BANCUL ZILEI | Cum să te îmbeți dintr-o bere fără alcool la 0.33

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de sâmbătă. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp? Dacă da, discuția dintre un agent de poliție și un șofer beat îți va aduce zâmbetul pe buze.

– Ați băut? Întreabă agentul.

– O bere la 0,33. Fără alcool!

– Și atunci îmi puteți spune de ce mirosiți în halul ăsta a alcool?

– Posibil de la pălincă.

Alte bancuri amuzante

Un tip beat mergea în patru labe pe trotuar

La un moment dat îi alunecă o mână şi se loveşte cu capul de caldarâm. Continuă să meargă în patru labe şi din nou îi alunecă o mână şi se loveşte la cap. După încă doi metri de mers în patru labe dă cu ochii de o pereche de picioare mişto. Ridică ochii şi vede o fată care se uita scârbită la el.

-Ce faci, fă? o întreabă beţivul.

-Fac trotuarul, răspunde fata jignită.

-Păi, fă-l dracului mai moale, că mă doare capul.

Doi bețivi mergeau spre casă

Doi beţivi mergeau spre casă. Unu se tinea de gard, altul prin sanţ.

Cel de la gard: -Bă, esti mort de beat. Mergi prin şanţ.

Celălălt: -Da’ tu ce-o să faci când se termină gardu’?

Definiția apei în varianta unui betiv

Definiţia apei, în varianta unui beţiv: Apa este un lichid incolor şi insipid care se foloseşte la spălatul rufelor şi despre care unii spun că se poate bea.

Doi bețivi se întâlnesc pe stradă

Doi beţivi se întâlnesc pe stradă, la care unul întreabă:

– Nu te supăra, acolo pe cer este soarele sau luna?

– Nu ştiu că nu sunt din cartierul ăsta.

La o bere, toţi se veselesc, numai unul e trist

– Ioane, de ce eşti trist?

– Am aflat că nevastă-mea are SIDA…

O pauză lungă…

– Am glumit, băieţi. Ce v-aţi îngălbenit aşa?