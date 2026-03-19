Ce pățesc rusoaicele care nu vor să aibă copii. Noua regulă stârnește controverse

Rusia introduce o nouă regulă în rândul femeilor care nu își doresc copii. Oficialii au luat decizia în urma studiilor care arată că tot mai puține femei vor să rămână însărcinate.

Femeile din Rusia nu își mai doresc să devină mame. Rata celor care își măresc familia este din ce în ce mai mică. Ministrul Sănătății din Rusia ia măsuri drastice. Cele care în timpul unui consult anual vor spune că nu își doresc deloc copii vor fi trimise la psiholog clinician.

Ce pățesc rusoaicele care nu vor să rămână însărcinate

Conform unui studiu analizat de TASS, rusoaicele cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani își doresc din ce în ce mai puțini copii. Ele vor fi chemate anual la evaluări ale sănătății reproductive. Dacă în cadrul ședinței ele vor spune că nu își doresc deloc copii vor fi trimise la psiholog pentru a le face să își schimbe părerea. Noua politică este introdusă pentru femeile fertile, dar și bărbații sunt invitați la aceste evaluări. Ei însă, vor avea parte doar de o testare fizică și nu vor fi redirecționați către consiliere psihologică.

De ce s-a introdus această politică

Măsura vine în urma unei scăderi istorice a natalității. Rata din prezent este de aproximativ 1,4 copii per femeie, adică cu mult sub pragul de 2,1 necesar pentru a menține stabilă populația Rusiei. În acest moment, este cea mai mare scădere din ultimii 200 de ani. În plus, președintele țării, Vladimir Putin a explicat de mai multe ori că există probleme din punct de vedere demografic. El descrie asta drept o amenințare majoră. Ba mai mult, el amenința populația în anul 2024, că dacă nu va crește natalitatea, Rusia se va confrunta cu „extincţia”.

De asemenea, Ministrul Sănătății a precizat în documentul publicat și importanța tratării imediate a afecțiunilor care pot cauza infertilitatea. Printre acestea se numără bolile endocrine, cardiovasculare sau chiar infecțiile cronice sau cele cu transmitere sexuală. Totodată, documentul mai menționează că problemele legate de obezitate pot afecta semnificativ fertilitatea femeilor. Chiar și subponderalitatea poate fi o problemă gravă și poate îngreuna procesul unei sarcini. Femeile care nu au afecțiuni ginecologice, dar se confruntă cu astfel de riscuri, vor primi recomandări din partea medicilor pentru corectarea lor.

VEZI ȘI: Femeile care au mai mulți copii îmbătrânesc prematur? Ce spun specialiștii

Cum se acordă concediul prental. Câte luni trebuie să ai muncite înainte