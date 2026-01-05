Acasă » Știri » Fructul complet pe care trebuie să îl consumi toată iarna. Dr. Mihaela Bilic: „Se mestecă și pielița, dar nu se bea cu paiul”

Fructul complet pe care trebuie să îl consumi toată iarna. Dr. Mihaela Bilic: „Se mestecă și pielița, dar nu se bea cu paiul”

De: Paul Hangerli 05/01/2026 | 05:40
Mihaela Bilic, sursa- colaj CANCAN.RO

„E de sezon, se mestecă cu tot cu pieliță și nu se bea cu paiul! Cum cine?!? Portocala!!”, spune nutriționista Mihaela Bilic, într-o frază care reușește să rezume perfect una dintre cele mai subestimate lecții de nutriție. Portocala nu este doar un fruct banal, ci un aliment complet, care funcționează cel mai bine atunci când este mâncat așa cum l-a lăsat natura, nu transformat în suc și consumat pe fugă.

Portocala nu este doar un simbol al iernii, ci un fruct complet, cu puține calorii și un aport impresionant de nutrienți. Susține imunitatea, protejează inima, ajută digestia, favorizează absorbția fierului și contribuie la sănătatea pielii. Exact așa cum spune Mihaela Bilic, portocala își face treaba cel mai bine atunci când este mâncată cu tot cu pieliță, nu transformată în suc. Simplă, accesibilă și eficientă, rămâne unul dintre cele mai bune exemple de aliment care chiar face ce promite.

Fructul complet pe care trebuie să îl consumi toată iarna

Portocala este asociată instinctiv cu vitamina C, și nu întâmplător. Conținutul său ridicat din această vitamină esențială susține funcționarea corectă a sistemului imunitar, ajutând organismul să lupte mai eficient cu infecțiile și bolile respiratorii. În același timp, vitamina C joacă un rol-cheie în producerea colagenului, proteina care menține pielea fermă, vasele de sânge rezistente și țesuturile sănătoase. Astfel, un fruct aparent simplu ajunge să susțină mecanisme profunde ale corpului.

Dincolo de vitamina C, portocala aduce un aport valoros de flavonoide și carotenoide, compuși cu rol antioxidant. Aceștia neutralizează radicalii liberi, molecule instabile care accelerează îmbătrânirea și favorizează inflamația cronică. Consumul regulat de portocale contribuie astfel la protejarea celulelor și la menținerea unui echilibru intern care se reflectă în starea generală de sănătate.

Fibrele, potasiul și antioxidanții din portocală acționează împreună pentru susținerea sănătății cardiovasculare. Potasiul ajută la reglarea tensiunii arteriale, fibrele contribuie la scăderea colesterolului LDL, iar antioxidanții protejează vasele de sânge. Efectul cumulativ este o reducere a riscului de boli de inimă, mai ales atunci când portocala face parte dintr-un stil de viață echilibrat, nu dintr-o dietă ocazională.

Digestie mai bună și un intestin echilibrat

Portocala mâncată întreagă, nu stoarsă, aduce un aport important de fibre. Acestea susțin tranzitul intestinal, previn constipația și hrănesc microbiomul intestinal, un element esențial pentru imunitate și metabolism. Tocmai de aceea, recomandarea de a „mesteca” portocala, nu de a o bea, are un fundament solid.

Vitamina C din portocală nu acționează singură, ci facilitează absorbția fierului din alimentele de origine vegetală. Asocierea portocalelor cu legume verzi, leguminoase sau carne slabă poate reduce riscul de anemie feriprivă, mai ales în rândul femeilor și al persoanelor cu un aport scăzut de fier.

Cu un conținut ridicat de apă și un aport caloric modest, portocala contribuie la hidratare și oferă senzația de sațietate. Mestecarea pulpei și a pieliței încetinește consumul, activează digestia și reduce tentația de a mânca excesiv. În acest fel, portocala devine un aliat discret în menținerea greutății corporale.

Piele mai sănătoasă, îmbătrânire mai lentă

Vitamina C și antioxidanții din portocală susțin sinteza colagenului și protejează pielea de stresul oxidativ. Rezultatul nu este unul miraculos peste noapte, ci o contribuție constantă la menținerea elasticității pielii și la încetinirea proceselor de îmbătrânire.

Portocala conține și vitamine din complexul B, vitamina A și potasiu, nutrienți importanți pentru sănătatea ochilor, funcționarea musculară și menținerea densității osoase. Consumată regulat, ea completează armonios o alimentație variată.

Puțini știu că pielița albă dintre coajă și pulpă este bogată în fibre și antioxidanți. Atunci când portocala este netratată sau bine spălată, coaja poate fi folosită în cantități mici pentru a spori valoarea nutritivă a unor preparate.

Când e nevoie de prudență

Consumul excesiv de portocale sau de suc de portocale poate agrava refluxul gastroesofagian la persoanele sensibile. De asemenea, citricele pot interacționa cu anumite medicamente, precum unele statine sau tratamente pentru tensiune, motiv pentru care moderația și sfatul medical rămân importante.

