Ghenea-i Ghenea! Chiar și cu bigudiuri și-n papuci. După un weekend fierbinte pe cameră la Athenee Palace, diva a ieșit în sfârșit prin oraș

De: Adrian Vâlceanu 10/11/2025 | 23:40
Apariție tulburătoare în plicticosul București! Mădălina Ghenea, actriță, model, vedetă, dar mai ales femeie frumoasă, ia chiar și vremea prin surprindere, iar CANCAN.RO a fost din nou pe fază și a surprins-o cum n-ați mai văzut-o până acum!

Într-un palton din piele de piton și cu ochii acoperiți de ochelari negri, purtând pe mână o pungă de hârtie de la Secretist, magazin exclusivist cu branduri de lux, ieșea din Hotelul InterContinental Athenée Palace Mădălina Ghenea însăși!

Privind spre est și vest, observăm că Mădălina ține în mână o băutură sănătoasă, e pe health and fitness. Desigur nu și-a uitat nici geanta Balenciaga pe braț, model mai vechi, n-are sens să dăm prețul, oricum clientele potențiale nu la bani se uită, ci mai degrabă tocmai că la bani nu se uită.

Privind spre nord, Mădălina încă are pe cap bigudiurile, ca o coană mare în drum spre nuntă. Evident, nu e cazul Mădălinei, ea mergea la o ședință foto. Machiajul e impecabil, buzele rujate corespunzător.

Mădălina Ghenea iese din Hotelul InterContinental Athenée Palace în papuci

Privind spre sud, Mădălina Ghenea poartă o pereche de pantaloni din piele, asortați cu formidabilul palton de piton, care hipnotizează trecătorii și face inclusiv ceața să dispară, așa de frumos e luciul mat al pielii de șarpe.

Continuăm să privim spre sud și… Surpriză! Unde sunt pantofii, Mădălina? Cum de-a ieșit vedeta în papucii albi de hotel? N-a văzut-o nimeni la recepție? Pare că ieșise direct de la spa și a uitat să se încalțe! Și în timp ce românii poartă azi ghete, cizme sau gumari, după posibilități, Mădălina iese sprintenă din hotel, dar stați că e doar până la mașină, unde o așteaptă șoferul cu o umbreluță de zici că e un cocktail exotic.

Mădălina Ghenea iese din hotel încălțată în papuci

Sau se ducea la o ședință foto cu pantofi și s-a gândit că rămâne cu ei la final? Caz în care se explică, e mai eficient așa, ce sens are să te mai cari și cu pantofii tăi de acasă?

Ploaia nu o intimidează pe Mădălina. E doar o altă năstrușnicie din viața ei aproape perfectă. Vântul se înfierbântă și el când o vede pe Mădălina așa dichisită, se încolăcește ca pitonul pe gâtul Mădălinei, și, cu forța unui uragan, face ferfeniță umbrela ținută stângaci de șoferul Mădălinei.

Nici măcar ploaia nu o oprește pe celebra Mădălina

Simpla ei apariție modifică inclusiv delicatul echilibru al climei! E și normal, la cât de simpatică e Mădălina Ghenea! Sigur mii și mii de femei sunt invidioase pe ea. Apropo de asta, umblă prin high-life-ul bucureștean o bârfă, legată de filmul Deep Fear, în care Mădălina Ghenea a jucat împreună cu Ed Westwick.

În filmul din 2023, cu mai multe scene turnate în apele turcoaz de lângă Malta, Mădălina Ghenea era iubita lui Ed Westwick. E de înțeles ca în timpul filmărilor să se fi cunoscut. Și din moment ce o juca pe iubita lui, evident există niște scene greu de înghițit pentru Amy Jackson, soția lui Ed.

Ce-a fost, ce n-a fost, cert e că soția lui Ed Westwick, (care îl joacă și pe Chuck Bass în serialul Gossip Girl), ar fi considerat (nu băgăm mâna în foc, dar așa se zice prin târg) că ar fi mai bine ca Mădălina Ghenea să nu apară pe la Singureni Manor Polo Cup, o cupă de polo cu cai și un pretext pentru lumea bună din România (și nu numai) să se afișeze cu ținute precum poartă nobilimea britanică pe la evenimente de echitație.

Soția lui Westwick, ea însăși actriță în filme indiene, e model, la fel ca Mădălina Ghenea. Ea și Ed tocmai au devenit părinți, după ce s-au căsătorit în 2024.

Cu alte cuvinte, nu este exclus să fi existat o temere că simpla prezență a Mădălinei reprezintă o priveliște mult prea tentantă pentru Ed. Un soț nu trebuie lăsat în preajma unui exemplar atât de reușit, cum e Mădălina Ghenea. Pe scurt, mai bine nu riști. Iar asta face bârfa destul de credibilă!

E de înțeles, probabil că Amy Jackson Westwick, soția lui Ed, n-a vrut să se simtă eclipsată de românca noastră. Ei bine, nu știm sigur, dar e plauzibil, oameni buni! Uitați-vă la Mădălina! Cuvintele sunt de prisos.

