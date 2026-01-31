Cine este Danny Budiski, israelianul de 63 de ani care a luat Golden Buzz la Românii au Talent? ”Mă trec fiori”

În ediția de vineri, 30 ianuarie 2026, Danny Budiski, israelianul de 63 de ani, a reușit să impresioneze o sală întreagă și să ridice în picioare juriul de la Românii au talent. Carmen Tănase a fost impresionată până la lacrimi și l-a trimis pe concurent direct în seminifinală.

Danny Budiski reușit să stârnească un val de emoție pe scena de la Românii au talent. Originar din Tel Aviv, concurentul și-a descoperit pasiunea pentru muzică la vârsta de 13 ani. Încurajat și inspirat de mama sa – care își dorea să ca fiul ei să devină cântăreț – israelianul și-a dedicat întreaga viață formării sale profesionale.

Danny Budiski a primit Golden Buzz de la Carmen Tănase

A urmat cursuri de profesie și a studiat doi ani la un institut de muzică. Deși nu are ocazia să performeze des, Danny Budiski a rămas fidel pasiunii sale și idolilor săi: Elvis Preslet, Tom Jones, Shirley Bassey, Tina Turner și Johnny Mathis.

Dornic să își facă vocea auzită și în România, țara natală a mamei sale, cântărețul a uimit audiența de la Pro TV cu o interpretare care a trecut dincolo de micile ecrane. În timp ce Carmen Tănase a rămas cu gură căscată, Andra și Andi Moisescu au fost ceva mai vocali și și-au exprimat sentimentele – vezi AICI momentul.

ANDRA: M-am făcut pielea de găină instant. Vai de capul meu! Eu nu am mai auzit așa timbru de foarte mult timp. A fost un moment plin de emoție. ANDI MOISESCU: Mamă, ce vocea are! Cum e omu ăsta! A fost un moment impecabil din toate punctele de vedere. SMILEY: Cât de frumos a cântat. Ziceai că e de pe disc direct. BOBONETE: Mă bucur că trăiesc și mă minunez de un asemenea om. S-a făcut liniște în mine atunci când ai început să cânți.

La final, năpădită de emoții și cu lacrimi în ochi, Carmen Tănase a fost cea care a apăsat butonul Golden Buzz și l-a trimis pe Danny Budiski direct în semifinala emisiunii.

M-a impresionat foarte tare. M-a prins și într-un moment vulnerabil, pentru că în iunie mi-am pierdut mama, iar povestea lui m-a dat peste cap. M-a impresionat când a spus că și-a îngrijit mama bolnavă timp de 12 ani”, a spus Carmen Tănase.

