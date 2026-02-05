Acasă » Bancuri » BANCUL ZILEI | A venit factura la curent

BANCUL ZILEI | A venit factura la curent

De: Anca Chihaie 05/02/2026 | 15:16
Este joi, iar echipa CANCAN.RO  vrea să vă pună zâmbetul pe buze de la primele ore. Azi vă prezentăm un banc extrem de amuzant, care o să vă facă să râdeți garantat. Spor la voie bună!

A venit factura la curent. De acum, mai aprind becul doar să văd în ce m-am lovit….

Un bărbat intră într-un magazin de animale și vede o papagal care vorbește. Pe etichetă scrie:

„Papagalul care știe să numere – 50 de lei.” Curios, îl întreabă pe vânzător:
— Chiar știe să numere?
— Da, da, îl vezi tu singur.
Bărbatul îl întreabă pe papagal:
— Câți ani ai?
Papagalul răspunde:
— 5!
Bărbatul, încântat, îl cumpără imediat. Ajuns acasă, se laudă prietenilor:
— Uite, papagalul meu știe să numere!
După o săptămână, bărbatul se întoarce la magazin și îi spune vânzătorului:
— Papagalul meu nu mai spune nimic. Ce s-a întâmplat?
Vânzătorul se uită la el și zice:
— Poate că e adolescent.

Un om merge la doctor și îi spune:

— Domnule doctor, am o problemă! Ori de câte ori beau cafea, simt o durere puternică în ochi.
Doctorul îl întreabă:
— Ai încercat să scoți lingurița din ceașcă înainte să bei?

×