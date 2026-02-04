Acasă » Știri » De ce atât de multe logo-uri sunt roșii: explicația științifică din spatele culorii care ne face să cumpărăm

De ce atât de multe logo-uri sunt roșii: explicația științifică din spatele culorii care ne face să cumpărăm

De: Paul Hangerli 04/02/2026 | 08:10
De ce atât de multe logo-uri sunt roșii: explicația științifică din spatele culorii care ne face să cumpărăm
Logouri roșii, pexels.com

Există un motiv bine fundamentat științific pentru care numeroase branduri celebre folosesc culoarea roșie în logo-urile lor. De la restaurante fast-food până la companii din industria băuturilor, roșul e ales strategic pentru impactul său puternic asupra psihologiei consumatorilor. Specialiștii în marketing și neuroștiințe spun că această culoare declanșează reacții emoționale rapide și influențează deciziile de cumpărare mult mai mult decât am crede.

De ce roșul atrage atât de mult atenția

Culoarea roșie e asociată cu creșterea ritmului cardiac și cu senzația de urgență. Tocmai de aceea e folosită frecvent în reduceri sau promoții, unde etichetele roșii transmit subconștient ideea că trebuie să acționăm rapid. Din punct de vedere biologic, ochii umani sunt foarte sensibili la lumina cu lungime mare de undă, percepută ca roșu, ceea ce face această culoare extrem de vizibilă.

Neurocercetătorii susțin că roșul are un statut special în percepția vizuală umană. Studiile arată că această culoare e recunoscută și comunicată cel mai ușor în aproape toate limbile și culturile lumii. În plus, roșul poate transmite simultan emoții opuse – poate simboliza pericol și agresivitate, dar și dragoste, pasiune sau entuziasm. Indiferent de context, roșul iese în evidență.

De ce restaurantele fast-food preferă roșul

Pe lângă faptul că atrage atenția, roșul stimulează apetitul și senzația de foame. Chiar dacă nu realizăm conștient, culoarea influențează dorința de a mânca. Din acest motiv multe lanțuri de restaurante și branduri din industria alimentară folosesc roșul în identitatea lor vizuală.

În fast-food, roșul e adesea combinat cu galbenul pentru a crea o stare de confort, energie și optimism. Specialiștii în marketing numesc această combinație „teoria ketchupului și muștarului”, deoarece aceste culori puternice ne pot face să ne gândim automat la mâncare și la experiențe culinare plăcute.

Ce spun și alte culori despre branduri

Nu toate companiile folosesc roșul. Brandurile care promovează un stil de viață sănătos sau produse naturale aleg frecvent verdele, deoarece e asociat cu natura, relaxarea și echilibrul. Albastrul e rar întâlnit în industria alimentară, deoarece poate reduce apetitul. Totuși, această culoare e des utilizată de companii care vor să transmită încredere și profesionalism.

Rozul e perceput ca o culoare feminină și jucăușă, fiind frecvent folosit pentru produse destinate femeilor sau deserturilor. Culorile precum negru și mov sunt asociate cu eleganța, luxul și exclusivitatea, fiind preferate de brandurile premium.

Alegerea culorii unui logo nu e niciodată întâmplătoare. Fiecare nuanță transmite un mesaj subtil care influențează percepția consumatorilor și poate determina succesul unui brand.

