BANCUL ZILEI | A venit factura la curent

Este joi, iar echipa CANCAN.RO vrea să vă pună zâmbetul pe buze de la primele ore. Azi vă prezentăm un banc extrem de amuzant, care o să vă facă să râdeți garantat. Spor la voie bună!

A venit factura la curent. De acum, mai aprind becul doar să văd în ce m-am lovit….

Alte bancuri savuroase

Un bărbat intră într-un magazin de animale și vede o papagal care vorbește. Pe etichetă scrie:

„Papagalul care știe să numere – 50 de lei.” Curios, îl întreabă pe vânzător:

— Chiar știe să numere?

— Da, da, îl vezi tu singur.

Bărbatul îl întreabă pe papagal:

— Câți ani ai?

Papagalul răspunde:

— 5!

Bărbatul, încântat, îl cumpără imediat. Ajuns acasă, se laudă prietenilor:

— Uite, papagalul meu știe să numere!

După o săptămână, bărbatul se întoarce la magazin și îi spune vânzătorului:

— Papagalul meu nu mai spune nimic. Ce s-a întâmplat?

Vânzătorul se uită la el și zice:

— Poate că e adolescent.

Un om merge la doctor și îi spune:

— Domnule doctor, am o problemă! Ori de câte ori beau cafea, simt o durere puternică în ochi.

Doctorul îl întreabă:

— Ai încercat să scoți lingurița din ceașcă înainte să bei?

