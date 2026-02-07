Prognoza meteo azi, 7 februarie 2026. Ceața, umezeala și frigul pun stăpânire pe Moldova

Prognoza meteo azi, 7 februarie 2026. Pe scurt, România va fi împărțită clar: vestul și nord-vestul vor fi mai calde, dar și mai ploioase, în timp ce Moldova va rămâne rece, noros și umed, cu dimineți ce pot aduce ceață și senzație de frig. Sudul și litoralul vor sta la mijloc, cu temperaturi decente pentru început de februarie, dar cu cer mai mult acoperit.

Prognoza meteo azi, 7 februarie 2026

Azi, vremea are un aspect mai degrabă închis, cu nebulozitate persistentă în multe zone. În vest și nord-vest apar ploi și averse locale, în timp ce în Moldova rămân posibile fenomene de ceață și umezeală rece, pe alocuri cu depuneri și condiții de îngheț, mai ales dimineața. Temperaturile sunt în general de final de iarnă, dar cu diferențe clare între vest, unde va fi mai blând, și est și nord-est, unde va fi mai rece.

Vremea pe regiuni

Nord și vest

În nord și vest, aerul va fi mai blând, dar și mai umed. Cerul va fi mai mult noros, iar ploi și averse vor apărea mai ales în a doua parte a zilei, local și seara. Temperaturile se vor situa, în linii mari, între minime de 3–5°C și maxime de 8–11°C, cu vârfuri în Banat.

Sud și sud-est

În sud și spre sud-est, ziua va începe cu cer predominant noros, iar pe parcurs se va mai lumina pe alocuri în estul regiunii. Temperaturile vor fi moderate pentru sezon, cu minime în jur de 0–2°C și maxime de 5–7°C.

Oltenia și sud-vest

În Oltenia, dimineața poate aduce încă ploi și averse trecătoare, apoi vremea va deveni mai stabilă, cu nori alternând cu perioade mai uscate. Temperaturile vor varia între minime de 2–3°C și maxime de 6–7°C.

Est și nord-est

În Moldova va fi cel mai rece și mai umed. Cerul va fi mai mult noros, iar dimineața poate fi neplăcută prin ceață și umezeală rece. Valorile termice vor urca greu, cu minime de -1°C până la 0°C și maxime de 2°C, local 1–2°C.

Centrul țării și zona Carpaților

În centru, ziua va fi relativ blândă, dar cu nebulozitate și, spre seară, pot apărea ploi pe arii restrânse. În zonele intramontane, temperaturile vor coborî mai serios dimineața. Temperaturile tipice vor fi de 0–2°C ca minime în depresiuni, mai jos în zonele montane, și maxime de 6–8°C.

Dobrogea și zona Mării Negre

La malul mării, vremea va fi mai blândă, cu cer mai mult noros, dar cu șanse să apară și ferestre de soare. Seara sunt posibile averse scurte. Temperaturile vor varia între minime de 3–4°C și maxime de 6–7°C.

Vremea în Capitală

În București, va domina cerul noros aproape toată ziua, fără excese. Va fi o zi cenușie, dar relativ liniștită. Temperatura se va menține între 1°C dimineața și 6°C după-amiaza.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca: 2–10°C, cu ploi și averse în cursul după-amiezii.

Timișoara: 3–11°C, mai mult noros, în general uscat.

Iași: -1–2°C, noros, rece și umed.

Craiova: 2–7°C, la început averse, apoi noros.

Constanța: 3–7°C, noros, cu posibile averse spre seară.

Brașov: -1–7°C, zi cu nori, iar seara pot apărea ploi.

