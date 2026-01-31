Acasă » Știri » Cea mai ieftină garsonieră din Constanța în 2026. Cum arată și cât costă

De: David Ioan 31/01/2026 | 11:15
Cea mai ieftină garsonieră din Constanța în 2026. Cum arată și cât costă. Foto: Storia

Piața imobiliară din Constanța rămâne una dintre cele mai active din țară, iar diferențele de preț dintre locuințe sunt vizibile în fiecare început de an.

Pentru a identifica cea mai accesibilă ofertă disponibilă în 2026, au fost analizate anunțurile de pe platforma OLX, ordonate crescător după preț.

În urma filtrării, cea mai ieftină garsonieră listată în Constanța se află în cartierul Inel II și reprezintă o opțiune destinată cumpărătorilor care urmăresc strict costul total, fără a pune accent pe suprafață sau pe confortul extins.

Cât costă cea mai ieftin garsonieră din Constanţa. Foto: Storia

Garsoniera are o suprafață utilă de 11 metri pătrați, ceea ce o plasează în categoria locuințelor foarte compacte. Spațiul este organizat într-o singură cameră, mobilată și utilizată în prezent, conform imaginilor din anunț.

Dimensiunea redusă limitează posibilitățile de amenajare, însă poate fi suficientă pentru o persoană singură sau pentru cineva care caută o soluție temporară de locuit. În interior se regăsesc elementele esențiale pentru funcționarea zilnică, inclusiv electrocasnice de bază, precum frigider și mașină de spălat, ceea ce reduce necesitatea unor investiții suplimentare imediat după achiziție.

Locuința este situată la etajul 1 al unui imobil cu patru niveluri. Clădirea nu dispune de lift, însă poziționarea la un etaj inferior face ca accesul să nu fie o problemă majoră. Anunțul nu oferă informații despre sistemul de încălzire, starea exactă a imobilului sau anul construcției. De asemenea, nu sunt menționate costurile de întreținere sau eventualele lucrări necesare, aspecte care ar trebui verificate la fața locului înainte de luarea unei decizii.

Printre facilitățile listate se numără mobilierul, aerul condiționat, ușile și ferestrele blindate, interfonul și accesul la internet. Aceste dotări pot reprezenta un avantaj pentru cumpărătorii care doresc o locuință pregătită pentru utilizare imediată. Forma de proprietate este drept de proprietate, iar vânzarea este gestionată printr-o agenție imobiliară, ceea ce poate implica taxe suplimentare de intermediere.

Prețul cerut pentru această garsonieră este de 23.000 de euro, ceea ce o transformă în cea mai ieftină opțiune disponibilă în Constanța la momentul analizei. Raportat la suprafață, costul ajunge la aproximativ 2.091 de euro pe metru pătrat, un nivel ridicat pentru un spațiu atât de mic, însă suma totală rămâne atractivă pentru segmentul low-budget.

