au lipici la bani, roșul e de evitat, asta dacă nu vrei să îți cheltuiești mult mai repede salariul.

De ce nu e indicat să îți lași geanta jos

Fie că se întâmplă într-o cafenea, într-un birou, într-un mijloc de transport sau chiar în casa ta, acest obicei este adesea perceput ca inofensiv. Cu toate astea, specialiștii consideră că un asemenea gest poate avea consecințe neplăcute.

De multe ori, când nu se află aproape de corp, geanta devine o țintă ușoară pentru hoți. În spațiile publice aglomerate, precum restaurantele, sălile de așteptare sau mijloacele de transport, o poșetă lăsată pe podea poate fi sustrasă rapid, fără ca proprietara să observe imediat.

De asemenea, există riscul ca obiectele din interior să cadă sau să deterioreze. Putem pierde cu ușurință astfel documente importante, telefonul mobil, portofelul sau cheile. În timp, acest obicei poate contribui la apariția unor probleme de sănătate, mai ales în cazul copiilor sau al persoanelor cu un sistem imunitar slăbit.

Specialiștii susțin că o geantă lăsată pe jos poate atrage numeroase bacterii, care ulterior sunt transportate pe haine, pe mâini sau chiar în locuință. Cum gențile sunt frecvent așezate pe mese, pe scaune sau pe pat, riscul de contaminare crește considerabil.

