Acasă » Știri » Câte calorii are 100 de grame de cozonac, de fapt. Avertismentul făcut de dr. nutriționist Mihaela Bilic

Câte calorii are 100 de grame de cozonac, de fapt. Avertismentul făcut de dr. nutriționist Mihaela Bilic

De: Irina Vlad 26/12/2025 | 19:44
Câte calorii are 100 de grame de cozonac, de fapt. Avertismentul făcut de dr. nutriționist Mihaela Bilic
Câte calorii are o felie de cozonac/ sursă foto: freepik.com

De pe majoritates meselor festive de Crăciun nu a lipsit tradiționalul cozonac românesc. Cu nucă, cacao, rahat sau cu tot felul de creme și umpluturi sofisticate, desertul adorat de români poate fi considerat o „bombă calorică”. Nutriționistul Mihaela Bilic dezvăluie cum să-l mănânci fără să te îngrași. 

Cozonacul este considerat unul dintre deserturile preferate ale românilor, mai ales în perioada sărbătorilor. Rețetele tradiționale conțin cantități impresionante de zahăr, grăsimi și făină, fiind bogat în carbohidrați, însă vestea bună este că poate fi consumat fără teama că poate „atenta” la siluetă. Secretul constă în moderație.

Cum să mănânci cozonac fără să te îngrași

„Ce e, de fapt, cozonacul? O pâine fină și puțin dulce, pufoasă și bine crescută, făcută din cea mai albă făină, înnobilată cu multe gălbenușuri, zahăr și unt, umplută din belșug cu nucă, cacao și stafide”, a explicat, într-o ediție mai veche a emisiunii Doctor de Bine, Mihaela Bilic.

Potrivit nutriționistului Mihaela Bilic, o felie de cozonac reprezintă cantitatea corectă și mai puțin „periculoasă” pentru sănătate și siluetă. O felie de aproximativ 100-120 de grame de cozonac are în jur de 350-400 de calorii. Așadar, o porție normală de cozonac nu te va îngrășa daca este consumată cumpătat și exclusiv în zilele festive.

sursă foto: Freepik

Nutriționistul recomandă ca felia de cozonac să fie mâncată cu lapte. Această combinație va înceta absorbția grăsimilor în sânge, reducând astfel efectele negative ale zahărului în organism, însă asta nu înseamnă că poate fi consumat fără moderație.

„Spre deosebire de pâine care are în medie 230 cal/100 g, cozonacul ajunge la 350-400 cal. E mai degrabă un produs de panificație decât unul de cofetărie. Puneți lângă o felie de cozonac o cană cu lapte și aveți meniul ideal pentru o gustare sau un mic dejun de sărbători.

Folosiți fructele proaspete pe post de desert, sunt o diversiune binevenită într-un meniu plin de produse grase și greu de digerat. Aduc prospețime, aromă, apă și multe fibre, cât să ușureze digestia”, mai spune Mihaela Bilic.

Porcul nu este dușmanul siluetei, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: tobă, lebăr sau caltaboș?! ”Un trio obligatoriu în meniul de sărbători”

Secretul cozonacului pufos care se rupe fâșii și nu crapă. Trucurile din bătrâni fac diferența!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ea este tânăra care a murit în accidentul cumplit din Bistrița. Un șofer teribilist a intrat pe contrasens, iar Diana n-a avut nicio șansă
Știri
Ea este tânăra care a murit în accidentul cumplit din Bistrița. Un șofer teribilist a intrat pe contrasens,…
Crimă în ziua de Crăciun! Un bărbat de 36 de ani, ucis într-un scandal cu peste 20 de persoane
Știri
Crimă în ziua de Crăciun! Un bărbat de 36 de ani, ucis într-un scandal cu peste 20 de…
Ce companii de stat au oferit prime de sărbători în 2025 și cât de mari au fost acestea. Care sunt campionii generozității
Mediafax
Ce companii de stat au oferit prime de sărbători în 2025 și cât...
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul...
Caz macabru în Republica Moldova. Un fermier ar fi omorât mai multe persoane, iar trupurile ar fi ajuns hrană pentru porci
Adevarul
Caz macabru în Republica Moldova. Un fermier ar fi omorât mai multe persoane,...
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor. Ce ascundea aceasta
Digi24
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor....
Visul unei femei, distrus de judecători: Nu poate avea copilul soțului decedat
Mediafax
Visul unei femei, distrus de judecători: Nu poate avea copilul soțului decedat
Parteneri
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în...
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
Prosport.ro
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
GALERIE FOTO. Cel mai lung tunel de autostradă din lume a fost finalizat. Cât a durat și a cât a costat
Digi 24
GALERIE FOTO. Cel mai lung tunel de autostradă din lume a fost finalizat. Cât a...
Scenariul care îl sperie pe J.D. Vance: armele nucleare ale Franței și Marii Britanii, controlate de politicieni islamiști „în 15 ani”
Digi24
Scenariul care îl sperie pe J.D. Vance: armele nucleare ale Franței și Marii Britanii, controlate...
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Promotor.ro
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
go4it.ro
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut nou va primi jocul
Go4Games
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut...
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Doliu în televiziune! Vedeta TV a murit la doar 35 de ani
Doliu în televiziune! Vedeta TV a murit la doar 35 de ani
Ea este tânăra care a murit în accidentul cumplit din Bistrița. Un șofer teribilist a intrat pe ...
Ea este tânăra care a murit în accidentul cumplit din Bistrița. Un șofer teribilist a intrat pe contrasens, iar Diana n-a avut nicio șansă
Crimă în ziua de Crăciun! Un bărbat de 36 de ani, ucis într-un scandal cu peste 20 de persoane
Crimă în ziua de Crăciun! Un bărbat de 36 de ani, ucis într-un scandal cu peste 20 de persoane
Cum și-a pierdut fostul fotbalist de la Steaua averea de 5 milioane de euro. Ce a făcut imediat după
Cum și-a pierdut fostul fotbalist de la Steaua averea de 5 milioane de euro. Ce a făcut imediat după
Alertă medicală în Europa! S-a descoperit un virus mortal: au fost confirmate primele cazuri
Alertă medicală în Europa! S-a descoperit un virus mortal: au fost confirmate primele cazuri
Accident cu 10 mașini în Olt: s-a activat Planul Roșu de Intervenție! Sunt implicate 27 de persoane
Accident cu 10 mașini în Olt: s-a activat Planul Roșu de Intervenție! Sunt implicate 27 de persoane
Vezi toate știrile
×