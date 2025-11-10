Acasă » Știri » Ce spunea Mădălina Ghenea despre un viitor iubit, înainte să fie prinsă de CANCAN.ro cu un milionar: „Oricine mă poate completa este binevenit”

Ce spunea Mădălina Ghenea despre un viitor iubit, înainte să fie prinsă de CANCAN.ro cu un milionar: „Oricine mă poate completa este binevenit”

De: Alina Drăgan 10/11/2025 | 08:39
Ce spunea Mădălina Ghenea despre un viitor iubit /Foto: Profimedia
Mădălina Ghenea este una dintre femeile care taie respirația oricui! Șatena a făcut furori cu frumusețea sa, iar mulți au fost cei care au curtat-o de-a lungul timpului. Însă, nu au reușit să îi cam intre în grații. Ce spunea Mădălina Ghenea despre un viitor iubit, înainte să fie surprinsă de CANCAN.RO cu un milionar?

De-a lungul timpului, Mădălina Ghenea s-a iubit cu mai mulți bărbați celebri. Însă, după despărțirea de tenismenul Grigor Dimitrov, pentru ea a urmat o perioadă de singurătate, în care nu a vrut să mai audă de nimeni. Frumoasa șatenă a învățat să se bucure de viața de femeie singură, găsindu-și echilibrul.

Ce spunea Mădălina Ghenea despre un viitor iubit

Chiar înainte să fie surprinsă de CANCAN.RO în compania unui milionar, Mădălina Ghenea vorbea despre ce calități trebuie să aibă viitorul său iubit. Întrebată de unul dintre fanii săi dacă îi place viața de femeie singură sau vrea să se căsătorească, șatena a venit cu un răspuns surprinzător.

Aceasta a spus că singurătatea îi priește de minune și că, de fiecare dată când un bărbat a apărut în viața ei, și-a dat peste cap tot echilibrul.

„Da, îmi iubesc viața de persoană singură, chiar o iubesc. Și, uneori, intru în relații și îmi dau peste cap liniștea pe care o am singură. Așa că, trăgând o concluzie din toate astea, am realizat că, probabil, nu am întâlnit pe cineva care să mă iubească mai bine și mai mult decât mă iubesc eu pe mine însămi.

Îmi place propria mea companie, iar oricine poate veni în viața mea aducând ceva în plus, ceva care să mă completeze, este binevenit. Dar, până acum, toți cei care au apărut în viața mea mi-au dat peste cap, cumva, întregul echilibru. Așa că da, îmi iubesc viața de persoană singură”, a spus Mădălina Ghenea.

Mădălina Ghenea, surprinsă în compania unui milionar

Ei bine, deși pare că nu este prea interesată să își găsească un partener, recent, Mădălina Ghenea a fost surprinsă în compania unui milionar (Vezi mai multe detalii AICI). Aceasta a revenit în România pentru câteva zile, iar prezența ei a fost rapid remarcată.

CANCAN.RO a fost pe fază și a surprins-o pe șatenă în compania unui bărbat. După o seară petrecută în oraș cu prietenii, cei doi s-au retras unul în compania celuilalt la un hotel din Capitală. Cel care a fost vrăjit de frumoasa șatenă este Vincenzo, un milionar în vârstă de 30 de ani. Acesta provine dintr-o familie de antreprenori sicilieni cu tradiție în moda de lux.

×