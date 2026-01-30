Ce nu știai despre medicamentele pentru slăbit. Adevărul neplăcut a ieșit la suprafață

Medicamentele moderne pentru slăbit pot oferi rezultate spectaculoase, dar vin la pachet cu o realitate pe care puțini sunt pregătiți să o accepte. Iată adevărul incomod din spatele “leacurilor-minune” pentru pierderea în greutate.

Efectul yo-yo

Medicamente precum Wegovy sau Ozempic au schimbat radical modul în care este tratată obezitatea. Ele reduc pofta de mâncare și ajută la pierderea rapidă în greutate, însă specialiștii avertizează că efectele nu sunt permanente fără tratament continuu. Potrivit New York Times, studiile arată constant că majoritatea pacienților care renunță la aceste medicamente pun la loc kilogramele pierdute, de regulă în decurs de un an sau un an și jumătate.

Cu toate acestea, mulți pacienți speră că ei vor fi “excepția care confirmă regula”. Dr. Padmaja Akkireddy, endocrinolog la Nebraska Medicine, spune că peste jumătate dintre pacienții ei nu își doresc să apeleze la aceste medicamente pe termen lung. Datele confirmă această tendință: majoritatea americanilor renunță la tratament în primul an, fie din cauza costurilor, fie din cauza efectelor secundare precum greața, oboseala sau constipația.

Chiar și Oprah Winfrey a recunoscut public că a întrerupt brusc tratamentul cu un medicament pentru slăbit, ca apoi să constate că a luat din nou în greutate 9 kilograme. Abia atunci, spune ea, a realizat că tratamentul este „pe viață”.

Un cerc vicios

Când tratamentul este întrerupt, senzația de foame și poftele alimentare revin rapid, adesea mai intense ca înainte. În același timp, pierderea accelerată în greutate încetinește metabolismul, ceea ce face ca organismul să pună la loc kilogramele pierdute, chiar și în cazul celor care țin dietă și fac mișcare constant.

Potrivit specialiștilor, foarte puțini reușesc să păstreze rezultatele pe termen lung fără ajutor medical. Dr. Michelle Hauser, expert în medicina obezității la Stanford, spune că mai puțin de 10% dintre pacienți își mențin greutatea fără a reveni la tratament sau fără a apela la chirurgie bariatrică — iar aceștia sunt, de regulă, cei care se antrenează zilnic și își monitorizează strict alimentația.

Un alt risc important este pierderea masei musculare. Atunci când kilogramele revin, ele se depun mai ales sub formă de grăsime, ceea ce poate afecta sănătatea metabolică. Tocmai de aceea, mulți pacienți aleg să continue tratamentul, mai ales că aceste medicamente aduc beneficii suplimentare, precum reducerea riscului cardiovascular și îmbunătățirea funcției ficatului și rinichilor. Concluzia medicilor este fermă: medicamentele pentru slăbit nu sunt o soluție de moment, ci un angajament pe termen lung.

