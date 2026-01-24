Machiajul și skincare-ul par să fi fost lăsate în plan secund. În locul lor, vedetele lansează batoane, shake-uri și pudre proteice, transformând nutriția într-un nou teritoriu de lifestyle și business. Un fenomen analizat tot mai des în presa internațională, inclusiv în Vanity Fair, care ridică o întrebare esențială: sunt proteinele noul standard de frumusețe?

De la rujuri la shake-uri proteice

La începutul anului, o nouă lansare a atras atenția industriei: Mel Robbins, devenită celebră după un TEDx viral, a intrat pe piața proteinelor cu o gamă de shot-uri concentrate, promovate intens pe rețelele sociale. Nu este un caz izolat. Din ce în ce mai multe celebrități, de la influenceri la sportivi și actori de la Hollywood, își asociază imaginea cu produse proteice, prezentate drept soluții rapide pentru energie, sănătate și performanță.

Această avalanșă de mărci proteice amintește inevitabil de explozia liniilor de beauty lansate de celebrități în ultimul deceniu. Așa cum rujurile, fondurile de ten și serurile purtau cândva semnătura vedetelor, astăzi batonul proteic sau pudra vegetală devin noile obiecte de dorință. Diferența este că discursul nu mai este centrat pe estetică, ci pe „sănătate”, „energie” și „echilibru”.

Khloé Kardashian, Venus Williams, Patrick Schwarzenegger, Gwyneth Paltrow sau Jennifer Lopez sunt doar câteva dintre numele care au pariat pe acest macronutrient devenit vedetă. Alte figuri publice aleg să nu-și creeze propriile branduri, ci să ocupe roluri-cheie în mărci existente, devenind directori de creație sau ambasadori cu titluri sonore. Proteina nu mai este doar un ingredient, ci un statement.

De ce acum?

Contextul explică multe. După pandemie, interesul pentru full glam a scăzut, iar estetica „clean girl” a câștigat teren. În paralel, discursul despre un presupus „deficit de proteine” a luat amploare pe internet, deși numeroși specialiști afirmă că majoritatea oamenilor consumă deja suficiente proteine. Totuși, datele arată că tot mai mulți consumatori cred că ar trebui să mănânce mai multă proteină, iar celebritățile răspund perfect acestei cereri.

Problema apare atunci când proteina este vândută nu doar ca nutrient, ci ca soluție universală pentru un corp „mai bun”. Într-un context marcat de revenirea idealului de subțirime și de popularitatea medicamentelor pentru slăbit, obsesia proteinelor riscă să devină un nou cod pentru controlul greutății și al formei corpului. Mesajul „mănâncă mai multe proteine” poate ascunde, subtil, vechiul imperativ: „fii mai slab, mai tonifiat, mai acceptabil”.

Dacă produsele de beauty promiteau cândva transformări vizibile ale feței, proteinele promit acum o transformare a corpului din interior. Această mutare spune multe despre prioritățile actuale: frumusețea nu mai este doar ceea ce se vede, ci ceea ce se consumă. Rămâne de văzut dacă această tendință este un pas autentic spre sănătate sau doar o nouă etapă a presiunilor estetice reciclate sub un discurs „wellness”.

