BANC | „Domnule Bulă, ne pare rău, dar nu vă putem angaja”

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei. Bulă merge să se angajeze la o firmă. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp? Dacă da, spor și voie bună!
– Domnule Bulă, ne pare rău, dar nu vă putem angaja…
– De ce?
– Sunteți calificat, aveți experiență, salariul cerut este ok, dar, pur și simplu, nu avem ce să vă oferim de lucru.
– Păi, sincer să fiu, asta n-ar fi chiar așa de grav…
La un moment dat, văd un bordel.
Ştrulă:
– Intru şi eu să văd cum este!
Iese peste 15 minute şi spune:
– Bulă, este naşpa bă, mai bună este nevastă-mea.
Intră şi Bulă, iese şi el peste 15 minute.
Bulă:
– Ai dreptate, mai bună este nevastă-ta!
De ziua soacrei, Bulă se prenzintă cu un pacheţel într-o mână şi cu o puşcă în cealaltă.
-La mulţi ani, mamă soacră! Ţi-am adus o pereche de cercei de aur.
-Mulţumesc, Bulă. Dar cu puşca ce vrei să faci?
-Păi, de găuri în urechi, nu ai nevoie?
Bulă absentează o zi de la şcoală.
A doua zi când vine:
– Unde ai fost, Bulă? Întreabă profesoara
– Am fost cu vaca la taur, doamna profesoară!
-Bine, Bulă, dar nu putea să facă taică-tu lucrul ăsta?
– Ba da, dar taurul o face mai bine!