Ce poți mânca la McDonald’s în China cu 27 de lei. Ce povestește o studentă din România

De: Daniel Matei 21/12/2025 | 00:50
Sursa foto: Profimedia

Elenna, o româncă studentă în China, a devenit cunoscută prin videoclipurile pe care le postează pe TikTok despre viața sa din țara asiatică. Printre videoclipurile postate de ea se numără unul legat de prețurile de la restaurantele McDonald’s.

Ea a postat recent un videoclip în care a cumpărat produsele sale preferate de la lanțul de restaurante fast food și le-a arătat urmăritorilor săi ce poți cumpăra cu 27 de lei.

Românca obișnuiește să facă astfel de videoclipuri în care le arată urmăritorilor săi lucruri interesante din China și a crut să e arate acestora și cât costă produsele de la McDonald’s în China.

Elenna a mers la McDonald’s și a cheltuit aproape 27 de lei, iar la final a postat toată comanda pe TikTok. „Vreau să vă arăt cât puteți să mâncați de la McDonald’s în China cu nici 27 de lei. Ce am cumpărat aici a fost 42,92 de yuani, adică aproximativ 26,60 de lei”, a spus ea în videoclipul distribuit pe TikTok.

Tânăra studentă a făcut o comanda mare în celebrul restaurant și a plătit doar 27 de lei pentru două persoane.

„Am luat două pahare medii de Cola, un sandvici cu carne de pui, al doilea sandvici cu carne de pui, o porție medie de cartofi, cinci nuggets, două aripioare picante, două sosuri și o plăcintă cu ananas (…) Din punctul meu de vedere este o super afacere”, a spus ea.

„În România, aia e între 60-70 de lei”, a spus unul dintre tinerii care i-au lăsat comentarii. Jurnaliștii Libertatea au verificat cât ar costa produsele respective în România. Unele produse nu se găsesc în restaurantele din țara noastră, cum ar fi plăcinta cu ananas, iar altele, deși se găsesc, se găsesc în alte cantități.

Chiar și așa, o comandă similară cu cea făcută de studenta româncă în China ar ajunge în România să coste 102 lei, nu echivalentul a 27 de lei, așa cum a plătit Elenna.

