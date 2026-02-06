BANC | Bulă și ardeii kapia

Este vineri, iar echipa CANCAN.RO vrea să vă pună zâmbetul pe buze de la primele ore. Azi vă prezentăm un banc extrem de amuzant, care o să vă facă să râdeți garantat. Spor la voie bună!
Bulă, la piață:
– Cât costă kilogramul de ardei kapia?
– 27 lei kilogramul. Cât vreți?
– Am o singură întrebare: Sunt cumva umpluți cu carne?
Banc cu polițistul și papagalul
Un tip intră într-un magazin de animale și vede un papagal cu o etichetă:
„Papagal vorbitor – 5.000 lei”.
— De ce e așa scump? întreabă tipul.
— Pentru că a trăit într-o secție de poliție și știe tot, răspunde vânzătorul.
Tipul îl cumpără, îl duce acasă și îi spune:
— Bună, papagalule!
Papagalul se uită atent:
— Casă nouă… stăpân nou… aceleași prostii.
A doua zi vine iubita tipului.
Papagalul:
— Ahaaa, amanta a sosit!
Iubita se înroșește, tipul neagă tot.
Seara, vine și soția.
Papagalul:
— Bună seara! În sfârșit, a venit și șefa!
Soția, furioasă:
— Dacă mai scoți un cuvânt, te arunc pe geam!
Papagalul tace. A doua zi, tipul îl vede foarte liniștit și întreabă:
— Ce-ai pățit, de ce nu mai vorbești?
Papagalul oftează:
— Știu eu ce știu… dar n-am avocat.
Banc cu doctorul și pacientul optimist
Un pacient merge la doctor:
— Domnule doctor, am o problemă gravă… am uitat tot!
Doctorul:
— De când aveți problema asta?
Pacientul:
— Care problemă?
Doctorul oftează, îl consultă și spune:
— Am vești bune și vești proaste.
— Începeți cu cele bune.
— Boala dumneavoastră e foarte rară, o să apară în manuale.
— Și vestea proastă?
— O să uitați să vă luați pensia.
Pacientul se ridică bucuros:
— Perfect! Atunci înseamnă că n-am de ce să-mi fac griji!
Doctorul:
— De ce?
Pacientul:
— Pentru că deja am uitat ce mi-ați spus!
