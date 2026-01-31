Acasă » Știri » Cine este Danny Budiski, israelianul de 63 de ani care a luat Golden Buzz la Românii au Talent? ”Mă trec fiori”

Cine este Danny Budiski, israelianul de 63 de ani care a luat Golden Buzz la Românii au Talent? ”Mă trec fiori”

De: Irina Vlad 31/01/2026 | 10:24
Cine este Danny Budiski, israelianul de 63 de ani care a luat Golden Buzz la Românii au Talent? ”Mă trec fiori”
Cine este Danny Budiski, israelianul de 63 de ani care a luat Golden Buzz la Românii au Talent ”Mă trec fiori” sursă foto ProTV
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
12 poze
Vezi galeria foto

În ediția de vineri, 30 ianuarie 2026, Danny Budiski, israelianul de 63 de ani, a reușit să impresioneze o sală întreagă și să ridice în picioare juriul de la Românii au talent. Carmen Tănase a fost impresionată până la lacrimi și l-a trimis pe concurent direct în seminifinală. 

Danny Budiski reușit să stârnească un val de emoție pe scena de la Românii au talent. Originar din Tel Aviv, concurentul și-a descoperit pasiunea pentru muzică la vârsta de 13 ani. Încurajat și inspirat de mama sa – care își dorea să ca fiul ei să devină cântăreț – israelianul și-a dedicat întreaga viață formării sale profesionale.

Danny Budiski a primit Golden Buzz de la Carmen Tănase

A urmat cursuri de profesie și a studiat doi ani la un institut de muzică. Deși nu are ocazia să performeze des, Danny Budiski a rămas fidel pasiunii sale și idolilor săi: Elvis Preslet, Tom Jones, Shirley Bassey, Tina Turner și Johnny Mathis.

Dornic să își facă vocea auzită și în România, țara natală a mamei sale, cântărețul a uimit audiența de la Pro TV cu o interpretare care a trecut dincolo de micile ecrane. În timp ce Carmen Tănase a rămas cu gură căscată, Andra și Andi Moisescu au fost ceva mai vocali și și-au exprimat sentimentele – vezi AICI momentul.

ANDRA: M-am făcut pielea de găină instant. Vai de capul meu! Eu nu am mai auzit așa timbru de foarte mult timp. A fost un moment plin de emoție.

ANDI MOISESCU: Mamă, ce vocea are! Cum e omu ăsta! A fost un moment impecabil din toate punctele de vedere.

SMILEY: Cât de frumos a cântat. Ziceai că e de pe disc direct.

BOBONETE: Mă bucur că trăiesc și mă minunez de un asemenea om. S-a făcut liniște în mine atunci când ai început să cânți.

Danny Budiski a primit Golden Buzz de la Carmen Tănase/ sursă foto: captură video

La final, năpădită de emoții și cu lacrimi în ochi, Carmen Tănase a fost cea care a apăsat butonul Golden Buzz și l-a trimis pe Danny Budiski direct în semifinala emisiunii.

M-a impresionat foarte tare. M-a prins și într-un moment vulnerabil, pentru că în iunie mi-am pierdut mama, iar povestea lui m-a dat peste cap. M-a impresionat când a spus că și-a îngrijit mama bolnavă timp de 12 ani”, a spus Carmen Tănase.

Gafa lui Bobonete de la Românii au Talent. Gestul deplasat făcut de jurat, în timpul episodului 2 al show-ului de la Pro TV: „Oare or exista și..”

