Fiica Mădălinei Ghenea, prădată de un șofer Uber în Italia. Apelul făcut de celebra actriță: ”Vă rog, dacă cineva are un contact direct, scrieți-mi în privat”

Mădălina Ghenea a trecut prin momente de panică în Italia. Celebra actriță a luat un taxi pentru a-și duce fiica la școală, însă situația a luat o turnură neașteptată atunci când au ajuns la destinație. Vedeta a fost nevoită chiar să alerge după mașină, dar în zadar. În cele din urmă, a cerut ajutorul pe rețelele de socializare. Află, în articol, ce a pățit aceasta!

Mădălina Ghenea are o fiică de 8 ani, pe nume Charlotte, din relația cu omul afaceri Matei Stratan. Micuța locuiește alături de mama și bunica sa în Italia. Deși este o persoană extrem de ocupată, vedeta se ocupă atent de creșterea fetiței. Atunci când are timp o duce la școală, însă a avut parte, recent, de o experiență neplăcută.

Ce au pățit Mădălina Ghenea și fiica ei?

Recent, Mădălina Ghenea a plecat de dimineață de acasă pentru a-și conduce fiica la școală. Cele două au luat un taxi, însă au avut parte de momente de panică la finalul cursei. Șoferița a plecat cu ghiozdanul micuței în portbagaj, până ca vedeta să apuce să îl ia.

Celebra actriță a mărturisit că a și alergat după mașină, dar femeia de la volan a refuzat să oprească. Mădălina Ghenea a mai precizat că nu a reușit nici telefonic să ia legătura cu șoferița. Cel mai probabil, aceasta i-a blocat numărul.

Vedeta a fost foarte furioasă pentru că fiica ei avea în ghiozdan teme la care muncise pe parcursul verii. Charlotte a început să plângă atunci când s-a văzut fără geantă, iar actrița a încercat cu orice preț să o găsească. În cele din urmă, Mădălina Ghenea a cerut ajutorul fanilor.

„URGENȚĂ – VĂ ROG AJUTAȚI. În această dimineață, la 7:30, o șoferiță a plecat cu ghiozdanul fiicei mele în portbagaj. Am alergat după mașină, m-a văzut, dar nu s-a oprit niciodată. A spus mai târziu că ghiozdanul a fost «găsit», dar numărul de telefon pe care mi l-au dat nu funcționează. Șoferița chiar pare că mi-a blocat numărul: pot să sun orice alt șofer, dar nu pe ea. Acum este 1:00 p.m., fiica mea este la școală încă de la ora 8, și plânge pentru că toate temele ei din luni de muncă sunt înăuntru. Am nevoie doar să i se spună șoferiței să returneze ghiozdanul. Vă rog, dacă cineva are un contact direct, scrieți-mi în privat”, a explicat vedeta pe Instagram.

Din fericire, după nouă ore de tensiune, Mădălina Ghenea a reușit să recupereze ghiozdanul în care se aflau temele de vară ale fiicei sale. Actrița i-a anunțat pe urmăritorii ei că a rezolvat problema, precizând că „a fost o urgență”.

Citește și: Boala de care Mădălina Ghenea suferă nu are vindecare: „Mă simt extrem de rău, mai ales în ultima vreme”