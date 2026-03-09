Femeile care au mai mulți copii îmbătrânesc prematur? Ce spun specialiștii

Un studiu realizat de specialiștii de la University of Helsinki din Finlanda a urmărit dacă femeile care au mai mulți copii, dar și cele care nu au, pot avea schimbări în ceea ce privește longevitatea vieții. Totodată, cercetătorii au spus că acest studiu nu are scopul de a influența deciziile persoanelor de a avea sau nu urmași. Ulterior, a rezultat faptul că ambele categorii prezintă un risc mai mare de îmbătrânire și mortalitate prematură.

Au fost analizate datele a 14.836 de femei gemene, pentru ca rezultatele să nu fie influențate de structura ereditară. Mai apoi, acestea au fost împărțite în șapte categorii, iar criteriile au fost redate de numărul de copii pe care i-au adus pe lume, dar și de vârsta la care au născut.

Teoria soma-ului consumabil

Rezultatele studiului se încadrează în această teorie, potrivit căreia îmbătrânirea este cauzată de faptul că organismul își alocă resursele pentru menținerea sănătății și reproducere.

Din perspectiva biologiei evoluționiste, organismele au resurse limitate, precum timpul și energia. Atunci când o cantitate mare de energie este investită în reproducere, aceasta este luată din procesele de întreținere și reparare ale organismului, ceea ce ar putea reduce durata vieții, a detaliat biologul Mikaela Hukkanen.

După ce au fost divizate în cele șapte categorii, iar un grup de aproximativ 1.055 de participante a fost evaluat și din punct de vedere al semnelor îmbătrânirii premature, rezultatele au arătat că femeile care nu au născut, dar și cele care au între 6-8 copii, au un risc mai mare de mortalitate și valori ridicate de îmbătrânire precoce.

În plus, vârsta fragedă la care unele dintre ele au devenit mame a determinat o îmbătrânire mai rapidă, iar după ce specialiștii au adăugat și posibilitatea consumului de alcool sau greutatea, indicii s-au schimbat. Femeile care au devenit mame la vârste cuprinse între 24-38 de ani și care aveau maximum trei copii au avut cele mai bune rezultate referitoare la îmbătrânirea și mortalitatea timpurie.

O persoană care este biologic mai în vârstă decât arată vârsta din buletin are un risc mai mare de deces. Rezultatele noastre arată că alegerile din viață pot lăsa o amprentă biologică ce poate fi măsurată cu mult timp înainte de bătrânețe, a declarat epigeneticianul Miina Ollikainen.

