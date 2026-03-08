Ozempic, moartea pasiunii? Medicamentele pentru slăbit ar putea afecta viața intimă

Ozempic și dorința sexuală sunt două subiecte despre care se vorbește tot mai des în aceeași discuție. În contextul revenirii obsesiei pentru o siluetă extrem de suplă și al medicamentelor pentru slăbit, specialiștii spun că această presiune asupra corpului ar putea avea consecințe și asupra vieții intime.

Când obsesia pentru slăbit afectează dorința

În ultimii ani, cultura „size zero” pare să revină în forță. Modelele mid-size și plus-size sunt din ce în ce mai puțin prezente pe podiumuri, medicamentele pentru slăbit au devenit tot mai populare, iar numeroase celebrități care promovau anterior “body positivity” apar acum cu siluete vizibil mai subțiri. În acest context, discuțiile s-au concentrat în principal pe imaginea corporală și presiunea socială. Însă o consecință mai puțin analizată este impactul acestui fenomen asupra dorinței sexuale.

Persoanele care s-au confruntat cu tulburări alimentare spun că atunci când corpul este supus unor diete restrictive sau unui program intens de exerciții, sexualitatea devine o preocupare secundară. Cercetările clinice arată că persoanele care suferă de anorexie raportează niveluri mai scăzute de poftă sexuală și o frecvență mai mică a masturbării comparativ cu perioadele în care greutatea corporală revine la normal.

Terapeuta specializată în relații și sexualitate Lucy Frank explică faptul că libidoul este strâns legat de starea generală a organismului. „Când corpul este subnutrit sau supus unui nivel ridicat de stres, sexul coboară pe lista priorităților. Dorința sexuală este adesea un indicator al faptului că organismul se simte în siguranță și susținut”, spune ea.

Medicamentele pentru slăbit și scăderea libidoului

Pe lângă dietele restrictive, o altă tendință în creștere este utilizarea medicamentelor pentru slăbit precum Ozempic sau Wegovy. Aceste tratamente, bazate pe substanțe din categoria GLP-1, sunt asociate în unele cazuri cu disfuncții sexuale. Deși cercetările sunt încă la început, un studiu din 2024 a sugerat o posibilă legătură între semaglutidă și disfuncția erectilă la bărbați care nu suferă de diabet. În paralel, terapeuții spun că aud tot mai des de la pacienți despre o scădere a dorinței sexuale după începerea tratamentului.

Potrivit revistei Dazed, schimbările legate de apetit și de nivelul de energie pot influența în mod direct libidoul. Dorința sexuală este strâns legată de hormoni, de energie și de starea de bine a organismului, iar modificările majore ale alimentației pot avea efecte negative asupra acestor factori.

În plus, presiunea constantă de a arăta într-un anumit fel poate afecta intimitatea în sine. În epoca rețelelor sociale, oamenii își compară permanent corpul cu cel al influencerilor sau al starurilor din industria de filme pentru adulți. Această autocritică permanentă poate genera anxietate în momentele intime.

Specialiștii spun că atunci când oamenii sunt foarte preocupați de felul în care arată în timpul actului sexual, devine mult mai dificil să se relaxeze și să se bucure de experiență. În loc să fie atenți la senzații și conexiune, ajung să se concentreze pe imaginea corpului lor.

Paradoxal, datele din industria conținutului erotic arată că publicul este atras de o varietate mult mai mare de fizionomii decât sugerează standardele mainstream de frumusețe. Creatorii de conținut plus-size, de exemplu, au înregistrat o creștere semnificativă a popularității în ultimii ani.

Pentru mulți specialiști, această contradicție arată că problema nu ține doar de standardele de frumusețe, ci și de presiunea socială și controlul asupra propriului corp. Într-o cultură care pune accent atât pe siluete cât mai suple, cât și pe reprimarea dorinței, corpul ajunge să fie privit mai degrabă ca un obiect de disciplinat decât ca o sursă de plăcere.

