BANC | „Domnule Bulă, ne pare rău, dar nu vă putem angaja”

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei. Bulă merge să se angajeze la o firmă. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp? Dacă da, spor și voie bună!

– Domnule Bulă, ne pare rău, dar nu vă putem angaja…

– De ce?

– Sunteți calificat, aveți experiență, salariul cerut este ok, dar, pur și simplu, nu avem ce să vă oferim de lucru.

– Păi, sincer să fiu, asta n-ar fi chiar așa de grav…

Alte bancuri amuzante

Bula şi Ştrulă mergeau pe stradă

La un moment dat, văd un bordel.

Ştrulă:

– Intru şi eu să văd cum este!

Iese peste 15 minute şi spune:

– Bulă, este naşpa bă, mai bună este nevastă-mea.

Intră şi Bulă, iese şi el peste 15 minute.

Bulă:

– Ai dreptate, mai bună este nevastă-ta!

Bulă și soacra lui

De ziua soacrei, Bulă se prenzintă cu un pacheţel într-o mână şi cu o puşcă în cealaltă.

-La mulţi ani, mamă soacră! Ţi-am adus o pereche de cercei de aur.

-Mulţumesc, Bulă. Dar cu puşca ce vrei să faci?

-Păi, de găuri în urechi, nu ai nevoie?

Bulă absentează o zi de la școală

Bulă absentează o zi de la şcoală.

A doua zi când vine:

– Unde ai fost, Bulă? Întreabă profesoara

– Am fost cu vaca la taur, doamna profesoară!

-Bine, Bulă, dar nu putea să facă taică-tu lucrul ăsta?

– Ba da, dar taurul o face mai bine!