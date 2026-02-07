Acasă » Știri » Forța nu este doar pentru sală: îți susține sănătatea, mintea și tonusul de zi cu zi

Forța nu este doar pentru sală: îți susține sănătatea, mintea și tonusul de zi cu zi

De: Diana Cernea 07/02/2026 | 07:50
Forța nu este doar pentru sală: îți susține sănătatea, mintea și tonusul de zi cu zi
Sursa foto: pexels.com

Vrei să fii mai sănătos, mai energic și mai sigur pe tine în noul an? Specialiștii spun că una dintre cele mai bune rezoluții pentru 2026 este antrenamentul de forță. Nu vorbim doar despre mușchi sau estetică, ci despre longevitate, mobilitate și o stare generală mai bună — atât fizică, cât și mentală. În plus, atunci când devii mai puternic, îți crește și încrederea în propriile forțe.

Antrenamentele regulate de forță ajută la menținerea densității osoase, îmbunătățesc echilibrul și coordonarea și susțin funcțiile cognitive. De asemenea, pot reduce riscul de accidentări și te ajută să faci mai ușor lucruri simple: să cari cumpărături, să te ridici de pe scaun sau să te joci cu copiii.

Experții recomandă să privești mișcările zilnice ca pe un „sport”. Majoritatea activităților implică câteva tipare de bază: genuflexiuni, fandări, împingeri, trageri, rotații și aplecări. Toate pot fi antrenate eficient prin exerciții simple, de două ori pe săptămână, cu pauze de recuperare de aproximativ 48 de ore.

Exercițiul-cheie: îndreptările (deadlift)

Îndreptările sunt considerate unul dintre cele mai utile exerciții pentru viața reală. Ele te învață să ridici greutăți în siguranță, protejând spatele și activând corect mușchii inferiori.

Începe fără greutăți sau cu unele foarte ușoare, concentrându-te pe tehnică. Pe măsură ce capeți încredere, poți progresa gradual. Specialiștii recomandă trei seturi a câte șase–opt repetări, cu pauze scurte între ele.

Plan, progres și răbdare

Un program clar și urmărirea progresului sunt esențiale. Nu este nevoie să notezi totul obsesiv — doar greutățile folosite, repetările și cum te-ai simțit. Aceste informații te ajută să știi când este momentul să avansezi.

Pentru a deveni mai puternic, mușchii trebuie provocați, dar fără a forța excesiv. Antrenamentele eficiente te aduc aproape de limită, nu dincolo de ea.

La fel de importantă este și recuperarea. Odihna, încălzirea înainte de efort și mișcarea ușoară între antrenamente ajută corpul să se refacă și să devină mai rezistent. Pentru o refacere activă între sesiuni se recomandă activități precum înotul, mersul pe jos sau joggingul lejer.

