BANC | „Domnule Bulă, aveți apă în abdomen”

De: Irina Vlad 04/02/2026 | 07:10
CANCAN.RO îți aduce și azi zâmbetul pe buze. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai facut-o de mult timp? Daca da, spor și voie bună! Bulă descoperă că are mai multe probleme de sănătate.

 

– Domnule Bulă, aveți apă în abdomen, nisip la rinichi, pietre la vezica biliară și depuneri calcaroase în vene.
– Grozav, domnule doctor!
– Cum așa, Bulă?
– Păi acum pot să mă apuc liniștit de construcții.

Alte bancuri amuzante

Bulă și Ștrulă ies de la biserică

Bulă și Ștrulă ies de la biserică. Bulă se întreabă dacă e ok să fumeze în timp ce se roagă.

Ștrulă răspunde: -De ce nu întrebi preotul?

Bulă se duce și-l întreabă: – Sfinția ta, pot să fumez când mă rog?

Dar preotul spune: -Nu, fiule nu se poate. E o lipsă de respect pentru religia noastră. Bulă se întoarce la prietenul lui și-i spune ce i-a spus preotul.

Ștrulă spune: -Nu mă miră. Ai pus greșit întrebarea. Ia să încerc și eu.

Ștrulă se duce la preot și îl întreabă: -Sfinția ta, pot să mă rog în timp ce fumez?

La care preotul răspunde: -Bineînțeles, fiule. Bineînțeles.

Bulă și învățătoarea

Învăţătoarea: – Bulişor, cum ai reuşit ca în ultima săptămână să nu mai ai nicio greşeală de ortografie în temele de acasă?

– Mama e plecată din localitate!

Bulă și Ștrulă la ora de iestorie

Bulă și Ștrulă la ora de istorie:

– Cine este autorul grec care a spus: „Tot ceea ce știu e că nu știu nimic”?

– Doamna profesoară, acum să nu spuneți, că nu pot să cred că Bulă ar fi grec!

