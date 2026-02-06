Acasă » Bancuri » Bancul de weekend | 17 septembrie 2019: „Mă duc să fac o ciorbă”

Bancul de weekend | 17 septembrie 2019: „Mă duc să fac o ciorbă”

De: Irina Maria Daniela 06/02/2026 | 22:00
Bancul de weekend | 17 septembrie 2019: Mă duc să fac o ciorbă

Cum medicii ne recomandă să ne mai relaxăm puțin și să avem grijă să râdem, azi vă mai aducem o glumă savuroasă. Echipa CANCAN.ro vă pune zâmbetul pe buze cu o nouă memă virală pe rețelele sociale. Spor la râs și voie bună!

17 septembrie 2019: „Mă duc să fac o ciorbă, îți dau mesaj după.”

27 ianuarie 2025: „Ai terminat?”

Alte bancuri amuzante

Banc cu polițistul și papagalul

Un tip intră într-un magazin de animale și vede un papagal cu o etichetă:
„Papagal vorbitor – 5.000 lei”.
— De ce e așa scump? întreabă tipul.
— Pentru că a trăit într-o secție de poliție și știe tot, răspunde vânzătorul.
Tipul îl cumpără, îl duce acasă și îi spune:
— Bună, papagalule!
Papagalul se uită atent:
— Casă nouă… stăpân nou… aceleași prostii.
A doua zi vine iubita tipului.
Papagalul:
— Ahaaa, amanta a sosit!
Iubita se înroșește, tipul neagă tot.
Seara, vine și soția.
Papagalul:
— Bună seara! În sfârșit, a venit și șefa!
Soția, furioasă:
— Dacă mai scoți un cuvânt, te arunc pe geam!
Papagalul tace. A doua zi, tipul îl vede foarte liniștit și întreabă:
— Ce-ai pățit, de ce nu mai vorbești?
Papagalul oftează:
— Știu eu ce știu… dar n-am avocat.

Banc cu doctorul și pacientul optimist

Un pacient merge la doctor:
— Domnule doctor, am o problemă gravă… am uitat tot!
Doctorul:
— De când aveți problema asta?
Pacientul:
— Care problemă?
Doctorul oftează, îl consultă și spune:
— Am vești bune și vești proaste.
— Începeți cu cele bune.
— Boala dumneavoastră e foarte rară, o să apară în manuale.
— Și vestea proastă?
— O să uitați să vă luați pensia.
Pacientul se ridică bucuros:
— Perfect! Atunci înseamnă că n-am de ce să-mi fac griji!
Doctorul:
— De ce?
Pacientul:
— Pentru că deja am uitat ce mi-ați spus!

Bulă și soacra lui

De ziua soacrei, Bulă se prenzintă cu un pacheţel într-o mână şi cu o puşcă în cealaltă.

-La mulţi ani, mamă soacră! Ţi-am adus o pereche de cercei de aur.

-Mulţumesc, Bulă. Dar cu puşca ce vrei să faci?

-Păi, de găuri în urechi, nu ai nevoie?

Bulă absentează o zi de la școală

Bulă absentează o zi de la şcoală. A doua zi când vine:

– Unde ai fost, Bulă? Întreabă profesoara

– Am fost cu vaca la taur, doamna profesoară!

-Bine, Bulă, dar nu putea să facă taică-tu lucrul ăsta?

– Ba da, dar taurul o face mai bine!

Bancul de vineri | Bulă și doctorul de la Bălăceanca

BANC | Un pensionar la farmacie: „Aveți ceva pentru stres?”

