Acasă » Știri » Fiica Mădălinei Ghenea, prădată de un șofer Uber în Italia. Apelul făcut de celebra actriță: ”Vă rog, dacă cineva are un contact direct, scrieți-mi în privat”

Fiica Mădălinei Ghenea, prădată de un șofer Uber în Italia. Apelul făcut de celebra actriță: ”Vă rog, dacă cineva are un contact direct, scrieți-mi în privat”

De: Irina Rasoveanu 13/09/2025 | 16:13
Fiica Mădălinei Ghenea, prădată de un șofer Uber în Italia. Apelul făcut de celebra actriță: ”Vă rog, dacă cineva are un contact direct, scrieți-mi în privat”
Ce au pățit Mădălina Ghenea și fiica ei?/ Sursa foto: Instagram

Mădălina Ghenea a trecut prin momente de panică în Italia. Celebra actriță a luat un taxi pentru a-și duce fiica la școală, însă situația a luat o turnură neașteptată atunci când au ajuns la destinație. Vedeta a fost nevoită chiar să alerge după mașină, dar în zadar. În cele din urmă, a cerut ajutorul pe rețelele de socializare. Află, în articol, ce a pățit aceasta!

Mădălina Ghenea are o fiică de 8 ani, pe nume Charlotte, din relația cu omul afaceri Matei Stratan. Micuța locuiește alături de mama și bunica sa în Italia. Deși este o persoană extrem de ocupată, vedeta se ocupă atent de creșterea fetiței. Atunci când are timp o duce la școală, însă a avut parte, recent, de o experiență neplăcută.

Ce au pățit Mădălina Ghenea și fiica ei?

Recent, Mădălina Ghenea a plecat de dimineață de acasă pentru a-și conduce fiica la școală. Cele două au luat un taxi, însă au avut parte de momente de panică la finalul cursei. Șoferița a plecat cu ghiozdanul micuței în portbagaj, până ca vedeta să apuce să îl ia.

Celebra actriță a mărturisit că a și alergat după mașină, dar femeia de la volan a refuzat să oprească. Mădălina Ghenea a mai precizat că nu a reușit nici telefonic să ia legătura cu șoferița. Cel mai probabil, aceasta i-a blocat numărul.

Ce spune Clotilde Armand despre Elena Lasconi, pe care a TRĂDAT-O în favoarea lui Nicușor Dan: „Impulsivă și sufletistă”
Ce spune Clotilde Armand despre Elena Lasconi, pe care a TRĂDAT-O în favoarea...
Șofer din Sibiu, reținut pentru conducere sub influența alcoolului la doar o zi după ce își recuperase permisul. Ce ALCOOLEMIE avea
Șofer din Sibiu, reținut pentru conducere sub influența alcoolului la doar o zi...

Vedeta a fost foarte furioasă pentru că fiica ei avea în ghiozdan teme la care muncise pe parcursul verii. Charlotte a început să plângă atunci când s-a văzut fără geantă, iar actrița a încercat cu orice preț să o găsească. În cele din urmă, Mădălina Ghenea a cerut ajutorul fanilor.

„URGENȚĂ – VĂ ROG AJUTAȚI. În această dimineață, la 7:30, o șoferiță a plecat cu ghiozdanul fiicei mele în portbagaj. Am alergat după mașină, m-a văzut, dar nu s-a oprit niciodată. A spus mai târziu că ghiozdanul a fost «găsit», dar numărul de telefon pe care mi l-au dat nu funcționează.

Șoferița chiar pare că mi-a blocat numărul: pot să sun orice alt șofer, dar nu pe ea. Acum este 1:00 p.m., fiica mea este la școală încă de la ora 8, și plânge pentru că toate temele ei din luni de muncă sunt înăuntru. Am nevoie doar să i se spună șoferiței să returneze ghiozdanul. Vă rog, dacă cineva are un contact direct, scrieți-mi în privat”, a explicat vedeta pe Instagram.

Din fericire, după nouă ore de tensiune, Mădălina Ghenea a reușit să recupereze ghiozdanul în care se aflau temele de vară ale fiicei sale. Actrița i-a anunțat pe urmăritorii ei că a rezolvat problema, precizând că „a fost o urgență”.

