BANC | Bulă stă de vorbă cu un domn mai în vârstă

De: Irina Maria Daniela 07/02/2026 | 08:10
Ziua bună se cunoaște de dimineața, motiv pentru care echipa CANCAN.ro vrea să se asigure că veți avea una excelentă. Azi vă aducem un banc extrem de amuzant cu celebrul Bulă, care a fost surprins stând de vorbă cu un domn în vârstă. Deznodământul glumei sigur o să vă dea pe spate!

Bulă stă de vorbă cu un domn mai în vârstă:
– Când mă însor, primul lucru pe care-l voi face va fi să o trimit pe soacră-mea doi ani în vacanță.
– Bulă, în cazul ăsta, n-ai vrea să te însori cu fiica mea?

Alte bancuri amuzante

Banc cu polițistul și papagalul

Un tip intră într-un magazin de animale și vede un papagal cu o etichetă:
„Papagal vorbitor – 5.000 lei”.
— De ce e așa scump? întreabă tipul.
— Pentru că a trăit într-o secție de poliție și știe tot, răspunde vânzătorul.
Tipul îl cumpără, îl duce acasă și îi spune:
— Bună, papagalule!
Papagalul se uită atent:
— Casă nouă… stăpân nou… aceleași prostii.
A doua zi vine iubita tipului.
Papagalul:
— Ahaaa, amanta a sosit!
Iubita se înroșește, tipul neagă tot.
Seara, vine și soția.
Papagalul:
— Bună seara! În sfârșit, a venit și șefa!
Soția, furioasă:
— Dacă mai scoți un cuvânt, te arunc pe geam!
Papagalul tace. A doua zi, tipul îl vede foarte liniștit și întreabă:
— Ce-ai pățit, de ce nu mai vorbești?
Papagalul oftează:
— Știu eu ce știu… dar n-am avocat.

Banc cu doctorul și pacientul optimist

Un pacient merge la doctor:
— Domnule doctor, am o problemă gravă… am uitat tot!
Doctorul:
— De când aveți problema asta?
Pacientul:
— Care problemă?
Doctorul oftează, îl consultă și spune:
— Am vești bune și vești proaste.
— Începeți cu cele bune.
— Boala dumneavoastră e foarte rară, o să apară în manuale.
— Și vestea proastă?
— O să uitați să vă luați pensia.
Pacientul se ridică bucuros:
— Perfect! Atunci înseamnă că n-am de ce să-mi fac griji!
Doctorul:
— De ce?
Pacientul:
— Pentru că deja am uitat ce mi-ați spus!

Bulă și soacra lui

De ziua soacrei, Bulă se prenzintă cu un pacheţel într-o mână şi cu o puşcă în cealaltă.

-La mulţi ani, mamă soacră! Ţi-am adus o pereche de cercei de aur.

-Mulţumesc, Bulă. Dar cu puşca ce vrei să faci?

-Păi, de găuri în urechi, nu ai nevoie?

Bulă absentează o zi de la școală

Bulă absentează o zi de la şcoală. A doua zi când vine:

– Unde ai fost, Bulă? Întreabă profesoara

– Am fost cu vaca la taur, doamna profesoară!

-Bine, Bulă, dar nu putea să facă taică-tu lucrul ăsta?

– Ba da, dar taurul o face mai bine!

Bancul de vineri | Bulă și doctorul de la Bălăceanca

BANC | Un pensionar la farmacie: „Aveți ceva pentru stres?”