Andra, în lacrimi după anunțul plecării lui Cătălin Măruță de la Pro TV. A răbufnit în direct: ”Este ceva peste care nu pot să trec!”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Judeţul Vrancea, lovit de un nou cutremur. Ce magnitudine avea
Știri
Judeţul Vrancea, lovit de un nou cutremur. Ce magnitudine avea
Cristina Butnăraș a murit în Italia, la 40 de ani. Trei fetițe au rămas fără mamă
Știri
Cristina Butnăraș a murit în Italia, la 40 de ani. Trei fetițe au rămas fără mamă
A murit actrița Catherine O’Hara, cunoscută pentru rolurile din din Home Alone și Schitt’s Creek
Mediafax
A murit actrița Catherine O’Hara, cunoscută pentru rolurile din din Home Alone și...
1.300 lei lei în plus la pensie, din luna martie 2026, pentru acești pensionari din România
Gandul.ro
1.300 lei lei în plus la pensie, din luna martie 2026, pentru acești...
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Top 10 cele mai căutate mărci auto în 2025: Românii mizează pe mașini second-hand și întreținere ieftină
Adevarul
Top 10 cele mai căutate mărci auto în 2025: Românii mizează pe mașini...
De ce și-au cerut scuze rușii față de ucraineni și ce motiv au invocat pentru greșeala lor (NYT)
Digi24
De ce și-au cerut scuze rușii față de ucraineni și ce motiv au...
Horoscop 31 ianuarie 2026: Zodiile care încheie luna ianuarie cu noi oportunități
Mediafax
Horoscop 31 ianuarie 2026: Zodiile care încheie luna ianuarie cu noi oportunități
Parteneri
Chinurile prin care a trecut Marina Dina de la Survivor din cauza fostului soț! „A încercat să mă... ”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Chinurile prin care a trecut Marina Dina de la Survivor din cauza fostului soț! „A...
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă de nevasta bărbatului
Prosport.ro
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
Click.ro
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare:...
SUA și Rusia sunt în pragul unei noi curse a înarmărilor, în timp ce avansul nuclear al Chinei pune Washingtonul în fața unei dileme
Digi 24
SUA și Rusia sunt în pragul unei noi curse a înarmărilor, în timp ce avansul...
Val de demisii în PSD București: liderii mai multor filiale pleacă după eșecul alegerilor din Capitală. Cine le ia locul (surse)
Digi24
Val de demisii în PSD București: liderii mai multor filiale pleacă după eșecul alegerilor din...
Mai rapid decât Dacia: brandul chinez care a cucerit piața românească într-un timp record
Promotor.ro
Mai rapid decât Dacia: brandul chinez care a cucerit piața românească într-un timp record
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de...
Record istoric: Singurul actor care a jucat în 3 filme cu 8+ Oscaruri
go4it.ro
Record istoric: Singurul actor care a jucat în 3 filme cu 8+ Oscaruri
Secretul bine păstrat în România Primului Război Mondial
Descopera.ro
Secretul bine păstrat în România Primului Război Mondial
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
1.300 lei lei în plus la pensie, din luna martie 2026, pentru acești pensionari din România
Gandul.ro
1.300 lei lei în plus la pensie, din luna martie 2026, pentru acești pensionari din...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
BANCUL ZILEI | Cum să te îmbeți dintr-o bere fără alcool la 0.33
BANCUL ZILEI | Cum să te îmbeți dintr-o bere fără alcool la 0.33
Judeţul Vrancea, lovit de un nou cutremur. Ce magnitudine avea
Judeţul Vrancea, lovit de un nou cutremur. Ce magnitudine avea
Cristina Butnăraș a murit în Italia, la 40 de ani. Trei fetițe au rămas fără mamă
Cristina Butnăraș a murit în Italia, la 40 de ani. Trei fetițe au rămas fără mamă
Dilema unei familii din Iași cu venit cumulat de 9.000 lei/lună: „Soția cumpără constant astfel ...
Dilema unei familii din Iași cu venit cumulat de 9.000 lei/lună: „Soția cumpără constant astfel de produse”
Gafa lui Bobonete de la Românii au Talent. Gestul deplasat făcut de jurat, în timpul episodului 2 ...
Gafa lui Bobonete de la Românii au Talent. Gestul deplasat făcut de jurat, în timpul episodului 2 al show-ului de la Pro TV: „Oare or exista și..”
Andra Măruță, însărcinată a treia oară? Legătura cu plecarea lui Cătălin Măruță de la Pro TV
Andra Măruță, însărcinată a treia oară? Legătura cu plecarea lui Cătălin Măruță de la Pro TV
Vezi toate știrile
×