Citește și: Boala de care Mădălina Ghenea suferă nu are vindecare: „Mă simt extrem de rău, mai ales în ultima vreme”

Tags:
Iți recomandăm
Regele Charles și Camilla s-au despărțit?! Dezvăluirile făcute de apropiați: trăiesc separat!
Știri
Regele Charles și Camilla s-au despărțit?! Dezvăluirile făcute de apropiați: trăiesc separat!
Ispita de la Insula Iubirii 2025, dezvăluiri după finalul emisiunii. Dependența a terminat-o: ”Pot să spun că am avut sevraj”
Știri
Ispita de la Insula Iubirii 2025, dezvăluiri după finalul emisiunii. Dependența a terminat-o: ”Pot să spun că am…
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
Mediafax
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
Ce spune Clotilde Armand despre Elena Lasconi, pe care a TRĂDAT-O în favoarea lui Nicușor Dan: „Impulsivă și sufletistă”
Gandul.ro
Ce spune Clotilde Armand despre Elena Lasconi, pe care a TRĂDAT-O în favoarea...
FOTO. Noul cuplu din lumea vedetelor. Supermodelul se iubește cu celebrul milionar
Prosport.ro
FOTO. Noul cuplu din lumea vedetelor. Supermodelul se iubește cu celebrul milionar
Ce poate face drona terestră ucraineană Bufalo de 4 tone. Are motor diesel și inteligență artificială
Adevarul
Ce poate face drona terestră ucraineană Bufalo de 4 tone. Are motor diesel...
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
Digi24
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Mediafax
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Parteneri
Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au schimbat-o complet
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au...
FOTO. Imagini în costum de baie cu femeia care a construit un imperiu din nimic
Prosport.ro
FOTO. Imagini în costum de baie cu femeia care a construit un imperiu din nimic
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
Click.ro
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe...
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
WOWBiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc...
Un doctor a întreținut relații intime cu o asistentă la mijlocul unei intervenții chirurgicale, în timp ce pacientul era sedat
Antena 3
Un doctor a întreținut relații intime cu o asistentă la mijlocul unei intervenții chirurgicale, în...
Ce condiții pune Donald Trump țărilor NATO pentru ca SUA să impună sancţiuni Rusiei
Digi 24
Ce condiții pune Donald Trump țărilor NATO pentru ca SUA să impună sancţiuni Rusiei
Șeful Rheinmetall: Nu are sens să tragi cu o armă de 500.000 de dolari împotriva unei drone de 20.000. Ar trebui sisteme mai ieftine
Digi24
Șeful Rheinmetall: Nu are sens să tragi cu o armă de 500.000 de dolari împotriva...
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Promotor.ro
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Mesajul sfâșietor transmis de mama Iasminei, eleva de 15 ani care a murit la începutul anului școlar. Adolescenta s-a stins pe patul de spital, la câteva luni după ce s-a electrocutat în baie
kanald.ro
Mesajul sfâșietor transmis de mama Iasminei, eleva de 15 ani care a murit la începutul...
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și aer condiționat
StirileKanalD
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și...
Mesajul dur al Doinei Teodoru, după ce a fost părăsită de Cătălin Scărlătescu înainte de nuntă: „Sunt înconjurată de forțe...”
kfetele.ro
Mesajul dur al Doinei Teodoru, după ce a fost părăsită de Cătălin Scărlătescu înainte de...
Un elev de 13 ani, din Maramureș, a murit în fața școlii, așteptându-și mama. Femeia este secretară în aceeași unitate de învățământ
WOWBiz.ro
Un elev de 13 ani, din Maramureș, a murit în fața școlii, așteptându-și mama. Femeia...
Noi imagini de la răfuiala cu bâte din Craiova. Un bărbat a murit pe loc după o lovitură puternică
observatornews.ro
Noi imagini de la răfuiala cu bâte din Craiova. Un bărbat a murit pe loc...
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Care sunt prețurile noilor telefoane iPhone 17?
go4it.ro
Care sunt prețurile noilor telefoane iPhone 17?
Speranța de VIAȚĂ a oamenilor a ajuns la LIMITĂ
Descopera.ro
Speranța de VIAȚĂ a oamenilor a ajuns la LIMITĂ