Concluzia? Forța fizică nu se construiește peste noapte, dar consecvența transformă eforturile mici în rezultate mari. Privește fiecare antrenament ca pe o investiție pentru o viață mai bună și mai sănătoasă.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Zile libere legale în 2026. Calendar complet: minivacanțe, sărbători legale și cum să îți planifici concediul
Știri
Zile libere legale în 2026. Calendar complet: minivacanțe, sărbători legale și cum să îți planifici concediul
Andreea Bostănică a făcut-o praf pe Beregoi: „Zici că e un băiat de 14 ani care a început să facă sală. Analfabeto!” Iuliana i-a dat replica extrem de elegant
Știri
Andreea Bostănică a făcut-o praf pe Beregoi: „Zici că e un băiat de 14 ani care a început…
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor contacte din WhatsApp
Mediafax
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor...
Cum ninge, cum apar gropile în București. După ultimul îngheț au apărut noi cratere pe străzile Capitalei. Primăria anunță „marea cârpeală” a arterelor sparte
Gandul.ro
Cum ninge, cum apar gropile în București. După ultimul îngheț au apărut noi...
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
Prosport.ro
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost...
18 soldați ruși, capturați de renumita Brigadă Azov, după ce au fost abandonați mai multe luni de camarazii lor
Adevarul
18 soldați ruși, capturați de renumita Brigadă Azov, după ce au fost abandonați...
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția „cătușelor de aur” ar putea salva continentul
Digi24
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția...
Trump lansează site-ul TrumpRx pentru medicamente cu prețuri reduse
Mediafax
Trump lansează site-ul TrumpRx pentru medicamente cu prețuri reduse
Parteneri
Transformarea IREALĂ a unei soliste celebre. Cum a slăbit și cum arată acum? Nimeni nu a mai recunoscut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Transformarea IREALĂ a unei soliste celebre. Cum a slăbit și cum arată acum? Nimeni nu...
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Ce trebuie să pui sub covoarele din dormitor, ca să miroasă mereu ca la hotelurile de lux
Click.ro
Ce trebuie să pui sub covoarele din dormitor, ca să miroasă mereu ca la hotelurile...
Planul rapid al SUA pentru războiul lui Putin: acord de pace Moscova - Kiev în martie, alegeri și referendum în Ucraina în luna mai
Digi 24
Planul rapid al SUA pentru războiul lui Putin: acord de pace Moscova - Kiev în...
VIDEO Momentul în care doi soți au fost tâlhăriți la Cernavodă, filmat de camerele de supraveghere. Un suspect a fost prins
Digi24
VIDEO Momentul în care doi soți au fost tâlhăriți la Cernavodă, filmat de camerele de...
2026: Lista actualizată cu radare fixe. Unde sunt montate camerele cu recunoaștere automată
Promotor.ro
2026: Lista actualizată cu radare fixe. Unde sunt montate camerele cu recunoaștere automată
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut...
Arma secretă a Ucrainei: Avionul neobișnuit care a doborât 2% din dronele Shahed
go4it.ro
Arma secretă a Ucrainei: Avionul neobișnuit care a doborât 2% din dronele Shahed
Insula cu cele mai mari resurse naturale ale planetei!
Descopera.ro
Insula cu cele mai mari resurse naturale ale planetei!
Pasionații de wrestling se pregătesc de WWE 2K26. Când va fi lansat jocul
Go4Games
Pasionații de wrestling se pregătesc de WWE 2K26. Când va fi lansat jocul
Cum ninge, cum apar gropile în București. După ultimul îngheț au apărut noi cratere pe străzile Capitalei. Primăria anunță „marea cârpeală” a arterelor sparte
Gandul.ro
Cum ninge, cum apar gropile în București. După ultimul îngheț au apărut noi cratere pe...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Zile libere legale în 2026. Calendar complet: minivacanțe, sărbători legale și cum să îți planifici ...
Zile libere legale în 2026. Calendar complet: minivacanțe, sărbători legale și cum să îți planifici concediul
Test IQ pentru matematicieni | Cât face 42:7(2+4)=? Răspunsul nu este 1
Test IQ pentru matematicieni | Cât face 42:7(2+4)=? Răspunsul nu este 1
Fotbalistul care a ales între mamă și soție. Povestea lui Achraf Hakimi și a actriței Hiba Abouk
Fotbalistul care a ales între mamă și soție. Povestea lui Achraf Hakimi și a actriței Hiba Abouk
Andreea Bostănică a făcut-o praf pe Beregoi: „Zici că e un băiat de 14 ani care a început să ...
Andreea Bostănică a făcut-o praf pe Beregoi: „Zici că e un băiat de 14 ani care a început să facă sală. Analfabeto!” Iuliana i-a dat replica extrem de elegant
Misterul lui Cupidon dezvăluit: cum a ajuns micuțul cu arc și săgeți simbolul suprem al Zilei Îndrăgostiților
Misterul lui Cupidon dezvăluit: cum a ajuns micuțul cu arc și săgeți simbolul suprem al Zilei Îndrăgostiților
7 moduri simple prin care îți poți îmbunătăți flora intestinală
7 moduri simple prin care îți poți îmbunătăți flora intestinală
Vezi toate știrile
×