Acasă » Știri » Femeile care au mai mulți copii îmbătrânesc prematur? Ce spun specialiștii

Femeile care au mai mulți copii îmbătrânesc prematur? Ce spun specialiștii

De: Iancu Tatiana 09/03/2026 | 15:17
Femeile care au mai mulți copii îmbătrânesc prematur? Ce spun specialiștii

Un studiu realizat de specialiștii de la University of Helsinki din Finlanda a urmărit dacă femeile care au mai mulți copii, dar și cele care nu au, pot avea schimbări în ceea ce privește longevitatea vieții. Totodată, cercetătorii au spus că acest studiu nu are scopul de a influența deciziile persoanelor de a avea sau nu urmași. Ulterior, a rezultat faptul că ambele categorii prezintă un risc mai mare de îmbătrânire și mortalitate prematură.

Au fost analizate datele a 14.836 de femei gemene, pentru ca rezultatele să nu fie influențate de structura ereditară. Mai apoi, acestea au fost împărțite în șapte categorii, iar criteriile au fost redate de numărul de copii pe care i-au adus pe lume, dar și de vârsta la care au născut.

Teoria soma-ului consumabil

Rezultatele studiului se încadrează în această teorie, potrivit căreia îmbătrânirea este cauzată de faptul că organismul își alocă resursele pentru menținerea sănătății și reproducere.

Din perspectiva biologiei evoluționiste, organismele au resurse limitate, precum timpul și energia. Atunci când o cantitate mare de energie este investită în reproducere, aceasta este luată din procesele de întreținere și reparare ale organismului, ceea ce ar putea reduce durata vieții, a detaliat biologul Mikaela Hukkanen.

După ce au fost divizate în cele șapte categorii, iar un grup de aproximativ 1.055 de participante a fost evaluat și din punct de vedere al semnelor îmbătrânirii premature, rezultatele au arătat că femeile care nu au născut, dar și cele care au între 6-8 copii, au un risc mai mare de mortalitate și valori ridicate de îmbătrânire precoce.

SURSA: Pexels.com
SURSA: Pexels.com

În plus, vârsta fragedă la care unele dintre ele au devenit mame a determinat o îmbătrânire mai rapidă, iar după ce specialiștii au adăugat și posibilitatea consumului de alcool sau greutatea, indicii s-au schimbat. Femeile care au devenit mame la vârste cuprinse între 24-38 de ani și care aveau maximum trei copii au avut cele mai bune rezultate referitoare la îmbătrânirea și mortalitatea timpurie.

O persoană care este biologic mai în vârstă decât arată vârsta din buletin are un risc mai mare de deces. Rezultatele noastre arată că alegerile din viață pot lăsa o amprentă biologică ce poate fi măsurată cu mult timp înainte de bătrânețe, a declarat epigeneticianul Miina Ollikainen.

Citește și:

Ozempic, moartea pasiunii? Medicamentele pentru slăbit ar putea afecta viața intimă

Delfinii își spun pe nume: descoperirea fascinantă despre modul în care comunică

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Românii pot cumpăra din nou titluri de stat Tezaur. Ce dobânzi oferă statul și până când te poți înscrie
Știri
Românii pot cumpăra din nou titluri de stat Tezaur. Ce dobânzi oferă statul și până când te poți…
Andra face senzație pe rețelele sociale după ce a slăbit vizibil. Apariția care i-a impresionat imediat pe fani
Știri
Andra face senzație pe rețelele sociale după ce a slăbit vizibil. Apariția care i-a impresionat imediat pe fani
Liderii PSD, întâlnire înainte de ședința coaliției pentru discuții pe buget
Mediafax
Liderii PSD, întâlnire înainte de ședința coaliției pentru discuții pe buget
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și pe ce dată vor crește pensiile
Gandul.ro
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se...
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Vacanțele în Egipt, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. În ce condiții își pot primi banii înapoi românii care decid să renunțe la concediu
Adevarul
Vacanțele în Egipt, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. În ce condiții își...
Reacția Chinei după alegerea noului lider suprem iranian. Avertismentul către SUA și Israel
Digi24
Reacția Chinei după alegerea noului lider suprem iranian. Avertismentul către SUA și Israel
ANM, vremea până pe 23 martie: cald în toată țara, precipitații după jumătatea lunii
Mediafax
ANM, vremea până pe 23 martie: cald în toată țara, precipitații după jumătatea...
Parteneri
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Cu ce se ocupă în prezent tânăra? Au divorțat cu scandal după ce l-a înșelat cu Alex Bodi
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Cu ce se ocupă...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei,...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Anul Calului de Foc, previziuni de la Nicoleta Ghiriș! Cum îți va merge în funcție de zodie: „Este bine să aveți lângă voi, pentru o mai mare protecție energetică...”
Click.ro
Anul Calului de Foc, previziuni de la Nicoleta Ghiriș! Cum îți va merge în funcție...
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să bage sub preș „Sindromul Havana”
Digi 24
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să...
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar...
Noul Cod Rutier 2026: Este legal să faci stânga în sensul giratoriu de pe banda din dreapta?
Promotor.ro
Noul Cod Rutier 2026: Este legal să faci stânga în sensul giratoriu de pe banda...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
Sunetul anilor '90 revine: Dispozitive retro la preț mic în Dedeman
go4it.ro
Sunetul anilor '90 revine: Dispozitive retro la preț mic în Dedeman
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Descopera.ro
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și pe ce dată vor crește pensiile
Gandul.ro
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Românii pot cumpăra din nou titluri de stat Tezaur. Ce dobânzi oferă statul și până când te poți ...
Românii pot cumpăra din nou titluri de stat Tezaur. Ce dobânzi oferă statul și până când te poți înscrie
Andra face senzație pe rețelele sociale după ce a slăbit vizibil. Apariția care i-a impresionat ...
Andra face senzație pe rețelele sociale după ce a slăbit vizibil. Apariția care i-a impresionat imediat pe fani
Salariul uriaș oferit de fermierii din Germania pentru culegătorii de sparanghel. Nu mai găsesc muncitori
Salariul uriaș oferit de fermierii din Germania pentru culegătorii de sparanghel. Nu mai găsesc muncitori
Când e momentul corect să tai pomii din grădină. Greșeala care poate distruge producția de fructe
Când e momentul corect să tai pomii din grădină. Greșeala care poate distruge producția de fructe
Veronica, tânăra crescută de bunici. Părinții au plecat în străinătate, iar pe ea au lăsat-o ...
Veronica, tânăra crescută de bunici. Părinții au plecat în străinătate, iar pe ea au lăsat-o cu durere în suflet
Ce filme și seriale apar pe Netflix în martie 2026. „War Machine” a ajuns direct pe primul ...
Ce filme și seriale apar pe Netflix în martie 2026. „War Machine” a ajuns direct pe primul loc în top!
Vezi toate știrile
×