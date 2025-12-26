Câte calorii are 100 de grame de cozonac, de fapt. Avertismentul făcut de dr. nutriționist Mihaela Bilic

De pe majoritates meselor festive de Crăciun nu a lipsit tradiționalul cozonac românesc. Cu nucă, cacao, rahat sau cu tot felul de creme și umpluturi sofisticate, desertul adorat de români poate fi considerat o „bombă calorică”. Nutriționistul Mihaela Bilic dezvăluie cum să-l mănânci fără să te îngrași.

Cozonacul este considerat unul dintre deserturile preferate ale românilor, mai ales în perioada sărbătorilor. Rețetele tradiționale conțin cantități impresionante de zahăr, grăsimi și făină, fiind bogat în carbohidrați, însă vestea bună este că poate fi consumat fără teama că poate „atenta” la siluetă. Secretul constă în moderație.

Cum să mănânci cozonac fără să te îngrași

„Ce e, de fapt, cozonacul? O pâine fină și puțin dulce, pufoasă și bine crescută, făcută din cea mai albă făină, înnobilată cu multe gălbenușuri, zahăr și unt, umplută din belșug cu nucă, cacao și stafide”, a explicat, într-o ediție mai veche a emisiunii Doctor de Bine, Mihaela Bilic.

Potrivit nutriționistului Mihaela Bilic, o felie de cozonac reprezintă cantitatea corectă și mai puțin „periculoasă” pentru sănătate și siluetă. O felie de aproximativ 100-120 de grame de cozonac are în jur de 350-400 de calorii. Așadar, o porție normală de cozonac nu te va îngrășa daca este consumată cumpătat și exclusiv în zilele festive.

Nutriționistul recomandă ca felia de cozonac să fie mâncată cu lapte. Această combinație va înceta absorbția grăsimilor în sânge, reducând astfel efectele negative ale zahărului în organism, însă asta nu înseamnă că poate fi consumat fără moderație.

„Spre deosebire de pâine care are în medie 230 cal/100 g, cozonacul ajunge la 350-400 cal. E mai degrabă un produs de panificație decât unul de cofetărie. Puneți lângă o felie de cozonac o cană cu lapte și aveți meniul ideal pentru o gustare sau un mic dejun de sărbători. Folosiți fructele proaspete pe post de desert, sunt o diversiune binevenită într-un meniu plin de produse grase și greu de digerat. Aduc prospețime, aromă, apă și multe fibre, cât să ușureze digestia”, mai spune Mihaela Bilic.