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus...
Ce alimente nu mănâncă niciodată Victor Pițurcă. Fostul selecționer al României are un loc special de unde își procură hrana
Fanatik.ro
Ce alimente nu mănâncă niciodată Victor Pițurcă. Fostul selecționer al României are un loc special...
Ce relații răsunătoare a avut Carlos Alcaraz, câștigătorul US Open 2025. Pe lista iubitelor s-ar afla și o româncă
Fanatik.ro
Ce relații răsunătoare a avut Carlos Alcaraz, câștigătorul US Open 2025. Pe lista iubitelor s-ar...
Giovanni Becali, despre Elena Udrea: Rol de supermafiot. Știe multe! N-a ciripit! Putea să dezmembreze toată ţara
Capital.ro
Giovanni Becali, despre Elena Udrea: Rol de supermafiot. Știe multe! N-a ciripit! Putea să dezmembreze...
Ora de iarnă 2025: De ce se schimbă ora numai în weekend. De ce anul ăsta dăm ceasul înapoi mai devreme
Romania TV
Ora de iarnă 2025: De ce se schimbă ora numai în weekend. De ce anul...
Cine este noua Lara Croft
Go4Games
Cine este noua Lara Croft
Ce se întâmplă cu afacerile Elenei Udrea după ce a ieșit din închisoare. Magistrații vor lua decizia
Capital.ro
Ce se întâmplă cu afacerile Elenei Udrea după ce a ieșit din închisoare. Magistrații vor...
Giovani Becali, respect total pentru Elena Udrea: Șmecheră și loială
evz.ro
Giovani Becali, respect total pentru Elena Udrea: Șmecheră și loială
Șofer din Sibiu, reținut pentru conducere sub influența alcoolului la doar o zi după ce își recuperase permisul. Ce ALCOOLEMIE avea
Gandul.ro
Șofer din Sibiu, reținut pentru conducere sub influența alcoolului la doar o zi după ce...
Interdicţia care l-a adus pe Valentin Ceauşescu la Steaua: Nu ajungea să câştige Cupa Campionilor
as.ro
Interdicţia care l-a adus pe Valentin Ceauşescu la Steaua: Nu ajungea să câştige Cupa Campionilor
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește...
VIDEO Scene șocante s-au petrecut astăzi pe o stradă din Craiova. Două clanuri au fost implicate într-o bătaie cu bâte, topoare și cuțite. O persoană a murit, iar alte patru au ajuns la spital. Motivul scandalului este HALUCINANT
radioimpuls.ro
VIDEO Scene șocante s-au petrecut astăzi pe o stradă din Craiova. Două clanuri au fost...
Are sau nu operații estetice influencera preferată a marilor fotbaliști? Tânăra de 26 de ani a rupt tăcerea
Fanatik.ro
Are sau nu operații estetice influencera preferată a marilor fotbaliști? Tânăra de 26 de ani...
Cine sunt cei mai frumoși fotbaliști din Premier League. Pe ce loc l-a situat inteligența artificială pe Radu Drăgușin
Fanatik.ro
Cine sunt cei mai frumoși fotbaliști din Premier League. Pe ce loc l-a situat inteligența...
Știrile zilei, 9 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 9 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Regele Charles și Camilla s-au despărțit?! Dezvăluirile făcute de apropiați: trăiesc separat!
Regele Charles și Camilla s-au despărțit?! Dezvăluirile făcute de apropiați: trăiesc separat!
DESCOPERIREA pe care Elena Udrea a făcut-o în închisoare. După 4 ani de detenție s-a confesat: „Mă ...
DESCOPERIREA pe care Elena Udrea a făcut-o în închisoare. După 4 ani de detenție s-a confesat: „Mă trezesc pe la miezul nopții să mai văd ce telefoane am primit”
Ispita de la Insula Iubirii 2025, dezvăluiri după finalul emisiunii. Dependența a terminat-o: ”Pot ...
Ispita de la Insula Iubirii 2025, dezvăluiri după finalul emisiunii. Dependența a terminat-o: ”Pot să spun că am avut sevraj”
Gestul impresionant făcut de Elon Musk și Andrew Tate, după moartea Irynei. Ucraineanca de 23 de ani ...
Gestul impresionant făcut de Elon Musk și Andrew Tate, după moartea Irynei. Ucraineanca de 23 de ani a fost înjunghiată în tren
Bătaie ca în filme în Craiova! Conflictul între 2 clanuri a degenerat rapid: bâte, topoare și cuțite
Bătaie ca în filme în Craiova! Conflictul între 2 clanuri a degenerat rapid: bâte, topoare și cuțite
Decizia luată de Cristina Cioran, după ce Alex Dobrescu a fost condamnat pentru trafic de droguri: ...
Decizia luată de Cristina Cioran, după ce Alex Dobrescu a fost condamnat pentru trafic de droguri: „Am revenit la marea mea dragoste!”
Vezi toate știrile
×