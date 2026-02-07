Acasă » Știri » Cât a ajuns să coste un litru de benzină azi, 7 februarie 2026. Tendința ultimelor prețuri la carburanți

De: Paul Hangerli 07/02/2026 | 07:10
Prețuri la carburanți, sursa-pexels.com

Prețurile carburanților rămân un subiect important pentru șoferii români, iar diferențele dintre stațiile de alimentare pot influența serios bugetul lunar. Datele actualizate arată care sunt tarifele la nivel național, cât se plătește în București și unde pot fi găsite cele mai avantajoase oferte la pompă.

Prețurile actuale ale carburanților în România

În prezent, costurile carburanților la nivel național se mențin relativ stabile, fără variații majore față de zilele precedente.

Benzina standard cu cifra octanică 95 este comercializată la aproximativ 7,7 – 7,84 lei pe litru. Motorina standard are prețuri cuprinse între 7,93 și 7,99 lei pe litru, rămânând ușor mai scumpă decât benzina în multe zone ale țării. În schimb, GPL-ul continuă să fie cea mai accesibilă variantă de alimentare, cu prețuri situate între 3,84 și 3,97 lei pe litru.

În marile orașe precum București, Cluj-Napoca, Timișoara sau Iași, prețurile pentru benzină și motorină se încadrează în general în aceste intervale, în timp ce GPL-ul rămâne semnificativ mai ieftin.

De exemplu, într-una dintre cele mai ieftine stații din țară, benzina poate fi găsită la aproximativ 7,66 lei pe litru, motorina la 7,93 lei pe litru, iar GPL-ul la circa 3,84 lei pe litru.

Cât costă carburanții în București

În Capitală, prețurile sunt apropiate de media națională, însă există diferențe între stații.

Benzina standard poate fi găsită în unele stații la aproximativ 7,70 lei pe litru, motorina standard ajunge la aproximativ 7,99 lei pe litru, iar GPL-ul este disponibil la aproximativ 3,84 lei pe litru.

Aceste valori sunt orientative, deoarece prețurile pot varia în funcție de rețeaua de benzinării sau de momentul alimentării.

În România, prețurile medii au rămas relativ stabile în ultima perioadă, deși în multe stații motorina continuă să depășească pragul de 8 lei pe litru.

Unde pot găsi șoferii cele mai mici prețuri din București

Datele centralizate arată că unele dintre cele mai avantajoase tarife pot fi găsite în stații aparținând rețelelor Petrom, Lukoil sau OMV.

În anumite locații din București, benzina standard poate coborî până la aproximativ 7,52 lei pe litru, iar motorina standard poate varia între 7,96 și 8,12 lei pe litru. Pentru GPL, prețurile din Capitală sunt, în general, între 3,8 și 3,9 lei pe litru, fiind cea mai economică opțiune pentru șoferii care folosesc acest tip de combustibil.

De ce diferă prețurile între stații

Diferențele dintre tarifele afișate la pompă sunt influențate de mai mulți factori, printre care costurile logistice, strategiile comerciale ale companiilor petroliere și nivelul cererii din anumite zone ale orașului. Promoțiile sau programele de fidelitate pot reduce temporar prețul combustibilului pentru clienți.

Cum pot verifica șoferii prețurile în timp real

Monitorizarea constantă a tarifelor la carburanți și alegerea atentă a stațiilor de alimentare pot face diferența pentru bugetul șoferilor, mai ales pentru cei care folosesc zilnic mașina.

