Orașul din România în care poți trăi cu doar 2.500 lei pe lună: chirie + mâncare + facturi

De: Alina Drăgan 04/02/2026 | 08:04
Prețurile au crescut amețitor, iar în ultima perioadă se vorbește numai de scumpiri. Mulți români se plâng că salariile cu greu ajung de la o lună la alta. Traiul a devenit tot mai scump, mai ales în marile orașe. Însă, există și locuri unde oamenii se pot întreține și cu doar 2.500 de lei pe lună.

Din acest punct de vedere, Petroșani pare să fie cel mai „permisiv” oraș. Aici, spre deosebire de alte orașe din țară, piața imobiliară este încă destul de jos. Așa că dacă în alte părți mare parte din bani se duc pe chirie, aici prețurile reduse ajută cu mult bugetul.

Cum spuneam, Petroșani pare să fie unul dintre cele mai ieftine orașe. Iar pentru a face o idee mai clară o să luăm exemplul unei persoane sigure, ce stă în chirie. Cum se poate descurca aceasta cu 2.500 de lei pe lună?

În Petroșani se găsesc garsoniere (modeste, dar funcționale) de închiriat la prețuri destul de mici, în intervalul 150 – 170 Euro. Așadar, pentru o locuință din bugetul de 2.500 de lei se duc 800 de lei.

În ceea ce privește facturile și utilitățile și aici costurile sunt destul de mici. Pentru întreținere locuitorii scot din buzunar în jur de 250 de lei (apă, gunoi, căldură paușal). Și alți 100 de lei pentru curentul electric.

Pentru un abonament TV + internet (pachet minim Digi) și telefonie mobilă se mai duc 80 de lei. Pe lista cheltuielilor se mai poate adăuga factura la gaz, dacă e cazul, sau o sursă suplimentară de încălzire iarna, cu un preț aproximativ de 120 lei. Astfel, facturile și utilitățile însumează un total de 550 de lei.

Restul de bani merg către produse alimentare și de igienă personală. Pe alimentele de bază (carne pui/porc, cartofi, orez, legume sezon, lactate) se cheltuie în jur de 950 lei, iar pentru produsele de curățenie și igiena (detergent, săpun, pastă dinți etc) sunt necesari în jur de 200 lei.

Astfel, însumând toate costurile ajungem la suma de 2.500 de lei. În Petroșani se poate duce un trai decent cu acești bani. Este unul dintre cele mai ieftine orașe din țară. În comparație, în Capitală cu acești bani abia s-ar plăti chiria.

